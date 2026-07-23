സ്ഥാനാര്ഥികള്ക്ക് നല്കുന്ന സിപിഎം ഫണ്ടില് കുറവ്; കേരളത്തില് 2021 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് 82 ലക്ഷത്തോളം വ്യത്യാസം
2026 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് നൽകിയത് 6.97 കോടി രൂപ, 2021 നെ അപേക്ഷിച്ച് 58 ലക്ഷം രൂപ കുറവ്, കേരളത്തിലെയും സ്ഥിതി സമാനം
Published : July 23, 2026 at 4:35 PM IST
സന്തു ദാസ്
ന്യൂഡല്ഹി: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സിപിഎം തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് നല്കിയ തുകയിൽ 2021 നെ അപേക്ഷിച്ച് ഗണ്യമായ കുറവ്. 58 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സിപിഎമ്മിന് വന് പരാജയം നേരിട്ട കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സ്ഥിതി സമാനമാണ്. 2021 നെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 8,294,211 രൂപയുടെ കുറവാണ് 2026 ലെ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായത്.
സിപിഐ എം അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് സമർപ്പിച്ച ചെലവ് പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത്. 2026 ലെ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം 1.92 കോടിയിലധികം (1,92,95,000 രൂപ) ചെലവഴിച്ചു. 2021 ൽ ഇത് 2,75,89,211 രൂപയായിരുന്നു. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളായ തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില് സിപിഎം ചെലവാക്കിയ തുകയിലും കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാള് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി.
നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അവസാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി പാർട്ടി 6.97 കോടിയിലധികം (6,97,54,989 രൂപ) വ്യത്യസ്ത പേയ്മെൻ്റ് രീതികളിലൂടെ നൽകി. ഇതിൽ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് 7.56 കോടിയിലധികം (7,56,21,977 രൂപ) നൽകിയിരുന്നു. 2021 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഇത് 58,66,988 രൂപയിൽ താഴെയാണ്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി 75 മുതൽ 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓരോ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകളുടെ പ്രസ്താവനകൾ ലോക്സഭയിലും നിയമസഭയിലും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും ഉറപ്പാക്കാൻ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് നൽകിയ ഏതെങ്കിലും ഒറ്റത്തവണ തുക ഉൾപ്പെടെ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കൃത്യമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നൽകണം. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത തുകയിൽ എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ഇസിഐക്ക് നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിയും.
- കേരളം - 2026 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐ(എം) 1.92 കോടിയിലധികം (1,92,95,000 രൂപ) ചെലവഴിച്ചു, 2021 ൽ ഇത് 2,75,89,211 രൂപയായിരുന്നു.
- തമിഴ്നാട് - തമിഴ്നാടിൻ്റെ ചെലവ് 2021 ൽ 1.19 കോടിയിലധികം (1,19,37, 500 രൂപ) ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് 1.22 കോടിയിലധികം (1,22,70,000 രൂപ) ആയിരുന്നു.
- പശ്ചിമ ബംഗാൾ - 2021 ൽ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് 3.52 കോടിയിലധികം (3,52,60,256 രൂപ) നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വിഹിതത്തിൽ വർധനവുണ്ടായി, ഇത് 3.69 കോടിയിലധികം (3,69,89,989 രൂപ) ആയിരുന്നു. ഇത് മൊത്തം 17,29,733 രൂപയുടെ വർധനവിന് കാരണമാകുന്നു.
- അസം - 2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 8,35,000 രൂപയായിരുന്നു ഒരു സ്ഥാനാർഥിക്ക് സിപിഐ(എം) 12,00,000 രൂപ നൽകിയത്.
പൊതുയോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവ് ഉൾപ്പെടെ ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും 2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐ(എം) ആകെ ചെലവഴിച്ചത് 9.5 കോടി രൂപയിലധികമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, 2026 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള യോഗ ചെലവുകളുടെ കണക്ക് ഇതുവരെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
അതുപോലെ, ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) കേരളത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കായി 2,50,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചു, അതേസമയം അസമിലെ അവരുടെ നോമിനികൾക്ക് ഒരു തുകയും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇസിഐക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ച ചെലവ് പ്രസ്താവനയിൽ കാണിക്കുന്നു.
Also Read:രാജ്യസഭയിൽ ഇന്നും കടുത്ത ബഹളം; വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജി വച്ചാല് മാത്രം ചര്ച്ചയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം, സഭ തടസപ്പെട്ടു