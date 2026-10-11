മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പൊലീസ് നടപടിയെ അപലപിച്ച് 'കമ്മിറ്റി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ജേണലിസ്റ്റ്സ്'
ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, 24 ന്യൂസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രമുഖ മലയാള വാർത്താ ചാനലുകളിലെ റിപ്പോർട്ടർമാരേയും ക്യാമറാ ജീവനക്കാരേയും മൈക്കും ഐഡി കാർഡും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
Published : October 11, 2026 at 6:44 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഡൽഹി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത നടപടിയെ അപലപിച്ച് 'കമ്മിറ്റി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ജേണലിസ്റ്റ്സ്'.
പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെ, 'ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്', 'ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ്' തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുൾപ്പെടെ കുറഞ്ഞത് ആറ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയെങ്കിലും ഡൽഹി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി 'കമ്മിറ്റി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ജേണലിസ്റ്റ്സ്' (സിപിജെ) പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, 24 ന്യൂസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രമുഖ മലയാള വാർത്താ ചാനലുകളിലെ റിപ്പോർട്ടർമാരേയും ക്യാമറാ ജീവനക്കാരേയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. മൈക്കും ഐഡി കാർഡും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു.
#India: At least six journalists, including those from mainstream news organisations such as The @IndianExpress and Hindustan Times (@htTweets), were temporarily detained by Delhi Police while covering the second day of protests in New Delhi. CPJ calls on @DelhiPolice to honour the government’s assurance to the Supreme Court that journalists will not be impeded in their professional duties and to refrain from targeting journalists covering the protests. As the world’s largest democracy, India has a special responsibility to uphold press freedom and protect journalists’ constitutional right to report freely and without interference. Reference: https://t.co/SjdF0278FR https://t.co/COhqKm0NAk https://t.co/It2rStmRvq https://t.co/LV7ArwxoJk #PressFreedom #JantarMantar @LtGovDelhi #Journalists— CPJ Asia (@CPJAsia) October 11, 2026
മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിന് തടസം സൃഷ്ടിക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സർക്കാർ നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിക്കണമെന്ന് സിപിജെ ഡൽഹി പൊലീസിനോട് സിപിജെ ആവശ്യപ്പെട്ടു."ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുൾപ്പെടെ കുറഞ്ഞത് ആറ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയെങ്കിലും ഡൽഹി പൊലീസ് താൽക്കാലികമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ, മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും തടസങ്ങളില്ലാതെയും സ്വതന്ത്രമായും വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്," എന്നും സിപിജെ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
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ജന്തർ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധ മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തുവെച്ച് അഭിഭാഷകർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും നേരെ പൊലീസ് അതിക്രമം നടത്തിയെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപിക്കുകയായിരുന്നു. ദൃശ്യങ്ങൾ കോടതി നേരിട്ട് പരിശോധിക്കണമെന്നും സംഭവങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നെയിം ബാഡ്ജുകൾ ധരിക്കാത്ത പൊലീസുകാരാണ് അതിക്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഞായറാഴ്ചത്തെ പ്രത്യേക സിറ്റിങിൽ സുപ്രീം കോടതി ഡൽഹി പൊലീസിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു.
ജീവരക്ഷയും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒരു പോലെ പ്രധാനമാണ്. അത് പൗരനായാലും പൊലീസ് ഓഫീസറായാലും ഒരു പോലെയാണ്. ഇന്നലെ തെരുവിൽ നിന്ന എല്ലാവരെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത സ്ഥിതിയുണ്ടായി. പൊതുജനങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്ര സഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കണം. നിയമവ്യവസ്ഥ തകരാറിലാകുന്നതുവരെ മെട്രോ സാധാരണ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. ആളുകളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യവും അതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളും വിശദീകരിക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയോട് സുപ്രീം കോടതി റിപ്പോർട്ട് തേടി. ഒപ്പം ക്രമസമാധാനം നിയന്ത്രിച്ച ദില്ലി പൊലീസും മെട്രോ അടച്ച ഡിഎംആർസിയോടും കോടതി റിപ്പോർട്ട് തേടി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുള്ള പൊലീസ് അതിക്രമം.
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