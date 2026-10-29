ടൈഗർ ഷ്രോഫ് വെടിവെയ്പ് കേസ്; 11 പ്രതികളും നവംബർ ആറ് വരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ
ടൈഗർ ഷ്രോഫ് വെടിവയ്പ്പ് കേസിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 11 പ്രതികളെ നവംബർ 6 വരെ മുംബൈ കോടതി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
By PTI
Published : October 29, 2026 at 5:00 PM IST
മുംബൈ: ബോളിവുഡ് നടൻ ടൈഗർ ഷ്രോഫിൻ്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർത്ത കേസിൽ പിടിയിലായ പതിനൊന്ന് പ്രതികളെയും പ്രത്യേക മക്കോക്ക കോടതി (MCOCA) കോടതി നവംബർ 6 വരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കർശനമായ മഹാരാഷ്ട്ര സംഘടിത കുറ്റകൃത്യ നിയന്ത്രണ നിയമം (MCOCA) ചുമത്തി വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികളെ പ്രത്യേക ജഡ്ജി സത്യനാരായണ നവന്ദറിൻ്റെ മുമ്പാകെയാണ് ഹാജരാക്കിയത്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ ആഴത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചന പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പ്രതികളുടെ വിശദമായ കസ്റ്റഡി ചോദ്യം ചെയ്യൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പത്തുദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയാണ് പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
ഒക്ടോബർ 18-ന് മുംബൈയിലെ ജുഹു പ്രദേശത്ത് വെച്ച് നടൻ ടൈഗർ ഷ്രോഫിൻ്റെ വാഹനത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർത്ത സംഭവത്തിലാണ് പ്രതികളായ 11 പേർക്കുമെതിരെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് മക്കോക്ക ചുമത്തിയത്.
എന്തുകൊണ്ട് മക്കോക്ക ചുമത്തി?
അറസ്റ്റിലായ 11 പ്രതികളിൽ മൂന്ന് പേരെ രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരെ ഡൽഹി, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് പിടികൂടിയത്. മക്കോക്ക പ്രകാരം പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തക്ക കൃത്യമായ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ജാമ്യം നൽകാൻ കഴിയൂ. സാധാരണ ക്രിമിനൽ നിയമപ്രകാരം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ 90 ദിവസമാണ് അനുവദിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഈ നിയമപ്രകാരം അത് 180 ദിവസം വരെയാകാം. കൂടാതെ പ്രതികളെ കൂടുതൽ കാലം കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കാനും പൊലീസിന് സാധിക്കും.
മക്കോക്ക കേസുകളിൽ, ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ നൽകുന്ന കുറ്റസമ്മത മൊഴികൾ കോടതിയിൽ തെളിവായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ സാധാരണ ക്രിമിനൽ നിയമപ്രകാരം, മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ നൽകുന്ന കുറ്റസമ്മത മൊഴികൾ മാത്രമേ തെളിവായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.
ഈ കേസില് പ്രതികളുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം, സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മക്കോക്ക നിയമം ചുമത്തിയത്. തുടര്ന്നാണ് പ്രതികളെ ഈ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക കോടതി ബുധനാഴ്ച അനുമതി നൽകിയത്. പൊലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രതികളിൽ ആറുപേർക്ക് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. കേസിലെ പ്രതിയും സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടയാളുമായ അനിൽ പണ്ഡിറ്റിനെതിരെ ഹരിയാനയിലും പഞ്ചാബിലും ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ മൂന്ന് കുറ്റപത്രങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്.
ഇയാൾ ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി സംഘവുമായി ബന്ധമുള്ളയാളാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. സംഭവത്തിന് ശേഷം സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെയും ഓഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെയും വെടിവെപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അനിൽ പണ്ഡിറ്റ് ഏറ്റെടുത്തതായി പൊലീസ് ആരോപിക്കുന്നു. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ ആശയവിനിമയങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
ഒക്ടോബർ 18-ലെ ആക്രമണം ടൈഗർ ഷ്രോഫിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ശ്രമമാണെന്ന് വെടിവെപ്പ് നടത്തിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന മൂന്ന് പേർ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വെളിപ്പെടുത്തിയതായി പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അനിൽ പണ്ഡിറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഇവർ പല ബോളിവുഡ് താരങ്ങളെയും നിരീക്ഷിക്കുകയും, ഒടുവിൽ ടൈഗർ ഷ്രോഫിനെ ലക്ഷ്യമിടാൻ തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് ജുഹുവിൽ വെച്ച് ഷ്രോഫിന് നേരെ വെടിവെപ്പുണ്ടായത്.
നടന് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളൊന്നും ഏറ്റില്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവർക്കും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾക്കും വെടിയേറ്റു. ആയുധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, അവ എത്തിക്കുക, ആക്രമണത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക, കൂടാതെ ആക്രമണം നടത്തിയവരും അത് ഏകോപിപ്പിച്ചവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിങ്ങനെ, ഗൂഢാലോചനയിൽ ഓരോ പ്രതിക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന പങ്കിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
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