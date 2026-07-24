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വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് ആക്രമണം; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് സിആർപിഎഫ്, പരിക്കേറ്റവരെ സന്ദര്‍ശിച്ച് ജെ പി നദ്ദ

പാർലമെൻ്റ് മാർച്ചിൽ പെല്ലറ്റ് വെടിവയ്പ്പ് നടത്തിയെന്ന ആരോപണം, ഡൽഹി പൊലീസ് നിഷേധിച്ചു, തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ഇര ഷെയ്ഖ് ഇർഷാദ് മൻസൂരി...

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JP Nadda visits Irshad Mansoori, injured in pellet gun attack (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 24, 2026 at 4:43 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) പാർലമെൻ്റിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് അഴിച്ചുവിട്ടത് സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരതയാണെന്ന് ആരോപണം ശക്തമാണ്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ സുരക്ഷാസേന മാരകമായ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകളും ഷോക്ക് ബാറ്റണുകളും ഉപയോഗിച്ചെന്ന റിപ്പോർട്ടുകള്‍ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവച്ചു. സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസിലാക്കി സെൻട്രൽ റിസർവ് പൊലീസ് ഫോഴ്‌സ് (സിആർപിഎഫ്) സംഭവത്തില്‍ ഇടപെട്ടു.

ഉദ്യോഗസ്ഥർ പെല്ലറ്റ് ഫയറിങ് ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് സിആർപിഎഫ് പറഞ്ഞു. വിഷയം സജീവ പരിഗണനയില്‍ ആണെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു മുതിർന്ന സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

"ഇത് പൂർണമായും അന്വേഷണപരിധിയിലുള്ള കാര്യമാണ്. പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്" ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

ജന്തർ മന്തറിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അമിതമായി ബലപ്രയോഗം നടത്തിയെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കിടെയാണ് വിവാദം ഉടലെടുത്തത്. പാര്‍ലമെൻ്റിലേക്ക് നടത്തിയ മാര്‍ച്ചില്‍ പ്രകടനക്കാർ പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടി. തുടര്‍ന്ന് നടന്ന പൊലീസ് നടപടിയിൽ 80 ലധികം പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

എന്നാല്‍ ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചെന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ ഡല്‍ഹി പൊലീസ് പൂര്‍ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ആശുപത്രികളിൽ കഴിയുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത ലോഹ പെല്ലറ്റുകൾ പൊലീസിൻ്റെയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും വാദങ്ങളെ പൊളിച്ചടുക്കി.

പെല്ലറ്റ് ആക്രമണത്തില്‍ ഷെയ്ഖ് ഇർഷാദിന് ഗുരുതര പരിക്ക്

ഷെയ്ഖ് ഇർഷാദ് മൻസൂരി എന്ന യുവാവ് പെല്ലറ്റ് ആക്രണത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സയിലാണെന്ന് ഹാർഡിങ് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. മന്‍സൂരി ഇപ്പോൾ ട്രോമ കെയർ സെൻ്ററിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്. മുഖത്തും കഴുത്തിലും നെഞ്ചിലുമെല്ലാം പെല്ലറ്റ് തുളച്ചുകയറിയതിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകളുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയെ കാണാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെ പി നദ്ദ ആശുപത്രി സന്ദര്‍ശിച്ചു. ഇയാള്‍ക്ക് പുറെ ഒരു മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഡൽഹിയിലെ സഫ്‌ദ ജങ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

ഇർഷാദ് മൻസൂരി ഡൽഹിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ അക്കൗണ്ടൻ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പൊലീസ് പെല്ലറ്റ് പ്രയോഗിച്ചെന്നും പരിക്കേറ്റെന്നും മൻസൂരി പറഞ്ഞു. "വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ജന്തർ മന്തറിൽ പോയിരുന്നു. താൻ പങ്കിട്ട ഒരു വീഡിയോയിൽ, പെല്ലറ്റുകൾ തനിക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതായും അതിൻ്റെ ഫലമായി മുഖത്തും നെഞ്ചിലും ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും പരിക്കേറ്റതായും കണ്ണിനും പരിക്കേറ്റതായും " മൻസൂരി അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഇർഷാദിൻ്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാളായ ഷെയ്ഖ് മുസ്‌തഫ ജബൽപൂരിലെ പഠാനിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇർഷാദ് ചികിത്സയിലാണെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെ പി നദ്ദയും ആശുപത്രി സന്ദർശിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരത് ടീമിനോട് പറഞ്ഞു. സഹോദരൻ്റെ പരിക്കിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഫോൺ കോളിലൂടെയാണ് അറിഞ്ഞതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആര്‍എഎഫും പെല്ലറ്റ് ഫയറിങ് തോക്കുകളും

സാധാരണ പൊലീസ് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി, പെല്ലറ്റ് ഫയറിങ് തോക്കുകൾ, ടിയർ സ്മോക്ക് ലോഞ്ചറുകൾ, സ്റ്റൺ ഗ്രനേഡുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് ബാറ്റണുകൾ, സംരക്ഷണ ആൻ്റി-ലയറ്റ് ഗിയർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ മാരകമല്ലാത്ത ജനക്കൂട്ട നിയന്ത്രണ ആയുധങ്ങൾ ആര്‍എഎഫ് പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഓപ്പറേഷണൽ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ പ്രകാരം, അക്രമാസക്തരായ ജനക്കൂട്ടങ്ങളെയോ കലാപങ്ങളെയോ നേരിടുമ്പോൾ ആര്‍എഎഫ് ഗ്രേഡഡ് ഫോഴ്‌സ് ഉപോയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്നു. പൊതു ക്രമത്തിനോ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സുരക്ഷയ്‌ക്കോ ആസന്നമായ ഭീഷണിയുണ്ടെങ്കില്‍ കമാൻഡർമാറിൻ്റെ നിര്‍ദേശത്തെതുടര്‍ന്ന് ഉപയോഗിക്കാം.

എന്നാല്‍ നിരായുധരായ പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ മെറ്റൽ പെല്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത് നിയമ വിദഗ്‌ധരിൽ നിന്നും വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. “ജനക്കൂട്ട നിയന്ത്രണത്തിനായി മെറ്റൽ പെല്ലറ്റുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് നിയമ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബലപ്രയോഗവും തോക്കുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള യുഎൻ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല, സുരക്ഷാ സേന പരിക്കുകൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായതും ആനുപാതികവുമായ ബലപ്രയോഗം മാത്രമേ നടത്താവൂ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു,” അഭിഭാഷകൻ മോഹൻ ശ്യാം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

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CJP PROTEST
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PELLET GUN INJURED IRSHAD MANSOORI
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