'ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ കളത്തിലേക്ക്'; ബിജെപിയില് ചേര്ന്ന് ഇന്ത്യന് താരം യുസ്വേന്ദ്ര ചഹല്
ബിജെപിയുടെ ഭാഗമായതിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കള്ക്ക് ചഹല് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ നന്ദി അറിയിച്ചു.
Published : November 22, 2026 at 1:46 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം യുസ്വേന്ദ്ര ചഹല് ബിജെപിയില് ചേര്ന്നു. പാര്ട്ടിയുടെ ഒബിസി മോര്ച്ച ദേശീയ നിര്വാഹക സമിതിയില് പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവായും താരത്തെ നിയമിച്ചു. ശനിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ ഭാരവാഹി പട്ടികയില് മറ്റ് പ്രമുഖ വ്യക്തികൾക്കൊപ്പമാണ് ചഹലിനെയും ഉള്പ്പെടുത്തിയത്. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബീൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ നിയമിച്ചതെന്ന് പാർട്ടി അറിയിച്ചു.
भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी के आदेशानुसार भाजपा ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) मोर्चा के सभी नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य गणों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। @BJP4India @BJP4OBCMorcha @NitinNabin https://t.co/8yhpAd1dBC— Amarpal Maurya (@Amarpalmbjp) November 21, 2026
ബിജെപിയുടെ ഭാഗമായതിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കള്ക്ക് ചഹല് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ നന്ദി അറിയിച്ചു. "ബിജെപി കുടുംബത്തിൽ എനിക്കൊരു ഇടവും ബഹുമാനവും നൽകിയതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബീൻ, ഒബിസി മോർച്ച ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ അമർപാൽ മൗര്യ എന്നിവരോട് താൻ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു", ചഹല് എക്സില് കുറിച്ചു.
भाजपा परिवार में मुझे स्थान व मान-सम्मान देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी व ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमरपाल मौर्य जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।🙏🏻— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) November 21, 2026
36 കാരനായ ലെഗ് സ്പിന്നർ ചഹൽ 2016 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള തൻ്റെ കരിയറിൽ രാജ്യത്തിനായി 22 ഏകദിന മത്സരങ്ങളിലും 80 ടി20 മത്സരങ്ങളിലും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും വൈറ്റ്-ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന താരം ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ 400 വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ബോളര് കൂടിയാണ്. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഹരിയാനയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കെന്റ്, നോർത്താംപ്ടൺഷെയർ എന്നീ ടീമുകൾക്കായി കൗണ്ടി ക്രിക്കറ്റും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
1990 ജൂലൈ 23-ന് ഹരിയാനയിലെ ജിന്ദിൽ ജനിച്ച ചഹല് ക്രിക്കറ്റ് താരമാകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രൊഫഷണലായി ചെസ്സ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഐപിഎലില് പഞ്ചാബ് കിങ്സിനായാണ് താരം കളിക്കുന്നത്.
അസമിൽ നിന്നുള്ള ജോഗൻ മോഹൻ, ഒഡിഷയിൽ നിന്നുള്ള മമത മൊഹന്ത, ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള സംഗം ലാൽ ഗുപ്ത, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ബബൻറാവു റാവോജി ചൗധരി, ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള സത് പ്രകാശ് റാണ, ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള അർജുൻ സാഹ്നി, ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള സംഗീത ബൽവന്ത് ബിന്ദ് എന്നിവരെ ഒബിസി മോർച്ചയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമാരായി നിയമിച്ചതായും പാർട്ടി അറിയിച്ചു. ഡല്ഹിയിൽ നിന്നുള്ള ഗജേന്ദ്ര യാദവ്, കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള പ്രമോദ് മധ്വരാജ്, ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്നുള്ള ലളിത് ചന്ദ്രകർ എന്നിവരെ ബിജെപി ഒബിസി മോർച്ചയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായി നിയമിച്ചു.
കൂടാതെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏഴ് പേരെ ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാരായും 37 പേരെ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായും ബിജെപി ഒബിസി മോർച്ചയിലേക്ക് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള ദശരഥ്ജി താക്കൂർ, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ടി. വരദരാജൻ, ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള സഞ്ജീവ് കുമാർ, ഹരിയാനയിൽ നിന്നുള്ള സരിത ജാംഗിഡ്, തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള കടഗഞ്ചി രമേഷ്, മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള വൈഭവ് പൻവാർ, ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള ഭീം കുമാർ സാഹു എന്നിവരെയാണ് മോർച്ചയുടെ ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാരായി നിയമിച്ചത്. നിയമനങ്ങൾ ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും ബിജെപി ഒബിസി മോർച്ച അധ്യക്ഷൻ അമർപാൽ മൗര്യ പറഞ്ഞു.
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