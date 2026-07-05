രാജ്യത്തെ ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷൻ 99% ആയി വർധിച്ചു; 2024-ൽ ജനിച്ചത് 2.5 കോടി കുട്ടികൾ, ശിശു മരണ നിരക്കിൽ കുറവ്
സിആർഎസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വിദേശത്ത് ജനിക്കുന്ന ഇന്ത്യന് വംശജരായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവ് ഉണ്ടായി. വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന നിരവധി ഇന്ത്യക്കാർ 2024 ൽ മരിച്ചു. രാജ്യത്തെ മരണങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ.
Published : July 5, 2026 at 8:59 PM IST
രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യ ചിത്രം പുറത്ത് വിട്ട് സിവിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം (സിആർഎസ്) റിപ്പോർട്ട്. 2024ൽ രാജ്യത്ത് 99% ജനനങ്ങളും മരണങ്ങളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതായത് രണ്ട് കേസുകളുടെയും ഡാറ്റ പൂർണ്ണമായും സർക്കാർ രേഖകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ആദ്യമായാണ്. സിഎസ്ആർ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 2024-ൽ രാജ്യത്ത് 2.5 കോടി കുട്ടികൾ ജനിച്ചു. 89 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മരിച്ചു. ശിശുമരണ നിരക്കിലും വലിയ കുറവുണ്ടായി.
ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലാണ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സിവിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനത്തിന് കീഴിലാണ് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ജനന-മരണ ഡാറ്റകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ, സർക്കാർ രേഖകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ജനന-മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നുവെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ, 99% ത്തോളം കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നത് ഒരു പ്രധാന നേട്ടമായിയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കൂടാതെ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവബോധം വർധിപ്പിക്കാനും സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2024 2023, 2024 വർഷങ്ങളിലെ ജനന-മരണ ഡാറ്റ സിആർഎസ് റിപ്പോർട്ട് പങ്ക് വയ്ക്കുന്നു. ഇതനുസരിച്ച്, 2023 ൽ 25.2 ദശലക്ഷം 7070 ജനനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 2024 ൽ 25.4 ദശലക്ഷം 73,389 ജനനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അതുപോലെ, 2023 ൽ 86 ലക്ഷം 59,679 മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി. 2024 ൽ ഈ എണ്ണം 89 ലക്ഷം 38,301 ആയിരുന്നു. 2023 നെ അപേക്ഷിച്ച് 2024 ൽ സർക്കാർ രേഖകളിൽ കൂടുതൽ ജനന-മരണ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്.
ശിശുമരണ നിരക്കിൽ കുറവ്
ശിശുമരണ നിരക്കും റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതനുസരിച്ച്, 2023 ൽ 145,992 കുട്ടികൾ മരിച്ചു. 2024 ൽ ഈ സംഖ്യ 120,992 ആയിരുന്നു. അതായത് 2023 നെ അപേക്ഷിച്ച് 2024 ൽ ശിശു മരണ നിരക്കിൽ 25000 കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2023 ൽ, മൊത്തം ശിശുമരണ നിരക്ക് 1.7% ആയിരുന്നു എന്നാൽ 2024 ൽ ഇത് 1.4% ആയി.
100% രജിസ്ട്രേഷനുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, മരണങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും കൃത്യത പാലിച്ചു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഗോവ, ഗുജറാത്ത്, ഹരിയാന, കർണാടക, കേരളം, മേഘാലയ, മിസോറാം, ഒഡിഷ, പഞ്ചാബ്, തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന, ത്രിപുര, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഡൽഹി, ചണ്ഡീഗഡ്, പുതുച്ചേരി, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ, ലക്ഷദ്വീപ്, സിക്കിം എന്നിവിടങ്ങളിൽ എല്ലാ മരണങ്ങളും സർക്കാർ രേഖകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ 100% രജിസ്ട്രേഷൻ നേടി. എന്നിരുന്നാലും, നാഗാലാൻഡും അരുണാചൽ പ്രദേശും രജിസ്ട്രേഷന് ചെയ്യുന്നതിൽ പിന്നിലായിരുന്നു.
സ്വാഭാവിക ജനസംഖ്യയിലെ കുറവ്
ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു വർഷത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ജനനങ്ങളുടെ എണ്ണം ആകെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മരണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതിനെ സ്വാഭാവിക വർധനവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 2023 ൽ മൊത്തം സ്വാഭാവിക ജനസംഖ്യാ വളർച്ച 16.5 ദശലക്ഷം 47,391 ആയിരുന്നുവെന്നും 2024 ൽ അത് 16.5 ദശലക്ഷം 35,088 ആയി കുറഞ്ഞുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
സ്വാഭാവിക ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടായി എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. റിപ്പോർട്ടിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നത് 2024 ൽ രാജ്യത്ത് ജനന രജിസ്ട്രേഷനും മരണ രജിസ്ട്രേഷനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഏതാണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നാണ്. ഇതിനർത്ഥം സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ജനനങ്ങളും മരണങ്ങളും സർക്കാർ രേഖകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ്.
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആൺകുട്ടിയുടെയും പെൺകുട്ടിയുടെയും ജനന അനുപാതത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങളും സിആർഎസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു. ഇതനുസരിച്ച്, 2024-ൽ ദേശീയ തലത്തിൽ, കുട്ടികളുടെ ജനന സമയത്ത് ഓരോ 1000 ആൺകുട്ടികൾക്കും 933 പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സിക്കിമിൻ്റെ ഡാറ്റ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആൺകുട്ടിയുടെയും പെൺകുട്ടിയുടെയും അനുപാതത്തിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഒന്നാമതാണ്. താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഓരോ 1000 ആൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചപ്പോൾ 1050 പെൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചു. അതേസമയം നാഗാലാൻഡിൽ ഓരോ 1000 ആൺകുട്ടികൾക്കും 806 പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ ജനിക്കുന്നുള്ളൂ. ലിംഗാനുപാതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നാഗാലാൻ്റ് പിന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്.
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്,ഹരിയാനയിൽ ലിംഗാനുപാതം മെച്ചപ്പെട്ടു കുട്ടികളുടെ ജനനസമയത്ത്, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ 1000 ആൺകുട്ടികൾക്ക് 984 പെൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചു. മേഘാലയയിൽ 1000 ആൺകുട്ടികൾക്ക് 974 പെൺകുട്ടികളും, മിസോറാമിൽ 972 ഉം, കേരളത്തിൽ 970 ഉം പെൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചു. ലക്ഷദ്വീപിൽ 1000 ആൺകുട്ടികൾക്ക് 865 പെൺകുട്ടികളും, ജാർഖണ്ഡിൽ 890 പെൺകുട്ടികളും ജനിച്ചു. 2011 ൽ ഹരിയാനയിൽ 1000 ആൺകുട്ടികൾക്ക് 834 പെൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചു. 2024 ൽ ഇത് വർധിച്ചു. ഈ കാലയളവിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് 1000 ആൺകുട്ടികൾക്ക് 910 പെൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചു.
പ്രസവിക്കും മുമ്പ് മരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ്
ഗർഭപാത്രത്തിൽ വച്ച് തന്നെ മരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണവും, അതായത്, ചാപിള്ളകളായി ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞുവെന്ന് സിആർഎസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 2023-ൽ ചാപിള്ളയായി ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം 1.01 ലക്ഷമായിരുന്നു. 2024-ൽ 81,000 ആയി കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും നോക്കിയാൽ, ഏകദേശം 31% കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ചാപിള്ളയായി ജനിച്ചത്. അതേസമയം നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ, ഈ കണക്ക് 69% ആയിരുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഗരങ്ങളിലാണ് ചാപിള്ളയായി ജനിച്ചതെന്ന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
13 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനന രജിസ്ട്രേഷൻ 90% ന് മുകളിൽ
സിആർഎസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കുട്ടികളുടെ ജനന രജിസ്ട്രേഷന് 90% ന് മുകളിലായിരുന്നു. ഇതിൽ ബീഹാർ, ഗുജറാത്ത്, ഹരിയാന, ജാർഖണ്ഡ്, കർണാടക, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ, പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മരണ രജിസ്ട്രേഷനും 90% ന് മുകളിലായിരുന്നു.
പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, തെലങ്കാന, തമിഴ്നാട്, പഞ്ചാബ്, ഒഡീഷ, കേരളം, കർണാടക, ഹരിയാന, ഗുജറാത്ത്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഢ്, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ദാദ്ര, നാഗർ ഹവേലി, ദാമൻ, ദിയു, സിക്കിം, ലക്ഷദ്വീപ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവ ജനന രജിസ്ട്രേഷനിൽ പിന്നിലായപ്പോൾ നാഗാലാൻഡ്, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, ജാർഖണ്ഡ്, ബിഹാർ എന്നിവ മരണ രജിസ്ട്രേഷനിൽ പിന്നിലായിരുന്നു.
100% ജനന രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾ
2024 ൽ ശിശു ജനന രജിസ്ട്രേഷനിൽ രാജ്യത്തെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ മുൻപന്തിയിലാണ്. ബീഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, തെലങ്കാന, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഡൽഹി, ചണ്ഡീഗഡ്, ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക്, മേഘാലയ, മിസോറാം, നാഗാലാൻഡ്, ത്രിപുര, പുതുച്ചേരി, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, മണിപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 100% ജനനങ്ങളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനർത്ഥം ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനിച്ച എല്ലാ കുട്ടികളും സർക്കാർ രേഖകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്.
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനന രജിസ്ട്രേഷന്
സിആർഎസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജനന രജിസ്ട്രേഷൻ നിരക്ക് 90 മുതൽ 99 വരെയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 98.2% ജനന രജിസ്ട്രേഷൻ, കർണാടക 97.5%, ഗോവ 97.3%, തമിഴ്നാട് 94.8%, ഹരിയാന 94.5%, പഞ്ചാബ് 93.2%, ഗുജറാത്ത് 91.7% എന്നിങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നിരുന്നാലും, പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ ശതമാനം 90% ൽ താഴെയായി. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങളിൽ ജനന രജിസ്ട്രേഷനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം കുറവാണ്. ഒഡീഷ (89.3%), ആന്ധ്രാപ്രദേശ് (89%), അസം (88%), ഛത്തീസ്ഗഡ് (87.2%), കേരളം (86.4%), ഹിമാചൽ പ്രദേശ് (83.8%), ഉത്തർപ്രദേശ് (81.8%), ലക്ഷദ്വീപ് (75.4%), സിക്കിം (57.5%), ദാദ്ര, നാഗർ ഹവേലി, ദാമൻ, ദിയു (48.6%) എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
മരണങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ നഗരപ്രദേശങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ
ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗര-ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ സിആർഎസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു. ഇതനുസരിച്ച്, 2024-ൽ, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ആകെ 19.185 ദശലക്ഷം ജനനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു, ഇത് മൊത്തം ജനനത്തിൻ്റെ 42.9% പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതുപോലെ, നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ, ഈ സംഖ്യ 14.55 ദശലക്ഷം, 54, 826 ആയിരുന്നു.
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ ജനനങ്ങളുടെയും 57.1% നഗരപ്രദേശങ്ങളിലാണ്. തൽഫലമായി, ജനനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ നഗരവാസികളുടെ എണ്ണം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലാണ്. മരണ രജിസ്ട്രേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 57.2% വർധനവ് ഉണ്ടായി. ആകെ 5.114 ദശലക്ഷം, 571 മരണങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതായത് 3.823 ദശലക്ഷം, 730 രജിസ്ട്രേഷനുകൾ, ഇത് 42.8% പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
പുരുഷന്മാരുടെ മരണനിരക്ക് കൂടുതൽ
ലിംഗഭേദം അനുസരിച്ച് ജനന-മരണ രജിസ്ട്രേഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റയും റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു. ഇതനുസരിച്ച്, 2024 ൽ 133,81,279 ആൺകുട്ടികളുടെ ജനനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു, ഇത് 52.5% ആണ്. താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, 120,90,941 പെൺകുട്ടികളുടെ ജനനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു, ഇത് 47.5% ആണ്. അതായത്, ആകെ ജനനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്.
അതുപോലെ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മരണങ്ങളിലും പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം 54,982 ആയിരുന്നു. ഇത് ശതമാനത്തിൽ 60.4% ആണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം 35,36,951 ആയിരുന്നു, ഇത് 39.6% ആണ്. അതായത് മൊത്തം മരണ സംഖ്യയിൽ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്.
കുറവ് പ്രസവങ്ങൾ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് പ്രസവങ്ങൾ നടന്നത്. 2024-ൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ ഒരു പ്രസവവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ലഡാക്കിൽ ഒരു കേസ് മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ 11, ചണ്ഡീഗഡിൽ 14, ദാദ്ര, നാഗർ ഹവേലി, ദാമൻ, ദിയു എന്നിവിടങ്ങളിൽ 16, മിസോറാമിൽ 22, സിക്കിമിൽ 25, നാഗാലാൻഡിൽ 42, പുതുച്ചേരിയിൽ 56, ഗോവയിൽ 70 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
വിദേശത്ത് മരിച്ച ഇന്ത്യക്കാർ
സിആർഎസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, 2024 ൽ വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന നിരവധി ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചു. അതേസമയം, ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി കുട്ടികൾ വിദേശത്ത് ജനിച്ചു. 19,317 ഇന്ത്യൻ വംശജരായ കുട്ടികളാണ് യുഎഇ യിൽ ജനിച്ചത്. അതുപോലെ, യുകെ യിൽ 12,896 ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികളും, ഖത്തറിൽ 4,335 ഉം, സൗദി അറേബ്യയിൽ 4,200 ഉം, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ 3,093 ഉം കുട്ടികൾ ജനിച്ചു. വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ മരണ സംഖ്യയിൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ മരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് സൗദി അറേബ്യയിലാണ്. സൗദി അറേബ്യയിൽ 2,629 ഇന്ത്യക്കാരും, യുഎഇയിൽ 2,571 ഉം, കുവൈത്തിൽ 733 ഉം, അമേരിക്കയിൽ 648 ഉം, മലേഷ്യയിൽ 526 ഉം ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചു.
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