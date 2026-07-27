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'പരാജയം ഉറപ്പായപ്പോൾ പിന്മാറി'; സിദ്ധരാമയ്യയെ പരിഹസിച്ച് സി.ടി രവി

രാഷ്ട്രീയരംഗം അഴിമതി നിറഞ്ഞതായെന്നും തൻ്റെ പ്രായവും ആരോഗ്യവും അനുവദിക്കാത്തതിനാലുമാണ് 2028ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാത്തത് എന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

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സിദ്ധരാമയ്യ , സി ടി രവി (x@@siddaramaiah. ANI)
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By ANI

Published : July 27, 2026 at 12:21 PM IST

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ബെംഗളൂരു: 2028ലെ കർണാടക നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കില്ലെന്ന മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ പരിഹാസവുമായി ബിജെപി നേതാവ് സി.ടി രവി. സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് വലിയ പരാജയം നേരിടുമെന്ന് ഉറപ്പായതിനാലാണ് സിദ്ധരാമയ്യ പിന്മാറുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സി.ടി രവി.

രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയും ആരോഗ്യവും മുൻനിർത്തി സിദ്ധരാമയ്യ എടുത്ത തീരുമാനം തികച്ചും ഉചിതമാണെന്ന് സി.ടി രവി വ്യക്തമാക്കി. "കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ വളരെ മുതിർന്നതും അനുഭവസമ്പത്തുള്ളതുമായ ഒരു നേതാവാണ്. 2028ൽ കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പരാജയം ഉറപ്പാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അറിയാം. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ആരോഗ്യത്തെ മുൻനിർത്തി അദ്ദേഹം എടുത്ത തീരുമാനം വളരെ നല്ലതാണ്," സി.ടി രവി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാഷ്ട്രീയരംഗം അഴിമതി നിറഞ്ഞതായി
രാഷ്ട്രീയരംഗം അഴിമതി നിറഞ്ഞതായെന്നും തൻ്റെ പ്രായവും ആരോഗ്യവും അനുവദിക്കാത്തതിനാലുമാണ് 2028ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാത്തത് എന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ബിജെപി നേതാവിൻ്റെ പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുമെങ്കിലും പൊതുജീവിതത്തിൽ സജീവമായി തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എക്സിൽ (X) പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് താൻ ഇനി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മത്സരിക്കില്ലെന്ന വിവരം അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. "ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയരംഗം പൂർണമായും അഴിമതി നിറഞ്ഞതായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ 2028ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ മത്സരിക്കില്ല. എങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി തുടരുകയും ജനങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലും സന്തോഷങ്ങളിലും അവർക്കുവേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുകയും ചെയ്യും," സിദ്ധരാമയ്യ കുറിച്ചു.

തൻ്റെ മണ്ഡലമായ വരുണയിലെ ജനങ്ങൾ വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനമെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവായ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വാചാലനായി. മുൻകാലങ്ങളിൽ മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് സ്ഥാനാർഥികളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം നിലവിലില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നിലവിൽ 79 വയസുള്ള തനിക്ക് പഴയതുപോലെ ഊർജസ്വലതയോടെ പ്രചാരണം നടത്താൻ ആരോഗ്യം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ വ്യക്തമാക്കി. 2028ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആകുമ്പോഴേക്കും തനിക്ക് 82 വയസാകും. 1978ൽ താലൂക്ക് ബോർഡ് അംഗമായി പൊതുജീവിതം ആരംഭിച്ച താൻ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ 50 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ഭാവിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും, തൻ്റെ ജീവിതം പൊതുസേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുമെന്നും ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി എക്കാലവും നിലകൊള്ളുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.

പിന്തുണയുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ
അതേസമയം, സിദ്ധരാമയ്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. യുവാക്കളായ നേതാക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്തരമൊരു പ്രസ്താവന നടത്തിയതെന്ന് എംഎൽഎ അശോക് പട്ടൻ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ സിദ്ധരാമയ്യ വീണ്ടും മത്സരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സിദ്ധരാമയ്യ ഇനിയും നിരവധി വർഷങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംഎൽസി എ.സി ശ്രീനിവാസ പ്രതികരിച്ചു. കർണാടകയിലെ ജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ കൈവിടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അടുത്തിടെയാണ് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ പടിയിറങ്ങിയത്. തുടർന്ന് ഡി.കെ ശിവകുമാർ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് തൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഭാവി സംബന്ധിച്ച് സിദ്ധരാമയ്യ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

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TAGGED:

KARNATAKA CONGRESS
SIDDARAMAIAH ELECTION ANNOUNCEMENT
CT RAVI
KARNATAKA ELECTION ANNOUNCEMENT
SIDDARAMAIAH 2028 ELECTION

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