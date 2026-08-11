തമിഴ്നാടിന് 12,000 ക്യുസെക്സ് കാവേരി ജലം വിട്ടുകൊടുക്കണം; നിര്ദേശിച്ച് ജല നിയന്ത്രണ സമിതി
അടുത്ത 15 ദിവസത്തേക്ക് ജലം വിട്ടുനല്കാനാണ് നിർദേശം. നീരൊഴുക്ക് നിരീക്ഷിക്കുമെന്ന് കര്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി. പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി കന്നഡ സംഘടനകൾ
Published : August 11, 2026 at 8:55 PM IST
ബെംഗളൂരു: തമിഴ്നാടിന് 12,000 ക്യുസെക്സ് കാവേരി വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കാവേരി ജല നിയന്ത്രണ സമിതി (സിഡബ്ല്യുആർസി) ശുപാര്ശ നല്കി. അടുത്ത 15 ദിവസത്തേക്ക് ജലം വിട്ടുനല്കാനാണ് നിർദേശം. കർണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നീ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും കാവേരി ജല മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റിയുമായി ഇന്ന് നടത്തിയ യോഗത്തിലാണ് നിര്ണായക തീരുമാനം. ഒരു ക്യുസെക്സ് വെള്ളം എന്നാല് സെക്കന്ഡില് 28 ലിറ്ററോളം വെള്ളമാണ്.
അണക്കെട്ടുകളിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും കർഷകരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും കര്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. "കോടതി ഉത്തരവ് പാലിക്കണം. ജലസേചന മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കും. വിള സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജലലഭ്യത നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കും. ജലസേചന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ വളരെ സുതാര്യനാണ്. എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ കഴിയില്ല. കർഷകരെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും, പ്രകൃതി നമ്മെ രക്ഷിക്കും" ഡി കെ ശിവകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
കർഷകരുടെയും കന്നഡ അനുകൂല സംഘടനകളുടെയും പ്രതിഷേധം
അടുത്ത 15 ദിവസത്തേക്ക് തമിഴ്നാടിന് പ്രതിദിനം 12,000 ക്യുസെക്സ് കാവേരി വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കാണമെന്ന സിഡബ്ല്യുആർസി നിര്ദേശത്തില് കര്ണാടകയില് വന് പ്രതിഷേധം. സംസ്ഥാന കരിമ്പ് കർഷകരുടെ സംഘടന, സംസ്ഥാന കർഷക സംഘടന, വിവിധ കന്നഡ അനുകൂല സംഘടനകൾ എന്നിവർ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഒരു കാരണവശാലും തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കരുതെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കരിമ്പ് കർഷകരുടെ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് മൈസൂരുവിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി.
സംസ്ഥാനത്ത് മൺസൂൺ മഴ കുറഞ്ഞു. ഇതുമൂലം കെആർഎസ്, കബനി, കാവേരി തടത്തിലെ മറ്റ് ജലസംഭരണികൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും നിറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിഷേധക്കാര് വ്യക്തമാക്കി. കർണാടകയിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാടിന് പ്രതിദിനം 12,000 ക്യുസെക്സ് വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സിഡബ്ല്യുആർസി ഉത്തരവിടുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു.
ജൂലൈ 28 ന്, 15 ദിവസത്തേക്ക് തമിഴ്നാടിന് പ്രതിദിനം 3,500 ക്യുസെക്സ് വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സിഡബ്ല്യുആർസി കർണാടകയോട് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. വരൾച്ചാ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും തമിഴ്നാടിന് കാവേരി വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനെതിരെ കന്നഡ അനുകൂല സംഘടനകൾ ഓഗസ്റ്റ് 13 ന് കർണാടക ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
"തമിഴ്നാടിന് കാവേരി വെള്ളം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനെ എതിർത്ത് ഈ മാസം 13 ന് സമാധാനപരമായ കർണാടക ബന്ദ് നടത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം" കന്നഡ പ്രസ്ഥാനമായ വാട്ടാൽ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് വാട്ടാൽ നാഗരാജ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
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