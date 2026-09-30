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ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് ഭീഷണി; വിരമിച്ച എൻജിനിയർക്ക് നഷ്ടമായത് പത്തര കോടി രൂപ

വിജയവാഡയിലെ പടമറ്റ ഗുരുനാനാക്ക് കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന വയോധികനാണ് തട്ടിപ്പിന് ഇരയായത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് മരിച്ചിരുന്നു

DIGITAL ARREST VICTIM LOST CRORE DIGITAL ARREST CYBER ​​CRIME CYBER ​​CRIME POLICE IN VIJAYAWADA
Representational image (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 10:40 AM IST

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അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ 81കാരനായ വിരമിച്ച എൻജിനിയറെ ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സൈബർ തട്ടിപ്പുകാർ 10.25 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തു. മുംബൈ പൊലീസ്, സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന വ്യാജേന വിഡിയോ കോൾ വഴിയാണ് തട്ടിപ്പ് സംഘം വയോധികനെ ഭയപ്പെടുത്തി പണം കവർന്നത്. സംഭവത്തിൽ വിജയവാഡ സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

വിജയവാഡയിലെ പടമറ്റ ഗുരുനാനാക്ക് കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന വയോധികനാണ് തട്ടിപ്പിന് ഇരയായത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് മരിച്ചിരുന്നു. മകൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. ഈ മാസം 20നാണ് വയോധികന് അപരിചിതമായ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഫോൺ കോൾ വരുന്നത്.

മുംബൈ പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ നിന്നാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി, വയോധികൻ്റെ പേരിൽ മുംബൈയിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നും അത് തീവ്രവാദികൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആരോപിച്ചു. ഈ കേസിൽ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നും സിബിഐയും വിഷയം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.

വിഡിയോ കോളിലൂടെ ഭീഷണി
ഇതിന് പിന്നാലെ വയോധികന് വിഡിയോ കോൾ വന്നു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണെന്ന തോന്നൽ ഉളവാക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു വിഡിയോ കോൾ. സിബിഐ ഓഫിസർ ആണെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി, അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ വയോധികൻ്റെ സ്വത്തുക്കളും നിക്ഷേപങ്ങളും ജാമ്യമായി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് രണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും അതിലേക്ക് പണം കൈമാറാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഭയന്നുപോയ വയോധികൻ തൻ്റെ സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പിൻവലിച്ച് തട്ടിപ്പുകാർക്ക് പണം നൽകുകയായിരുന്നു.

നഷ്ടമായത് കോടികൾ
ഈ മാസം 22, 24, 29 തീയതികളിലായാണ് 10.25 കോടി രൂപ തട്ടിപ്പുകാരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വയോധികൻ മാറ്റിയത്. പണം ലഭിച്ചിട്ടും തട്ടിപ്പുകാർ വീണ്ടും പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ശല്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് അദ്ദേഹം വിവരം മകനെ അറിയിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഇരുവരും ചേർന്ന് പൊലീസിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. പണം ലഭിച്ച അക്കൗണ്ടുകൾ ഉത്തർപ്രദേശ്, പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്കൗണ്ടുകളിലുണ്ടായിരുന്ന 7.25 കോടി രൂപ മരവിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ 22ന് കൈമാറിയ മൂന്ന് കോടി രൂപ തട്ടിപ്പുകാർ ഇതിനകം പിൻവലിച്ചിരുന്നു.

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രാജ്യത്ത് അടുത്തിടെയായി ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പുകൾ വ്യാപകമാകുകയാണ്. അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ പേരിൽ വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകളും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് സമാനമായ പശ്ചാത്തലവും ഉപയോഗിച്ചാണ് തട്ടിപ്പുകാർ ഇരകളെ വിഡിയോ കോളിലൂടെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത്തരം കോളുകൾ ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ സൈബർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറായ 1930ൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും, യാതൊരു കാരണവശാലും അപരിചിതരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം കൈമാറരുതെന്നും പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. മുതിർന്ന പൗരന്മാരെയാണ് തട്ടിപ്പുകാർ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതിനാൽ വീടുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരും പ്രായമായവരും ഇത്തരം ഫോൺ കോളുകൾ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.

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DIGITAL ARREST VICTIM LOST CRORE
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CYBER ​​CRIME
CYBER ​​CRIME POLICE IN VIJAYAWADA
DIGITAL ARREST VICTIM LOST CRORE

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