''ഖാമനേയിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധ പോസ്റ്റും ബിജെപി വിമർശനവും''; എംപിയ്ക്കും മുൻ മേയർക്കുമെതിരെ കേസ്
ഭയം സൃഷ്ടിക്കുക, പൊതു ക്രമസമാധാനം തകർക്കുക, നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് കശ്മീർ എംപി ആഗ റുഹുള്ള മെഹ്ദി, മേയർ ജുനൈദ് അസിം മട്ടു എന്നിവർക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം.
Published : March 4, 2026 at 1:17 PM IST
ശ്രീനഗർ: പൊതു ക്രമസമാധാനം തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയ കേസിൽ ജമ്മു കശ്മീർ എംപിയ്ക്കും മുൻ മേയർക്കുമെതിരെ കേസ്. ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് കശ്മീരിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേസ്. ഭയം സൃഷ്ടിക്കുക, പൊതു ക്രമസമാധാനം തകർക്കുക, നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് എംപി ആഗ റുഹുള്ള മെഹ്ദി, മുൻ മേയർ ജുനൈദ് അസിം മട്ടു എന്നിവർക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം.
ഇരുവരും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വ്യാജവും കെട്ടിച്ചമച്ചതും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഉള്ളടക്കം പ്രചരിപ്പിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്) 197(1)(ഡി), 353(1)(ബി) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഇരുവർക്കുമെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കേസുകളിലും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പങ്കുവച്ച വിവരങ്ങളുടെ വസ്തുതകൾ പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
"തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഇത്തരം മനപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും മൊത്തത്തിലുള്ള സാമൂഹിക സ്ഥിരതയ്ക്കും ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു", എന്ന് ശ്രീനഗർ പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇനിയും ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടായാൽ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളെ സ്ഥിരീകരിക്കാതെ പ്രചരിപ്പിച്ചതിനാണ് എംപി ആഗ റുഹുള്ള മെഹ്ദിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഖാമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്നലെ (ഫെബ്രുവരി 3) സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച അനുശോചന പ്രമേയം വായിക്കാൻ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലെന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂടാതെ ഖാമനേയിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെക്കുറിച്ചും ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പോസ്റ്റുകളിലൂടെ തൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. എന്നാൽ കേസ് വന്നതിന് പിന്നാലെ മേയർ ജുനൈദ് തൻ്റെ പോസ്റ്റുകൾ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു.
കൂടാതെ സമൂഹ മാധ്യങ്ങൾ വഴി വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വസ്തുതകളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തണം എന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സാമുദായിക ഐക്യത്തിനോ പൊതു ക്രമസമാധാനത്തിനോ മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്ന, സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിഷേധങ്ങൾ തടയാൻ ശ്രീനഗറിലും താഴ്വരയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രദേശത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വേഗതയും കുറച്ചു. വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി മുൻകരുതൽ നടപടിയായി മാർച്ച് ഏഴ് വരെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടി.
Also Read: വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ ലൈംഗിക പീഡനം; ഡിഎംകെ കൗൺസിലർ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ