50,000 രൂപ വായ്പ തേടി ജവാൻ; കൈയിൽ കിട്ടിയത് 64 കോടിയുടെ ജിഎസ്ടി കുടിശ്ശിക നോട്ടീസ്! ഞെട്ടിക്കുന്ന സൈബർ തട്ടിപ്പ്
ഓൺലൈൻ ആപ്പിലൂടെ 50,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ച ജവാന് ലഭിച്ചത് 64 കോടി രൂപയുടെ ജിഎസ്ടി കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാനുള്ള നോട്ടീസ്
Published : July 8, 2026 at 5:46 PM IST
ഡെറാഡൂണ്: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പിത്തോറഗഡ് ജില്ലയിൽ ഇന്തോ-ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പൊലീസിലെ (ഐടിബിപി) ജവാൻ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൈബർ തട്ടിപ്പുകളിലൊന്നിന് ഇരയായി. ഓൺലൈൻ ആപ്പിലൂടെ 50,000 രൂപയുടെ വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ച ജവാന് ലഭിച്ചത് 64 കോടി രൂപയുടെ ജിഎസ്ടി കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാനുള്ള നോട്ടീസാണ്. സൈബർ തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി പിത്തോറഗഡ് സൈബർ സെൽ ഇൻസ്പെക്ടർ നീരജ് ഭാകുനിയാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന തട്ടിപ്പിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്.
രണ്ടു വർഷം മുൻപ് അടിയന്തര ആവശ്യത്തിനായി 50,000 രൂപയുടെ വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിനായി ജവാൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ലോൺ ആപ്പിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനായി പ്രധാന തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ, പാൻ കാർഡ്, വൈദ്യുതി ബിൽ എന്നിവ ആപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ വായ്പ നിരസിച്ചതായി ആപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ഇതൊരു സാധാരണ സംഭവമായി കരുതി ജവാൻ ഈ വിഷയം വിട്ടുകളഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ ലോൺ ആപ്പിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സൈബർ ക്രിമിനലുകൾ ജവാൻ്റെ യഥാർഥ രേഖകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വ്യാജ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
കടലാസ് കമ്പനിയുടെ വാർഷിക വിറ്റുവരവ് 100 കോടി മുതൽ 500 കോടി രൂപ വരെയാണെന്ന് കാണിച്ചാണ് തട്ടിപ്പുകാർ ജിഎസ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തത്. ഈ വ്യാജ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ തോതിൽ വ്യാജ ജിഎസ്ടി ബില്ലുകൾ നിർമിക്കുകയും അവ വിവിധ ഷെൽ കമ്പനികൾക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്തു. കമ്പനിയുടെ പേരിൽ വൻതോതിൽ ഓഹരി ഇടപാടുകളും മറ്റ് സാമ്പത്തിക കൈമാറ്റങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് രേഖകളിൽ വരുത്തിത്തീർത്തു. ഈ വ്യാജ ഇടപാടുകളുടെ നികുതി ബാധ്യതയായിട്ടാണ് ജിഎസ്ടി വകുപ്പ് 64 കോടി രൂപയുടെ റിക്കവറി നോട്ടീസ് ജവാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചത്.
ഏകദേശം രണ്ടു മാസം മുൻപ് വീട്ടിൽ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതോടെയാണ് ജവാനും കുടുംബവും ഞെട്ടിയത്. നിയമപരമായ കാരണങ്ങളാൽ നോട്ടീസ് പിൻവലിക്കാൻ ജിഎസ്ടി വകുപ്പ് വിസമ്മതിച്ചതോടെ ജവാൻ്റെ ഭാര്യ പിത്തോറഗഡ് എസ്പി അക്ഷയ് പ്രഹ്ലാദ് കൊണ്ടെയ്ക്ക് പരാതി നൽകി. എസ്പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സൈബർ സെൽ നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് ജവാൻ്റെ പേരിൽ വ്യാജ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും രേഖകൾ പൂർണമായും വ്യാജമാണെന്നും കണ്ടെത്തിയത്. നിലവിൽ സംഭവത്തിൽ പൊലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
ഇത്തരം വ്യാജ ലോൺ ആപ്പുകളെയും സൈബർ തട്ടിപ്പുകളെയും കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് സൈബർ സെൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ബാങ്ക് ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർഥ ലോഗോയും ഉള്ളടക്കവും പരിശോധിക്കണം. ഒറിജിനൽ ആപ്പുകൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡൗൺലോഡുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വ്യാജ ആപ്പുകൾക്ക് വളരെ കുറച്ചു ഡൗൺലോഡുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നേരിട്ടെത്തി ഔദ്യോഗിക ലിങ്ക് വഴി മാത്രം ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് സുരക്ഷിതം. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ തുക നിക്ഷേപിക്കുന്നതും പിൻവലിക്കുന്നതും കൃത്യമായി പാസ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഓരോ ഇടപാടിൻ്റെയും മെസ്സേജ് അലേർട്ടുകൾ ഫോണിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയായാൽ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ബാങ്ക് അധികൃതരെയും ഒപ്പം രാജ്യവ്യാപക സൈബർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറായ 1930ലും വിവരമറിയിക്കണം. വൈകി പരാതി നൽകുന്നത് പണം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്നും തട്ടിപ്പിൽ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അവർക്കെതിരെയും കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സൈബർ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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