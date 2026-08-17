ക്രിമിനൽ കേസുകളുള്ള എംപിമാരിൽ കേരളം മുന്നില്: 20-ൽ 19 പേർക്കെതിരെയും കേസുകള്, റിപ്പോർട്ട് സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുന്നിൽ
ലോക്സഭയിലെ 543 അംഗങ്ങളിൽ 251 പേർക്കും രാജ്യസഭയിലെ 233 നിയമനിർമ്മാതാക്കളിൽ 75 പേർക്കും എതിരെ ക്രിമിനിൽ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്.
By PTI
Published : August 17, 2026 at 6:30 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 6:40 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ നിരവധി എംപിമാർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കുമെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെ റിപ്പോർട്ട് അമിക്കസ് ക്യൂറി സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു. ലോക്സഭയിലെ 543 അംഗങ്ങളിൽ 251 പേർക്കും രാജ്യസഭയിലെ 233 നിയമനിർമ്മാതാക്കളിൽ 75 പേർക്കും എതിരെ ക്രിമിനിൽ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയെ സഹായിക്കുന്ന അമിക്കസ് ക്യൂറി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ വിജയ് ഹൻസാരിയ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
രാജ്യത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾക്കിടയിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും അവർക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കുന്നതിനുമായി സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജിയിലാണ് നിർണായക കണക്കുകൾ സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്.
അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റീഫോംസ് (എഡിആർ) നൽകിയ കണക്കുകളെ ആധാരമാക്കി അഭിഭാഷക സ്നേഹ കലിത മുഖേന ഫയൽ ചെയ്ത സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ, ലോകസഭയിലെ 543 അംഗങ്ങളിൽ 251 പേർക്കെതിരെയും രാജ്യസഭയിലെ 233 അംഗങ്ങളിൽ 75 പേർക്കെതിരെയും (33 ശതമാനം) ക്രിമിനൽ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇതിൽ ലോകസഭയിലെ 170 പേർക്കും രാജ്യസഭയിലെ 40 പേർക്കും എതിരെ അഞ്ച് വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന ഗൗരവകരമായ കേസുകളാണ് ഉള്ളത്. രാജ്യത്ത് ആകെ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതിൽ 14 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി അനുമുല രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്കെതിരെ 89 കേസുകളും, പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരിക്കെതിരെ 29 കേസുകളും, കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാറിനെതിരെ 19 കേസുകളും നിലവിലുണ്ട്.
സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പട്ടിക പരിശോധിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 20 എംപിമാരിൽ 19 പേർക്കെതിരെയും (95 ശതമാനം) ക്രിമിനൽ കേസുകളുണ്ട്, ഇതിൽ 11 പേർക്കെതിരെ ഗൗരവകരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. തെലങ്കാനയിൽ 17-ൽ 14 (82 ശതമാനം), ഒഡീഷയിൽ 21-ൽ 16 (76 ശതമാനം), ഝാർഖണ്ഡിൽ 14-ൽ 10 (71 ശതമാനം), തമിഴ്നാട്ടിൽ 39-ൽ 26 (67 ശതമാനം) എംപിമാർക്കെതിരെ വീതം കേസുകളുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ബീഹാർ, കർണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പകുതിയോളം എംപിമാരും കേസുകൾ നേരിടുന്നവരാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതേസമയം ഹരിയാന (10 എംപിമാർ), ഛത്തീസ്ഗഢ് (11 എംപിമാർ) എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു എംപിക്ക് വീതവും, പഞ്ചാബിൽ 13-ൽ രണ്ടുപേർക്കും, അസമിൽ 14-ൽ മൂന്നുപേർക്കും, ഡൽഹിയിൽ ഏഴിൽ മൂന്നുപേർക്കും, രാജസ്ഥാനിൽ 25-ൽ നാലുപേർക്കും, ഗുജറാത്തിൽ 25-ൽ അഞ്ചുപേർക്കും, മധ്യപ്രദേശിൽ 29-ൽ ഒൻപത് പേർക്കുമാണ് ക്രിമിനൽ കേസുകളുള്ളത്.
മുൻ-നിലവിലെ ജനപ്രതിനിധികൾക്കെതിരെയുള്ള മൊത്തം കേസുകളുടെ എണ്ണം 4,192 ആണ്. കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതികളും നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും 2018 മുതൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അമിക്കസ് ക്യൂറി വ്യക്തമാക്കി. അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി ഒഴികെയുള്ള വിവിധ ഹൈക്കോടതികളിൽ നിന്നുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2025-ൽ 1,243 കേസുകൾ തീർപ്പാക്കിയപ്പോൾ അതേവർഷം തന്നെ 1,050 പുതിയ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേസുകളുടെ വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കാൻ അമിക്കസ് ക്യൂറി ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചു. എംപി/എംഎൽഎമാർക്കായി രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക കോടതികൾ ഈ കേസുകളിലെ വിചാരണ പൂർണ്ണമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ മറ്റ് കേസുകളിലേക്ക് കടക്കാവൂ എന്നും, ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജിമാർ ഇതിന് മുൻഗണന നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുറ്റം ചുമത്തി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതികൾ സുഓ മോട്ടോ ഹർജിയിലൂടെ മാസം തോറും വിലയിരുത്തണം. മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള കേസുകളിൽ കാര്യക്ഷമമായ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് വേഗത്തിൽ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ മൈക്രോ ലെവൽ നിരീക്ഷണം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അശ്വിനി ഉപാധ്യായ നൽകിയ ഹർജിയിൽ 2023 നവംബർ 9-ന് ജനപ്രതിനിധികൾക്കെതിരായ കേസുകൾ വേഗത്തിൽ വിചാരണ ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതികൾ പ്രത്യേക ബഞ്ചുകൾ രൂപീകരിക്കണമെന്നും അപൂർവ്വ സാഹചര്യങ്ങളിലല്ലാതെ കേസുകൾ മാറ്റിവെക്കരുതെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
Also Read: രാഹുല് ഗാന്ധിക്ക് ആശ്വാസം; അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസില് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി നടപടികള് സ്റ്റേ ചെയ്ത് സുപ്രീംകോടതി