TG-iPASS പോർട്ടലിൽ സൈബർ ആക്രമണം: സെർവർ ഹാക്ക് ചെയ്തു
സൈബർ കുറ്റവാളികൾ പോർട്ടലിൻ്റെ സെർവർ ഹാക്ക് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതേ തുടർന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തി വച്ചു.
Published : October 25, 2026 at 11:35 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: G2B (ഗവൺമെൻ്റ്-ടു-ബിസിനസ്) സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ TG-iPASS പോർട്ടലിൽ സൈബർ ആക്രമണം. സൈബർ കുറ്റവാളികൾ പോർട്ടലിൻ്റെ സെർവർ ഹാക്ക് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ മാസം 22 ന് രാത്രി 11:36 നാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഇതേ തുടർന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തി വച്ചു.
പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചില്ല. സെർവർ പുനരാരംഭിക്കാൻ Cloud4C യുമായി കൂടിയാലോചിച്ചതിനുശേഷവും സൈബർ ആക്രമണം തുടർന്നു. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിൽ SQL സെർവർ ഏജൻ്റ് സേവനം നിർത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. ഈ സേവനം പുനരാരംഭിക്കാൻ Cloud4C യോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചെങ്കിലും, സെർവർ അപകടത്തിലാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മെഷീൻ ഐഡൻ്റിഫയർ അടങ്ങിയ മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സന്ദേശം (Ransom Note) സെർവറിൽ കണ്ടെത്തി. സൈബർ കുറ്റവാളികൾ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനായി ഒരു ഇമെയിൽ വിലാസവും നൽകിയിരുന്നു. ഇതോടെ TG-iPASS ആപ്ലിക്കേഷനും അതിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസ് സേവനങ്ങളും പ്രവർത്തനരഹിതമായി.
ഡാറ്റ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന കാര്യം പരിഗണിച്ച്, റാൻസംവെയർ ആക്രമണം നടന്നതായാണ് അധികൃതർ സംശയിക്കുന്നത്. ഇതേത്തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച അധികൃതർ തെലങ്കാന സൈബർ സുരക്ഷാ ബ്യൂറോയ്ക്ക് പരാതി നൽകി. ഡാറ്റ പുറത്തേക്ക് ചോർത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഡാറ്റാബേസ് പൂർണമായും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സഹായം നൽകണമെന്നും അധികൃതർ ബ്യൂറോയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
റാൻസംവെയർ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ എങ്ങനെ തടയാം
റാൻസംവെയർ (Ransomware) സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും ശക്തമായ ഒരു ഡാറ്റാ ബാക്കപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുകയും സൈബർ സുരക്ഷാ ശീലങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി. നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഡാറ്റാ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ബാക്കപ്പ് എടുത്ത ശേഷം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുക.
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കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അതുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാക്കപ്പ് ഡ്രൈവുകളും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ, വിൻഡോസ്, ലിനക്സ്, ആൻഡ്രോയിഡ് തുടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ ഒഎസ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും പുതിയ വേർഷനിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും സുരക്ഷാ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക.
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