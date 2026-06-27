"ജനപക്ഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇടതുപക്ഷത്തിന് തോല്വി"; പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ തകർക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ ശ്രമങ്ങളെ വിമര്ശിച്ച് പിബി
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോല്വിയെ തുടര്ന്ന് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിവെച്ച റിപ്പോര്ട്ട് പൂര്ണമായും അംഗീകരിക്കാതെ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ.
By PTI
Published : June 27, 2026 at 8:56 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്വിക്ക് പിന്നാലെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തി സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ. കേരളത്തിൽ ജനപക്ഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇടതുപക്ഷം തോല്വി നേരിട്ടെന്ന് എംഎ ബേബി പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയുടെ തിരുത്തൽ രേഖ പരിഹരിക്കേണ്ട പോരായ്മകളും ബലഹീനതകളും പരിശോധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുത്ത മേഖല പാർലമെൻ്ററി അവസരവാദവും പാർലമെൻ്ററി വ്യതിയാനവുമാണ്. ഇത് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയില് (ജൂലൈ 11 മുതൽ 13 വരെ) ആദിവാസി മേഖലകളിലെ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്യും. " ആദിവാസി മേഖലകളിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു രേഖ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് പാർട്ടി നേരിടുന്ന ചില പോരായ്മകളും ബലഹീനതകളും പരിഹരിക്കേണ്ട വിവിധ മേഖലകൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇത് തിരുത്തൽ പ്രക്രിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നു" എം എ ബേബി പറഞ്ഞു.
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ജൂൺ 26-27 തീയതികളിൽ നടന്ന പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിലാണ് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങള് കൈകൊണ്ടത്. അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്.
ബിജെപിയുടെ ശ്രമങ്ങള്ക്കെതിരെ ഇടതുപക്ഷം
പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ തകർക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ ശ്രമങ്ങളെ സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ വിമർശിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ദുർബലപ്പെടുത്തി പാർലമെൻ്ററി ശക്തി വർധിപ്പിക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ബേബി ആരോപിച്ചു. ഇടതുപക്ഷം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണം ആരംഭിക്കുമെന്നും, ഇന്ത്യാ മുന്നണി പങ്കാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പാർട്ടികളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുമെന്നും പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി പറഞ്ഞു.
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി), ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി), ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിവസേന വിഭാഗം എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ട സംഭവവികാസങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചു. "ടിഎംസിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എഎപി അറിയപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം ശിവസേനയുടെ ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗവും തകർക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ബിജെപി രാഷ്ട്രീയ ചട്ടക്കൂടിൽ വാണിജ്യവൽക്കരണ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബിജെപി കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികള് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികള ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. "നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനികളുടെ ഏറ്റെടുക്കൽ, ലയനം, ഏറ്റെടുക്കൽ എന്നിവയുണ്ട്. അതുപോലെ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഏറ്റെടുക്കൽ, ലയനം, ഏറ്റെടുക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ പിളർപ്പ്, ഏറ്റെടുക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നു. ഇത് വളരെ അപകടകരമാണ്, ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്, ഇത് കൂറുമാറ്റ വിരുദ്ധ നിയമനിർമ്മാണത്തിനും എതിരാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്ര കൃഷി സഹമന്ത്രി ഭഗീരഥ് ചൗധരി ഉൾപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബിജെപി നയിക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ അഴിമതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നരേന്ദ്ര മോദിയുടേയും അമിത് ഷായുടെയും കീഴില് നടക്കുന്ന അഴിമതിയുടെ അഗ്രം മാത്രമാണ് ഇത്തരം കേസുകളെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ സംഭാവനകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു. തെറ്റുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. "ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമേ പിടികൂടിയിട്ടുള്ളൂ. രാമക്ഷേത്രത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ഈ വിവിധ ആർഎസ്എസിലെയും ബിജെപിയിലെയും ആളുകളെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച യഥാർത്ഥ വമ്പന്മാർ ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ് " അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ലേഖനത്തിന് പിന്തുണ
പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ മോദി സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തെ അദ്ദേഹം പിന്തുണച്ചു. പലസ്തീനുമായി ഇന്ത്യ ശക്തമായ ഒരു ഐക്യദാർഢ്യ പ്രസ്ഥാനം വികസിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഗാസയിലും പലസ്തീൻ ജനതയുമായി ഐക്യദാർഢ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലോ അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലോ ഇന്ത്യയുടെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീമതി ഗാന്ധി പ്രകടിപ്പിച്ച വികാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പലസ്തീൻ, ഇറാൻ, വിശാലമായ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചരിത്രപരമായ സഖ്യകക്ഷികളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ അകന്നു നിൽക്കുകയാണെന്നും, ആഗോള പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയാണെന്നും മധ്യസ്ഥന്റെ ഇടം അവകാശപ്പെടാൻ പാകിസ്ഥാനെ അനുവദിച്ചുവെന്നും ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിലെ ലേഖനത്തിലൂടെ സോണിയ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.
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