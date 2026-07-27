ഡൽഹിയിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പെല്ലറ്റ് ഗൺ പ്രയോഗം; അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് സിആർപിഎഫ്
ഡൽഹിയിലെ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധം അടിച്ചമർത്തുന്നതിനിടെ ആർഎഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം.
Published : July 27, 2026 at 2:43 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് ജൂലൈ 20-ന് നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് (RAF) ഉദ്യോഗസ്ഥർ പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ സംഭവനാന്തര വിലയിരുത്തലിനൊരുങ്ങി സെൻട്രൽ റിസർവ് പൊലീസ് ഫോഴ്സ് (CRPF). ഈ സംഭവം കടുത്ത വിമർശനത്തിന് വഴിവെക്കുകയും സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണത്തിനായുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്തു.
സംഭവത്തിൽ സേനയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട് അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം വ്യക്തമാക്കുമെന്ന് സിആർപിഎഫ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഗ്യാനേന്ദ്ര പ്രതാപ് സിംഗ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സമരം പിൻവലിക്കുകയും ആളുകൾ പിരിഞ്ഞുപോവുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ പ്രധാന ദൗത്യങ്ങൾക്കും ശേഷവും ചെയ്യുന്നതുപോലെ സംഭവാനന്തര വിലയിരുത്തൽ നടത്തുമെന്നും അതിനുശേഷം സേനാ ആസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിലപാട് അറിയിക്കാമെന്നും സിംഗ് പറഞ്ഞു.
ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആർഎഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴികൾ, പ്രവർത്തന രേഖകൾ, സംഭവസ്ഥലത്തെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ എന്നിവ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമെന്ന് സിആർപിഎഫ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പ്രവർത്തന നടപടിക്രമങ്ങൾ (SOP) പാലിച്ചിരുന്നോ എന്നും ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനിടെ പെല്ലറ്റ് വെടിയുതിർക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ എന്നും ഈ അവലോകനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയ വിദ്യാർഥികളെ പിരിച്ചുവിടാൻ പെല്ലറ്റ് ബുള്ളറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച ആർഎഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാളെ സിആർപിഎഫ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങളാരും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
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നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് നടത്തിയ മാർച്ചിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. പ്രക്ഷോഭത്തിനിടയിൽ ആർഎഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെടിവെയ്ക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. പ്രക്ഷോഭത്തിനിടയിൽ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനും വിദ്യാർഥിയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിഷേധക്കാർക്കും പെല്ലറ്റ് പരിക്കേറ്റതായി ലേഡി ഹാർഡിംഗ് മെഡിക്കൽ കോളജും സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പരിക്കേറ്റവരിൽ ഒരാളായ ഷെയ്ഖ് ഇർഷാദ് മൻസൂരിക്ക് പെല്ലറ്റ് കൊണ്ടുള്ള പരിക്കുകൾക്ക് സമാനമായ മുറിവുകളാണുള്ളത്. പരിക്കേറ്റ പ്രതിഷേധക്കാരിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും പെല്ലറ്റ് ഗൺ മൂലമുള്ള പരിക്കേറ്റതായി ലേഡി ഹാർഡിംഗ് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഡോക്ടർമാർ സൂചിപ്പിച്ചു. പെല്ലറ്റ് കൊണ്ടുള്ള പരിക്കേറ്റതായി സംശയിക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനും ഡൽഹിയിലെ സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. പ്രതിഷേധം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഡൽഹി പൊലീസിനൊപ്പം വിന്യസിക്കപ്പെട്ട സിആർപിഎഫിൻ്റെ (CRPF) പ്രത്യേക കലാപവിരുദ്ധ വിഭാഗമായ 'റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സി'ലേക്കാണ് (RAF) ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത്.
എന്താണ് ആർഎഎഫ്?
1992-ൽ വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളെത്തുടർന്ന് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് (ആർഎഎഫ്), കലാപ നിയന്ത്രണം, ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കൽ, വർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ-പ്രതിഷേധങ്ങൾ-മറ്റ് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായി പ്രത്യേകം പരിശീലനം ലഭിച്ചവരാണ്. ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായി ടിയർ ഗ്യാസ് ലോഞ്ചറുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് ലാത്തികൾ, സ്റ്റൺ ഗ്രനേഡുകൾ, ബോഡി പ്രൊട്ടക്ടറുകൾ, പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ തുടങ്ങി മാരകമല്ലാത്ത ഉപകരണങ്ങൾ ഈ സേനയുടെ പക്കലുണ്ട്.
RAF-ൻ്റെ അംഗീകൃത ജനക്കൂട്ട നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ. നിശ്ചിത പ്രവർത്തന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മാത്രമേ ഇവ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ ഫലപ്രദമല്ലെന്നും, ക്രമസമാധാനത്തിനോ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കോ ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും കമാൻഡർമാർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇവ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇവയുടെ ഉപയോഗം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾ, കമാൻഡ് അംഗീകാരം എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമായിരിക്കണം.
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