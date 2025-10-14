ETV Bharat / bharat

183 പരാതികളിലായി 122 കോടിയുടെ സൈബർ തട്ടിപ്പ്; സൂത്രധാരനെ കയ്യോടെ പൊക്കി പൊലീസ്

പ്രതിയുടെ കൈയിൽ നിന്നും ബാങ്കിംഗ് രേഖകൾ, പണം, ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. മറ്റ് പ്രതികൾക്കുവേണ്ടി അന്വേഷണം തുടരുന്നു.

BHIWADI POLICE CYBER CRIMINAL NETWORK BUSTED FAKE BANK ACCOUNTS SCAM CYBER FRAUDSTERS
Cyber Fraudsters Mastermind Ankit Sharma (Rajasthan Police)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 14, 2025

ജയ്‌പൂർ: സൈബർ തട്ടിപ്പ് കേസിലെ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ പിടിയിൽ. രാജസ്ഥാനിൽ നിരവധി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലായി 122 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ അങ്കിത് ശർമ്മ എന്നയാളെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റു ചെയ്‌തു. പ്രതിയുടെ കൈയിൽ നിന്ന് ബാങ്കിംഗ് രേഖകൾ, പണം, ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.

പ്രതിയ്‌ക്ക് പങ്കുള്ള നിരവധി കേസുകൾ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയതിനാൽ തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കായി തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ സൈബർ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാഷണൽ സൈബർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ടിംഗ് പോർട്ടലിന് (എൻ‌സി‌സി‌ആർ‌പി) 183 പരാതികൾ ലഭിച്ചതായി ഭിവാഡി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് പ്രശാന്ത് കിരൺ പറഞ്ഞു.

ആകെ 122.21 കോടി രൂപയുടെ നഷ്‌ടം ഈ പരാതികളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ശർമ്മയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾക്കെതിരെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ പരാതികൾ ലഭിച്ചത്. തട്ടിപ്പിലൂടെ കമ്മീഷൻ ലഭിച്ച ആളുകളിൽ നിന്ന് ശർമ്മ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, ചെക്ക് ബുക്കുകൾ, എടിഎം കാർഡുകൾ എന്നിവ ശേഖരിച്ച് മറ്റ് സൈബർ തട്ടിപ്പുകാർക്ക് കൈമാറിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

BHIWADI POLICE CYBER CRIMINAL NETWORK BUSTED FAKE BANK ACCOUNTS SCAM CYBER FRAUDSTERS
പ്രതിയുടെ കൈയിൽ നിന്നും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്ത വസ്‌തുക്കൾ (Rajasthan Police)

പണം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രതി വ്യാജ കമ്പനി പേരുകളിൽ നിരവധി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ സൃഷ്‌ടിച്ചെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള തട്ടിപ്പ് പണം ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയാണ് കടത്തിയിരുന്നത്. വ്യാജ ഐഡികളും വിലാസങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രതികൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറന്നതായും ഓരോ ഇടപാടിനും 3.5 ശതമാനം കമ്മീഷൻ നൽകിയതായും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതായി എസ്‌പി പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു.

പ്രതിയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന വസ്‌തുക്കളുടെ പരിശോധനയിൽ നിന്ന് 38 ചെക്ക് ബുക്കുകൾ, 20 എടിഎം കാർഡുകൾ, എട്ട് ക്യുആർ കോഡുകൾ, ഒമ്പത് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ഒരു സ്വൈപ്പിംഗ് മെഷീൻ, 2.5 ലക്ഷം രൂപ എന്നിവ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.

രണ്ട് പ്രതികളെ നേരത്തെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു

ശർമ്മയുടെ അറസ്‌റ്റിനു മുൻപ് ഇതേ കേസിൽ റാഷിദ്, അസ്‌മത്ത് എന്നീ രണ്ട് പ്രതികളെ നേരത്തെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു എന്ന് എസ്‌പി പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 61 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 96 പരാതികളും കേസുകളും ഇവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ശർമ്മയുടെ നെറ്റ്‌വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇരുവരും അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്‌ഫർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇതുവഴി രാജ്യത്തുടനീളം കൂടുതൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിലെ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ തുടർന്ന് വരികയാണെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

