5,378 സിം കാർഡുകൾ, 1,100 കോടി രൂപ; സൈബർ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിന് വിലങ്ങണിയിച്ച് പൊലീസ്
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രം 224 കോടി രൂപയാണ് തട്ടിപ്പ് വഴി നഷ്ടപ്പെട്ടത്.
Published : January 23, 2026 at 11:38 AM IST
ജയ്പൂർ: വ്യാജ സിം കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സൈബർ സംഘം പിടിയിൽ. ജോധ്പൂർ പൊലീസാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 5,378 വ്യാജ സിം കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മൊത്തം 1,100 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി. കംബോഡിയ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൈബർ തട്ടിപ്പ് സംഘമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ.
പൊലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രം 1,132 സിം കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് 756 സിം കാർഡുകൾ കണ്ടെത്തി. ഈ സിം കാർഡുകൾ കംബോഡിയയിലേക്ക് അയച്ച് സൈബർ തട്ടിപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രം 224 കോടി രൂപയാണ് തട്ടിപ്പ് വഴി നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കംബോഡിയയിലേയ്ക്ക് കടത്തിയ യുവാക്കളെ സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലുള്ള ഇവരുടെ പ്രാവീണ്യം ചൂഷണം ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ജയ്പൂർ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനായി ഇവർക്ക് 15 ദിവസത്തെ പരിശീലനം നൽകി. ജയ്പൂർ ഐജി എച്ച്ജിആർ സുഹാസയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന “ഓപ്പറേഷൻ സൈബർ മുക്തി” യിലൂടെ 25 പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വിവിധ വ്യക്തികളുടെ പേരിലുള്ള സിം കാർഡുകൾ വിറ്റതിന് ഈ ആഴ്ച ആറ് പേരെ ജോധ്പൂർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതികൾ വലിയ ഒരു തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്.
കംബോഡിയയിലെ വ്യാജ കോൾ സെൻ്ററുകളിൽ ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമായി 1,500 പേർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സംഘങ്ങൾ രാജ്യവ്യാപകമായി ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായാണ് കരുതുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിൽ 2.30 ലക്ഷം സിം കാർഡുകളുപയോഗച്ചാണ് സംഘം തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. ഇത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ഓം പ്രകാശ് പാസ്വാൻ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ സൈബർ ക്രൈം കോർഡിനേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ (I4C) സഹകരണത്തോടെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ, ഏകദേശം 36,000 സിം കാർഡുകൾ കംബോഡിയയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി. ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ ഏജൻ്റുമാർ കംബോഡിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ സിം കാർഡുകൾ ഒരേസമയം റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി, ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് സേവന ദാതാക്കളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടത്താൻ കാരണമായി.
പൊലീസ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ
ജോധ്പൂർ പൊലീസ് കമ്മീഷണറേറ്റിൽ കേസ് അന്വേഷിക്കാനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാജ സിം കാർഡുകളും അനുബന്ധ വാട്ട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടുകളും തടയുന്നതിനായി ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വ്യാജ സിം കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൊലീസുമായും അന്വേഷണ ഏജൻസികളുമായും കൂടി ചേർന്നായിരിക്കും അന്വേഷണം നടത്തുക. 5,000-ത്തിലധികം വ്യാജ സിം കാർഡുകളാണ് കംബോഡിയയിൽ നിലവിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളത്.
തട്ടിപ്പ് സംഘവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന മലേഷ്യൻ പൗരന്മാർക്കെതിരെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സൈബർ ക്രൈം കോർഡിനേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൈബർ തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങളെ നേരിടാനും പദ്ധതി ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. സിം കാർഡുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് വലിയ തോതിലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സൈബർ തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലകളെ ഈ കേസ് തുറന്നുകാട്ടിയതായി പൊലീസ് പറയുന്നു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ ഈ നടപടി സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കരുതുന്നത്.
