കൊൽക്കത്തയിൽ സിപിഎം നേതാവ് വികാശ് രഞ്ജൻ ഭട്ടാചാര്യയുടെ വീടിനുനേരെ ആക്രമണം
കൊൽക്കത്തയിലെ ഈസ്റ്റ് ജാദവ്പുർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള പൂർബാലോകിലെ വസതിയിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്
Published : October 8, 2026 at 11:39 AM IST
കൊൽക്കത്ത: സിപിഎം മുതിർന്ന നേതാവും പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനുമായ വികാശ് രഞ്ജൻ ഭട്ടാചാര്യയുടെ കൊൽക്കത്തയിലെ വീടിനുനേരെ ആക്രമണം. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചോടെയെത്തിയ അക്രമികൾ വീടിൻ്റെ ജനൽച്ചില്ലുകളും സിസിടിവി കാമറകളും അടിച്ചുതകർത്തു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
ആസൂത്രിത ആക്രമണം
കൊൽക്കത്തയിലെ ഈസ്റ്റ് ജാദവ്പുർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള പൂർബാലോകിലെ വസതിയിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ അക്രമികൾ മദ്യക്കുപ്പികൾ വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു. ബിയർ കുപ്പികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയാണ് വീടിനുനേരെ എറിഞ്ഞത്. ഇതിൽ ജനൽച്ചില്ലുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു. പൊട്ടിയ കുപ്പികളുടെ ചില്ലുകൾ വീടിനുമുന്നിലെ റോഡിലാകെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിന് മുൻപായി അക്രമികൾ വീടിൻ്റെ സിസിടിവി കാമറകൾ തകർത്തിരുന്നു. ബൈക്കുകളിലെത്തിയ സംഘം വാഹനത്തിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ മറച്ചുവച്ചാണ് എത്തിയത്. ഇത് കൃത്യമായ ആസൂത്രിത ആക്രമണമാണെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണെന്ന് വികാശ് രഞ്ജൻ ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു.
ആക്രമണ സമയത്ത് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവർ വലിയ ഭീതിയിലായി. വീട്ടുജോലിക്കാരി തലനാരിഴയ്ക്കാണ് പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം ഈസ്റ്റ് ജാദവ്പുർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തോക്ക് ലൈസൻസ് എടുക്കും
ഹിന്ദുത്വ ഗുണ്ടകളാണ് തൻ്റെ വീടിനുനേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് വികാശ് രഞ്ജൻ ഭട്ടാചാര്യ ആരോപിച്ചു. പുലർച്ചെ അഞ്ചോടെയാണ് ഹിന്ദുത്വ ഗുണ്ടകൾ തൻ്റെ വീട് ആക്രമിച്ചതെന്നും മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളിലെത്തിയ അവർ മദ്യക്കുപ്പികൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ജനൽച്ചില്ലുകൾ തകർത്തുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വീട്ടുജോലിക്കാരി തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ ഗുണ്ടകൾ ബൈക്കിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളും മറച്ചുവച്ചിരുന്നു. വളരെ ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണമാണിതെന്നും ഇവർ ഭീകരരല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. തന്നെ ഭയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആ ഭീകരർ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ താൻ ഇനി ആയുധ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സിപിഎം പ്രതിഷേധം
വിവരമറിഞ്ഞ് സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സുദീപ് സെൻഗുപ്ത വികാശ് രഞ്ജൻ ഭട്ടാചാര്യയുടെ വസതിയിലെത്തി. സിസിടിവി കാമറകൾ തകർത്തതിന് ശേഷമുള്ള ആക്രമണം ആസൂത്രിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പ്രദേശത്തെ മറ്റ് പലയിടങ്ങളിലും സിസിടിവി കാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ പൊലീസിന് വിചാരിച്ചാൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അക്രമികളെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അക്രമികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുണ്ടെന്നും സംഭവത്തിൽ ബിജെപിക്കോ ആർഎസ്എസിനോ പങ്കുണ്ടെന്നും സുദീപ് സെൻഗുപ്ത ആരോപിച്ചു.
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പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ കൂടിയായ വികാശ് രഞ്ജൻ ഭട്ടാചാര്യ കൊൽക്കത്ത മുൻ മേയറും മുൻ രാജ്യസഭ എംപിയുമാണ്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പല പ്രമാദമായ കേസുകളിലും അദ്ദേഹം അഭിഭാഷകനായി ഹാജരായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിനുനേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന ചോദ്യം ശക്തമായി ഉയരുകയാണ്. കുറ്റക്കാരെ ഉടൻ കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് സിപിഎം നേതാക്കൾ പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ.
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