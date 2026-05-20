തമിഴകത്ത് രാഷ്ട്രീയ "ഭൂകമ്പം", എഐഡിഎംകെ ടിവികെയിലേക്ക് ചേക്കേറിയാൽ കളി മാറും; ഇടതുപക്ഷം പിന്തുണ പിൻവലിച്ചേക്കും
തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടുമൊരു വൻ രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറിയുടെ സൂചനകൾ പുറത്തുവരുന്നു. ടിവികെ നേതാവ് വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്ക് എഐഡിഎംകെ പിന്തുണ നൽകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്തകളാണ് ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇപ്പോൾ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നത്.
Published : May 20, 2026 at 5:45 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ നടൻ വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണകക്ഷിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകം സർക്കാരിൽ എഐഎഡിഎംകെയെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ അവരുടെ പിന്തുണ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ തങ്ങളുടെ പിന്തുണ പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സിപിഎം. തമിഴാനാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അതൊടൊപ്പം ഗവർണർ വഴി ബിജെപിയുടെ പിൻവാതിലിലൂടെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് തടയാനുമാണ് ഇടതുപക്ഷം വിജയ് സർക്കാരിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും സിപിഎം തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി ഷൺമുഖം വ്യക്തമാക്കി. തിരുവാരൂർ ജില്ലയിലെ തിരുത്തുറൈപ്പൂണ്ടിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പിന്തുണ നൽകിയത് രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടി
തമിഴ്നാട് വീണ്ടുമൊരു പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന ചിന്തയിലാണ് തങ്ങൾ ഈ സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ചതെന്ന് പി ഷൺമുഖം പറഞ്ഞു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 108 സീറ്റുകൾ നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി ഉയർന്നുവന്ന ടിവികെയ്ക്ക് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നാൽ, ഓൾ ഇന്ത്യ അണ്ണാ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകത്തെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ജനവിധിയെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ബദൽ ഭരണം ഉറപ്പുനൽകിയ ടിവികെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ എഐഎഡിഎംകെയ്ക്കും ഡിഎംകെയ്ക്കും ബദലായാണ് ടിവികെയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ സ്വീകരിക്കുന്നതോ അവരെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതോ പൊതുജനവിധിയുടെ അന്തസ്സത്തയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്" ഷണ്മുഖം പറഞ്ഞു.
ഭരണകക്ഷിയായ ടിവികെ അത്തരം ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങില്ലെന്നാണ് സിപിഎം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, മറിച്ചൊരു തീരുമാനമുണ്ടായാൽ പിന്തുണ പിൻവലിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം കടുത്ത ഭാഷയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
എഐഎഡിഎംകെയിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കം
എഐഎഡിഎംകെയിൽ നിലവിലുള്ള ആഭ്യന്തര ചേരിപ്പോരുകളെക്കുറിച്ചും പി. ഷൺമുഖം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു. എഐഎഡിഎംകെയ്ക്കുള്ളിലെ വിഭാഗീയത പുതിയ കാര്യമല്ലെന്നും അത് അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങൾക്ക് ജനക്ഷേമവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ടിവികെ സർക്കാരിനുള്ളിലെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിപിഎം എടുത്ത ഈ കർശന നിലപാട് തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന പുതിയ സഖ്യം?
തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ. ഭരണം പിടിക്കാൻ കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, സി.വി. ഷൺമുഖത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എഐഡിഎംകെയുടെ ഒരു പ്രമുഖ വിഭാഗം വിജയ്യുടെ ടിവികെയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയുടെ നിലപാടുകളെ തള്ളിക്കൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം എംഎൽഎമാർ വിജയിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്നത് എഐഡിഎംകെയിലെ ആഭ്യന്തര ഭിന്നതയും മറനീക്കി പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു.
Also Read: 16 രാജ്യങ്ങൾ, ഒന്നരമാസം നീണ്ട കടൽ ദൗത്യം! ചരിത്രമെഴുതി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഐ.ഒ.എസ് സാഗർ