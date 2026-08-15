ETV Bharat / bharat

സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ തിളങ്ങി സിആർപിഎഫ്; ഭീകരരെ വീഴ്ത്തിയ ധീരർക്ക് ശൗര്യചക്ര

മണിപ്പൂരിലെ ജിരിബാമിൽ സായുധ വിമതരുടെ ആക്രമണത്തെ ചെറുത്തുതോൽപ്പിച്ച 11 സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഗാലൻട്രി മെഡൽ ലഭിച്ചു

CRPF INDEPENDENCE DAY AWARDS SHAURYA CHAKRA WINNERS 2026 CRPF ANTI NAXAL OPERATIONS CRPF GALLANTRY MEDALS LIST
CRPF personnel display National flag during the Tiranga Rally at Pokhribal Lake, in Srinagar on Thursday (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2026 at 7:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിൻ്റെ 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച ധീരതാ പുരസ്കാരങ്ങളിൽ തിളങ്ങി സിആർപിഎഫ്. ജമ്മു കശ്മീർ, മണിപ്പൂർ, ജാർഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭീകരർക്കും മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കുമെതിരെ നടത്തിയ നിർണായക ഓപ്പറേഷനുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് ശൗര്യചക്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്.

മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടയ്ക്ക് ശൗര്യചക്ര
ജാർഖണ്ഡിലെ ബൊക്കാറോയിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളുമായി നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അസാമാന്യ ധീരത പ്രകടിപ്പിച്ച 209 കോബ്ര ബറ്റാലിയനിലെ ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡൻ്റ് അഞ്ജനി കുമാർ, കോൺസ്റ്റബിൾ ദീപക് സാഹ് എന്നിവർക്ക് ശൗര്യചക്ര ലഭിച്ചു. 2025 ഏപ്രിൽ 21ന് ലുഗു ഹിൽ, ചോർഗൻവ വനമേഖലയിൽ വച്ചായിരുന്നു സംഭവം. ഒരു കോടി രൂപ തലയ്ക്ക് വിലയിട്ടിരുന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് പ്രയാഗ് മാഞ്ചി ഉൾപ്പെടെ എട്ടുപേരെയാണ് അന്ന് സുരക്ഷാസേന വധിച്ചത്.

പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നിൽനിന്ന് നയിച്ച അഞ്ജനി കുമാറും ദീപക് സാഹും മാവോയിസ്റ്റുകളെ തുരത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. പ്രയാഗ് മാഞ്ചിക്ക് പുറമെ അരവിന്ദ് യാദവ്, സാഹിബ്റാം മാഞ്ചി, ഗംഗാറാം, താലു മാഞ്ചി, രഞ്ജു മാഞ്ചി, മഹേഷ് (മോട്ട), മഹേഷ് എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ദയാനന്ദ് കുമാർ എന്ന മാവോയിസ്റ്റിനെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു. നാല് ഇൻസാസ് റൈഫിളുകൾ ഉൾപ്പെടെ വൻ ആയുധശേഖരവും ഇവിടെനിന്ന് കണ്ടെടുത്തു.

ജിരിബാമിലെ ധീരതയ്ക്ക് ഗാലൻട്രി മെഡൽ
മണിപ്പൂരിലെ ജിരിബാമിൽ സായുധ വിമതരുടെ ആക്രമണത്തെ ചെറുത്തുതോൽപ്പിച്ച 11 സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഗാലൻട്രി മെഡൽ ലഭിച്ചു. 2024 നവംബർ 11ന് ജാകുരാധോർ ക്രോസിങ്ങിലെ പ്ലാറ്റൂൺ പോസ്റ്റിന് നേരെയായിരുന്നു ആക്രമണം. 10 വിമതരെയാണ് അന്ന് സിആർപിഎഫ് വധിച്ചത്. എസ്ഐ ദ്രോണാചാര്യ നാഥ്, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾമാരായ ഗന്ദ്രാവു സിങ്, ഗെയ്ക്‌വാദ് വിത്തൽ സാഹിബ്റാവു, കൈലാഷ് ചന്ദ് കുമാവത്, പ്രഹ്ലാദ് ബസക്, തിലക് രാജ്, യാദവേന്ദ്ര കുമാർ, സോംബിർ, മുഹമ്മദ് മനാസ്, കോൺസ്റ്റബിൾമാരായ സൺ ബസുമതാരി, സഞ്ജീവ് കുമാർ എന്നിവർക്കാണ് പുരസ്കാരം. ഈ ഓപ്പറേഷന് നേതൃത്വം നൽകിയ അസിസ്റ്റൻ്റ് കമാൻഡൻ്റ് വിപിൻ വിൽസണ് 2026ലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ശൗര്യചക്ര നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു.

കുൽഗാമിലെ ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടം
ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുൽഗാമിൽ ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദീൻ ഭീകരരെ വധിച്ച ഓപ്പറേഷനിൽ പങ്കെടുത്ത ഏഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ഗാലൻട്രി മെഡൽ ലഭിച്ചു. 2024 ജൂലൈ ആറിനും ഏഴിനുമായി ചെനിഗാം ഗ്രാമത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടൽ. നാല് ഭീകരരെയാണ് സിആർപിഎഫ് 18-ാം ബറ്റാലിയനും രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസും ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസും ചേർന്ന് വധിച്ചത്. സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡ് ചൗധരി മഹേഷ് കുമാർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് കമാൻഡൻ്റ് രാജ്‌വീന്ദർ സിങ്, ഇൻസ്പെക്ടർ ദാൻ സിങ്, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾമാരായ അപ്പു ബിശ്വാസ്, ബിജേന്ദ്ര സിങ് സികർവാർ, അനൂപ് സിങ്, കോൺസ്റ്റബിൾ വേദ്പ്രകാശ് എന്നിവർക്കാണ് മെഡൽ.

ശ്രീനഗറിലെ നിർണായക ഓപ്പറേഷൻ
ശ്രീനഗറിലെ ഖന്യാറിൽ ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബ ഭീകരനെ വധിച്ച ആറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഗാലൻട്രി മെഡൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2024 നവംബർ രണ്ടിന് നടന്ന ഓപ്പറേഷനിൽ പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ ഉസ്മാനി ലഷ്കർ എന്ന ഛോട്ടാ വലീദിനെയാണ് വധിച്ചത്. സെക്കൻഡ് ഇൻ കമാൻഡ് രാജീവ് തിവാരി, അസിസ്റ്റൻ്റ് കമാൻഡൻ്റ് നരപത്, ഇൻസ്പെക്ടർ വികാശ് യാദവ്, കോൺസ്റ്റബിൾമാരായ ബുവ ദിത്, ബാബു ലാൽ, സന്ദീപ് എന്നിവർക്കാണ് പുരസ്കാരം. ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളിൽ സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാണിക്കുന്ന അസാമാന്യ ധീരതയ്ക്കും പ്രൊഫഷണലിസത്തിനുമുള്ള അംഗീകാരമാണ് ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ.

Also Read:- രാജ്യത്തിന് എൺപതാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം; ചെങ്കോട്ടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പതാക ഉയർത്തും

TAGGED:

CRPF INDEPENDENCE DAY AWARDS
SHAURYA CHAKRA WINNERS 2026
CRPF ANTI NAXAL OPERATIONS
CRPF GALLANTRY MEDALS LIST
CRPF GALLANTRY MEDALS 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.