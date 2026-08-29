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മോദി സർക്കാരിൻ്റെ പതനം തുടങ്ങി; രാജ്യത്ത് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തമെന്ന് എംഎ ബേബി

മുൻപ് കർഷകർ നടത്തിയ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ നിർബന്ധിതരാക്കിയ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എംഎ ബേബി.

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CPM General Secretary M.A. Baby And State Secretary Mohammad Salim (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 29, 2026 at 9:51 AM IST

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കൊൽക്കത്ത: നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിൻ്റെ പതനത്തിന് തുടക്കമായെന്നും വിദ്യാർഥികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കേന്ദ്രത്തിന് മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നും സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി. കൊൽക്കത്തയിലെ മുസാഫർ അഹമ്മദ് ഭവനിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ഇതിൻ്റെ സൂചനയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ഉൾപ്പെടെ നടന്ന ശക്തമായ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് മന്ത്രിയുടെ രാജിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. താൻ അജയ്യനാണെന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ വിചാരം.

എന്നാൽ വിദ്യാർഥികൾ, യുവാക്കൾ, സ്ത്രീകൾ, തൊഴിലാളികൾ, കർഷകർ എന്നിവർ നയിക്കുന്ന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സർക്കാരിന് പിന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് സലീമും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കല്യാണിയിൽ നടക്കുന്ന സിപിഎമ്മിൻ്റെ ദ്വിദിന വിപുലീകൃത യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത്.

കർഷക സമരം പാഠമാകണം
മുൻപ് കർഷകർ നടത്തിയ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ നിർബന്ധിതരാക്കിയ കാര്യം എംഎ ബേബി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രതിപക്ഷത്തെ പുറത്താക്കിയും അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം നിഷേധിച്ചുമാണ് പാർലമെൻ്റിൽ മൂന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പാസാക്കിയത്. എന്നാൽ നീണ്ടുനിന്ന കർഷക സമരത്തിനൊടുവിൽ ആ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ നിർബന്ധിതരായി.

ബിഹാറിലെ ബാങ്കിപ്പൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ബിജെപി പരാജയപ്പെട്ടതും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല, രാമൻ്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയുമാണ് ബിജെപി ചെയ്യുന്നത്. രാമക്ഷേത്രം നിർമിച്ചിട്ടും കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അയോധ്യയിൽ ബിജെപി പരാജയപ്പെട്ടത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇപ്പോൾ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോഷണ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ബംഗാളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല
ബംഗാളിൽ ആദ്യമായി ബിജെപി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. കോളജ് ഭരണസമിതികളുടെ തലപ്പത്ത് അവർ സ്വന്തം ആളുകളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പൂർണമായും പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് ബിജെപിയുടെ ശ്രമം. ജെഎൻയു, ജാദവ്പൂർ സർവകലാശാലകൾക്ക് നേരെയും അവർ ആക്രമണം നടത്തി. ഈ അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാതുറകളിലുള്ള ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്ദിറിൽ സിജെപി നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും പങ്കെടുത്തതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിൻ്റെ പങ്ക്
ഇന്ത്യ മുന്നണി ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൃത്യമായ പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എംഎ ബേബി വ്യക്തമാക്കി. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സഖ്യകക്ഷികൾ തമ്മിൽ മത്സരം ഉണ്ടാകാം, ആ യാഥാർഥ്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യം ബിജെപിയും ആർഎസ്എസും മുതലെടുക്കാതിരിക്കാൻ നാം ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുവേണം ഇന്ത്യ മുന്നണി പ്രവർത്തിക്കാൻ.

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പശ്ചിമ ബംഗാൾ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നാടാണെന്നും, സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം കൂടുതൽ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൊഴിലാളി വർഗത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പുതിയ തലമുറയ്ക്കൊപ്പം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. വരുന്ന സെപ്റ്റംബറിൽ സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ വിപുലീകൃത യോഗം കേരളത്തിൽ നടക്കും. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ യോഗത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ച നടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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CPIM GENERAL SECRETARY MA BABY
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
MA BABY ASSERTION ON MODI GOVT
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