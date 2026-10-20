ദസറ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രതിഷേധം നിർത്തില്ല; എസ്ഐആറിനെതിരെ കോലം കത്തിച്ച് സിപിഎം
സിപിഎം ദേശീയ ആസ്ഥാനമായ എകെജി ഭവന് മുന്നിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്.
By PTI
Published : October 20, 2026 at 8:28 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷൻ (SIR) നടപടിക്കെതിരെ സിപിഎം വീണ്ടും രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സിപിഎം ദേശീയ ആസ്ഥാനമായ എകെജി ഭവന് മുന്നിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്.
പ്രതിഷേധത്തിനിടെ 'വോട്ട് ചോരി-എസ്ഐആർ' (Vote Chori-SIR) എന്ന് എഴുതിയ കോലം കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നേതാക്കൾ മാർച്ച് നടത്തി. തിന്മയ്ക്കെതിരായ നന്മയുടെ വിജയത്തെയാണ് ദസറ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനാൽ വോട്ടവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർ നന്മയുടെ പക്ഷത്താണെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് ബൃന്ദ കാരാട്ട് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ദസറയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ സഖ്യവും മറ്റ് സംഘടനകളും പ്രതിഷേധത്തിന് ഇളവ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രതിഷേധം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന നിലപാടുമായി എത്തുകയായിരുന്നു സിപിഎം നേതാക്കൾ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സിപിഎം വ്യക്തമാക്കി. സിപിഎം മുതിർന്ന നേതാക്കളും മറ്റ് സംഘടനകളും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
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'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' (CJP) നേതാക്കളായ സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് റാങ്ക എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെയും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടതിനെയും സിപിഎം നേതാവ് സുഭാഷിണി അലി അപലപിച്ചു. വിമർശിക്കുന്നവരെ ഭയപ്പെടുത്താനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് തെറ്റാണ്. സർക്കാർ ഭയന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് സുഭാഷിണി പറഞ്ഞു. അതേസമയം, സിജെപി നേതാക്കളായ സൗരവ് ദാസും അശുതോഷ് റങ്കയും ഇപ്പോഴും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരുകയാണ്.
ഒക്ടോബർ 14നാണ് എസ്ഐആർ നടപടിക്കെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ ദാസിനെയും റാങ്കയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരെ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇവരുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടുകയായിരുന്നു. അശോക് ധാവളെ, മറിയം ധാവളെ, വിജൂ കൃഷ്ണൻ, ഹന്നൻ മൊല്ല, നിലോത്പൽ ബസു, പി കൃഷ്ണ പ്രസാദ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
എസ്ഐആർ നടപടികളിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സിജെപിയും പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ എസ്ഐആർ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന വിപുലമായ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ. ഇന്ത്യ സഖ്യ കക്ഷികളും വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും സമരമുഖത്തുണ്ട്.
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