"ഗ്യാനേഷ് ബ്രോ, ജസ്റ്റ് റിസൈൻ", സിജെപി പ്രതിഷേധത്തില് പ്ലക്കാര്ഡ് വിപ്ലവം, നസീറുദ്ദീൻ ഷായും ശബ്ന ആസ്മിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരപ്പട തെരുവിൽ
മുംബൈ ശിവാജി പാർക്കിൽ നടന്ന വൻ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആവേശം പകർന്ന് ബോളിവുഡ് താരങ്ങളും. പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടും ബാരിക്കേഡുകൾ ഭേദിച്ച് പതിനായിരങ്ങൾ അണിനിരന്ന സമരവേദിയിലേക്ക് സിനിമാ-സാംസ്കാരിക ലോകത്തെ പ്രമുഖർ കൂട്ടത്തോടെ ഒഴുകിയെത്തി
Published : October 3, 2026 at 7:12 AM IST
മുംബൈ/ന്യൂഡല്ഹി: "ഗ്യാനൂ മസ്റ്റ് ഗോ" (ഗ്യാനേഷ് പുറത്തുപോവുക), "ഡെമോക്രസി സാഫ്" (ജനാധിപത്യം വിഴുങ്ങി), പിന്നെ ബോളിവുഡ് ഈണത്തിൽ "വോട്ട് ചുരായാ മേരാ, കിസ്നേ ഓ സനം? ഗ്യാനൂ നേ..." (എൻ്റെ വോട്ട് കവർന്നതാര് പ്രിയേ? അത് ഗ്യാനേഷ് ആണ്). ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിലെ ശുഭ്രസന്ധ്യയിൽ മുംബൈയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ശിവാജി പാർക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളിൽ ഉയർന്നുകേട്ട ഏതാനും വരികളാണിവ. ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) ആഹ്വാനം ചെയ്ത വൻ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം മുംബൈയെ ഇളക്കിമറിച്ചു.
പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കടുത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിലായിരുന്ന ദാദറിലേക്ക്, ബാരിക്കേഡുകളെല്ലാം മറികടന്നാണ് ആയിരക്കണക്കിന് യുവാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും സിനിമാ-സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും ഒഴുകിയെത്തിയത്.
സർഗാത്മകത നിറഞ്ഞ പ്ലക്കാർഡുകൾ, കനത്ത ജനപങ്കാളിത്തം
കേന്ദ്ര മുംബൈയിലും ദാദർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തും കനത്ത പൊലീസ് കാവലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും പ്രതിഷേധക്കാരുടെ വീര്യത്തെ തടയാൻ അധികാരികൾക്കായില്ല. പ്ലക്കാർഡുകളിലെ വാചകങ്ങളിലെ തമാശയും ആക്ഷേപഹാസ്യവുമായിരുന്നു സമരത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. "ഗ്യാനൂ, തുത്സാ ഡെമോക്രസി വർ ഭരോസാ നായ് കായ്?" (ഗ്യാനേഷ്, നിനക്ക് ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലേ?), "ഗ്യാനേഷ് ബ്രോ, ജസ്റ്റ് റിസൈൻ", "ഗദ്ദാർ ഗ്യാനൂ മസ്റ്റ് ഗോ" തുടങ്ങിയ പ്ലക്കാർഡുകൾ പാർക്കിലുടനീളം ഉയർന്നുപറന്നു.
സി.ജെ.പി നേതാവ് അഭിജീത് ദിപ്കെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച പ്രതിഷേധത്തിൽ എസ്.എഫ്.ഐ, എ.ഐ.എസ്.എഫ് എന്നീ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ ശബ്ന ആസ്മി, നസീറുദ്ദീൻ ഷാ, ഗായകൻ വിശാൽ ദദ്ലാനി, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കൊച്ചുമകൻ തുഷാർ ഗാന്ധി എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യം സമരത്തിന് വലിയ ജനശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുത്തു. ശിവസേന (യുബിടി), മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമാൺ സേന (എംഎൻഎസ്) എന്നീ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
അഭിജീത് ദിപ്കെയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നസീറുദ്ദീൻ ഷാ; വീഡിയോ വൈറൽ
പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രശസ്ത നടൻ നസീറുദ്ദീൻ ഷായുടെ വീഡിയോകൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാണ്. അഭിജീത് ദിപ്കെയെ വേദിയിൽ വെച്ച് നസീറുദ്ദീൻ ഷാ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും സമരസംഘാടനത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. നസീറുദ്ദീൻ ഷായുടെ വലിയ ആരാധകനായ തനിക്ക്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരമായിരുന്നു എന്ന് ദിപ്കെ കുറിച്ചു.
Am I dreaming or what? pic.twitter.com/NAA7ZdVPjz— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 2, 2026
"അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തേണ്ടത് അനിവാര്യം" - ശബ്ന ആസ്മി
സമരക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നടി ശബ്ന ആസ്മി ശക്തമായ വാക്കുകളിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് പ്രതിഷേധിക്കുക എന്നത് ഏതൊരു പൗരൻ്റെയും മൗലികാവകാശമാണെന്ന് അവർ ഓർcിപ്പിച്ചു. യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുജനം തെരുവിൽ ഇറങ്ങുന്നത് തികച്ചും ന്യായമാണെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നേരത്തെ ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരായ സമരത്തിലും ശബ്ന ആസ്മി പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
"പ്രധാനമന്ത്രി അച്ഛനെപ്പോലെ, മകളുടെ വിയോജിപ്പ് അറിയിക്കുന്നു" - ഷെർലിൻ ചോപ്ര
വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തതിനെതിരെ നടി ഷെർലിൻ ചോപ്ര രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. വോട്ടവകാശം എന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമാണെന്നും ജനാധിപത്യത്തെ കൊലചെയ്യരുതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തിലൂടെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട 13 കോടി ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടുത്തെ പൗരന്മാരല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കുമോ എന്ന് അവർ ചോദ്യമുയർത്തി.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ താൻ ഒരു പിതൃതുല്യനായാണ് കാണുന്നതെന്നും, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു മകൾ എന്ന നിലയിൽ സമാധാനപരമായി തൻ്റെ വിയോജിപ്പ് അറിയിക്കാൻ തനിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഈ അവകാശം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് കവർന്നെടുക്കരുതെന്ന് അവർ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
വിട്ടുകൊടുക്കാതെ വിശാൽ ദദ്ലാനിയും വിശാൽ ഭരദ്വാജും
പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞൻ വിശാൽ ദദ്ലാനി, സംവിധായകൻ വിശാൽ ഭരദ്വാജ് എന്നിവരും സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുമായി രംഗത്തെത്തി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നേരത്തെ തന്നെ സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന വിശാൽ ദദ്ലാനി, ശിവാജി പാർക്കിലെത്തി സി.ജെ.പി നേതാക്കളെ നേരിൽ കണ്ട് പിന്തുണ അറിയിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
ജയിൽ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്ന് സി.ജെ.പി
നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദത്തിന് ശേഷം രണ്ട് മാസത്തിനിടെ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ ജനകീയ സമരമാണിതെന്ന് സി.ജെ.പി നേതാവ് അഭിജീത് ദിപ്കെ പറഞ്ഞു. സമരക്കാരെ ജയിലിലടക്കാൻ തക്ക ശേഷിയൊന്നും ഈ ഭരണകൂടത്തിനില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു.
ജന്തർ മന്തറിൽ വൻ സംഘർഷം; മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അതിഷി ഉൾപ്പെടെ 700-ലധികം പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ; ഡൽഹി സ്തംഭിച്ചു!
അതേസമയം, ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജിയാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധം വൻ സംഘർഷത്തിലേക്ക് വഴിമാറി. സമരത്തിന് ഡൽഹി പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെ പ്രദേശം യുദ്ധക്കളമായി. മുൻ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അതിഷി, ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാക്കളായ സൗരഭ് ഭരദ്വാജ്, സഞ്ജയ് സിംഗ്, സി.പി.എം നേതാവ് ബൃന്ദ കാരാട്ട്, സി.പി.എം ജനറല് സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരെയും വിദ്യാർഥി യുവജന സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെയും ഉൾപ്പെടെ എഴുനൂറിലധികം പേരെ പൊലീസ് ബലംപ്രയോഗിച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
പ്രതിഷേധം അടിച്ചമർത്താൻ കനത്ത സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര മുംബൈയിലെ ശിവാജി പാർക്ക് സമരത്തിന് പിന്നാലെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജന്തർ മന്തർ പരിസരത്ത് നാലായിരത്തിലധികം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രദേശത്ത് ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിതയിലെ വകുപ്പ് 163 (പഴയ നിയമപ്രകാരം 144) പ്രഖ്യാപിച്ചു. 11-ലധികം പ്രധാന മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളുടെ കവാടങ്ങൾ അധികൃതർ താൽക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടുകയും മേഖലയിലെ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്തു.
പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് സംഘടനകൾ; വലിയ സമരത്തിനൊരുങ്ങി 'സി.ജെ.പി'
Huge crowd has gathered on the streets of Mumbai to take on a Fascist, and they won’t back off!— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 2, 2026
They are here to save Gandhi’s India, and they mean it!
Happy Gandhi Jayanti, everyone. pic.twitter.com/PhXzCDm7hL
പൊലീസിൻ്റെ വ്യാപകമായ അറസ്റ്റ് നടപടികൾ കൊണ്ടൊന്നും സമരവീര്യം തളർത്താനാകില്ലെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (AISA) ദേശീയ അധ്യക്ഷ നേഹ ബോറ വ്യക്തമാക്കി. "ജന്തർ മന്തർ 2.0 ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല, ഇത് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്" എന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇതിനിടെ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമരം രാജ്യമൊട്ടാകെ ശക്തമാക്കാനാണ് സിജെപിയുടെ തീരുമാനം. ഒക്ടോബർ 10-നകം ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് സമരക്കാരെ അണിനിരത്തി ജന്തർ മന്തറിൽ വീണ്ടും അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സി.ജെ.പി കൺവീനർ അഭിജീത് ദിപ്കെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഡൽഹി പൊലീസ് എവിടെ തടയുന്നോ ആ സ്ഥലം തങ്ങളുടെ സമരവേദിയാക്കി മാറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു. വരും ആഴ്ചകളിൽ പ്രതിപക്ഷ ജനപ്രതിനിധികൾ ഒന്നടങ്കം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്
സമരത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണം
വോട്ടർപട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും കഴിഞ്ഞ 10 മാസത്തിനിടെ 14 തവണ വിയോജിപ്പുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഈ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത്. ചില ഉത്തരവുകൾ തങ്ങളുടെ അറിവോടെയല്ല പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നും ഇവർ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരുടെ നിയമനത്തിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്നും, വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഇനി കൃത്രിമം കാണിക്കരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് 2025-ലെ വോട്ടർപട്ടിക മരവിപ്പിക്കണമെന്നാണ് സമരക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
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