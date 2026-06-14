ഡോക്ടറെ വീഴ്ത്തിയത് 'ഇലോൺ മസ്കും സക്കർബർഗും'; പസില് കളിച്ച് നഷ്ടമായത് 10.11 ലക്ഷം രൂപ
പസിലുകൾ പൂരിപ്പിച്ചതിന് സമ്മാനമായി ലഭിച്ച ടെസ്ല കാറും സ്വർണവും വിട്ടുകിട്ടാൻ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയുടെ പേരിലാണ് പണം തട്ടിയത്.
Published : June 14, 2026 at 12:39 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ വ്യവസായി ഇലോൺ മസ്കും ഫേയ്സ്ബുക്ക് മേധാവി മാർക്ക് സക്കർബർഗും നേരിട്ട് വിളിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് റിട്ടയേർഡ് ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി. ഹൈദരാബാദിലെ പേറ്റ്ബഷീറാബാദ് സ്വദേശിയും ഒസ്മാനിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഡോക്ടറുമായ ക്യഷ്ണയ്യയാണ് സൈബർ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായത്. പലതവണകളായി 10.11 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമായത്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതോടെയാണ് കൂടുതൽ പണം നഷ്ടപ്പെടാതെ രക്ഷപെട്ടത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിലാണ് ഡോക്ടർ ക്യഷ്ണയ്യയെ തേടി ഇലോൺ മസ്കിൻ്റെയും മാർക്ക് സക്കർബർഗിൻ്റെയും പേരിലുള്ള വ്യാജ ഫോൺ കോളുകൾ എത്തുന്നത്. തങ്ങൾ നൽകുന്ന പസിലുകൾ ക്യത്യമായി പൂരിപ്പിച്ചു നൽകിയാൽ വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാമെന്നായിരുന്നു തട്ടിപ്പുകാര് പറഞ്ഞത്.
ഒരു സൗജന്യ ടെസ്ല കാറും ഒരു ബാഗ് സ്വർണവും വൻ തുക ക്യാഷ് പ്രൈസുമായിരുന്നു വാഗ്ദാനങ്ങൾ. ഡോക്ടറെ പൂർണമായി വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ടെസ്ല കാറുകൾ കാർഗോ വിമാനങ്ങളിൽ കയറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച വ്യാജ വീഡിയോകളും ഇവർ അയച്ചു നൽകി.
എഐ വീഡിയോകൾ കാട്ടി തട്ടിപ്പ്
താൻ പസിലുകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയെന്നും സമ്മാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിമാനമാർഗം പുറപ്പെട്ടതായും തട്ടിപ്പുകാർ ഡോക്ടറെ ധരിപ്പിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഡെലിവറി ചാർജ്, കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ്, ഇൻഷുറൻസ്, ഇംപോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി, ഇന്ധനച്ചെലവ് എന്നിവയുടെ പേരിൽ പണം ആവശ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. തട്ടിപ്പുകാരുടെ വാക്കുകളിൽ വീണുപോയ ഡോക്ടർ അവർ നൽകിയ വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം കൈമാറുകയായിരുന്നു.
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കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇത് തട്ടിപ്പാണെന്ന് പലതവണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും ഡോക്ടർ വിശ്വസിസിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ഒടുവിൽ വൻ തുകകൾ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ വീട്ടുകാർ ഡോക്ടറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും സംശയകരമായ ഫോൺ കോളുകൾ തടയുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കെണിയിൽ വീഴരുതേ
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പോലുള്ള അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ വ്യാജ സാന്നിധ്യം സൃഷ്ടിച്ച് നടത്തുന്ന പുതിയ കാലത്തെ സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ കടുത്ത ജാഗ്രത അനിവാര്യമാണ്. ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളുടെയോ വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെയോ പേരിൽ അപരിചിതർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പണം കൈമാറുന്നതിന് മുൻപ് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതും, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കാതിരിക്കേണ്ടതും ഇത്തരം കെണികളിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ അത്യാവശ്യമാണ്.
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