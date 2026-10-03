കാർഷിക വായ്പാ തിരിച്ചടവ് നടപടികൾ താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതായി സഹകരണ വകുപ്പ്; പരാതി പരിഹരിക്കാന് വാട്സാപ്പ് നമ്പറും പുറത്തിറക്കി
2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് അർഹരായ എല്ലാ കർഷകർക്കും വിള വായ്പകൾ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സെപ്റ്റംബർ 22-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു.
Published : October 3, 2026 at 4:53 PM IST
ചെന്നൈ: സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴിയുള്ള കാർഷിക വായ്പാ തിരിച്ചടവ് നടപടികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതായി സഹകരണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കുടിശ്ശികയുള്ള കാർഷിക വായ്പകൾ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ അറിയിക്കുന്നതിനായി ഒരു വാട്സ് ആപ്പ് നമ്പറും വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് അർഹരായ എല്ലാ കർഷകർക്കും വിള വായ്പകൾ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സെപ്റ്റംബർ 22-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. വിള വായ്പ തിരിച്ചടവ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാനും ഇതിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
തുടരുന്ന പരാതികൾ
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാർഷിക വായ്പകൾ പൂർണമായും തിരിച്ചടച്ച കർഷകർക്ക് സെപ്റ്റംബർ 30-നകം പുതിയ വായ്പകൾ നൽകാൻ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും കർഷകരിൽ നിന്ന് കുടിശ്ശികയുള്ള കാർഷിക വായ്പകൾ പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ തുടർന്നും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.
അതേസമയം, സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് കർഷകർ എടുത്തിട്ടുള്ള കാർഷിക വായ്പകളുടെ കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതായി സഹകരണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇത്തരം വായ്പാ കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ അറിയിക്കുന്നതിനായി ഒരു വാട്സ് ആപ്പ് നമ്പറും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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"സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് കർഷകർ എടുത്തിട്ടുള്ളതും തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ളതുമായ കാർഷിക വായ്പകൾ പിരിച്ചെടുക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സർക്കുലർ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ, സോണൽ ജോയിൻ്റ് രജിസ്ട്രാർമാർക്കും ജില്ലാ സെൻട്രൽ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർമാർക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട്."സഹകരണ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
കൂടാതെ, ഈ നിർദ്ദേശം കർശനമായി പാലിക്കാൻ എല്ലാ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കും ഇതിനകം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ചില കർഷകരിൽ നിന്ന് കുടിശ്ശികയുള്ള കാർഷിക വായ്പകൾ ഫോൺ വഴി പിരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി സഹകരണ വകുപ്പിന് പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കുടിശ്ശികയുള്ള കാർഷിക വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് തൽക്കാലത്തേക്ക് പൂർണമായും നിർത്തിവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള സഹകരണ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ, കുടിശ്ശികയുള്ള കാർഷിക വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും സഹകരണ സംഘം കർഷകരെ ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ആ കോളിൽ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ നമ്പറും ബന്ധപ്പെട്ട സംഘത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങളും സഹകരണ വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പരാതി പരിഹാര നമ്പറായ 98840 00845 (വാട്സ്ആപ്പ്) എന്ന നമ്പറിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്.
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