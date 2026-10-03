ബംഗാളിൽ വീണ്ടും ചോരപ്പുഴ; ബിരാതിയിൽ സി.പി.എം യോഗത്തിന് നേരെ ബി.ജെ.പി ആക്രമണം, ദീപ്സിത ധർക്ക് നേരെ കല്ലേറ്, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്!
എസ്.എഫ്.ഐ പ്രാദേശിക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന യോഗത്തിന് നേരെയാണ് കല്ലേറും കസേരയേറുമുണ്ടായത്. അക്രമത്തിൽ നിരവധി ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകർക്ക് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.
Published : October 3, 2026 at 8:10 AM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോര് വീണ്ടും അക്രമത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്നു. നോർത്ത് 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിലെ ബിരാതിയിൽ സി.പി.എം സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുസമ്മേളനത്തിന് നേരെ ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകർ വ്യാപക അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടതായി പരാതി. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വൈകി ബിരാതിയിലെ ബാനിക് മോറിലാണ് സംഭവം. എസ്.എഫ്.ഐ പ്രാദേശിക സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന യോഗത്തിന് നേരെയാണ് കല്ലേറും കസേരയേറുമുണ്ടായത്. അക്രമത്തിൽ നിരവധി ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകർക്ക് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.
പൊലീസിന് മുന്നിൽ വെച്ച് സ്റ്റേജ് തകർത്തു; ദീപ്സിതയ്ക്ക് നേരെ കസേരയേറ്
സി.പി.എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം സുജൻ ചക്രവർത്തി, യുവനേതാവ് ദീപ്സിത ധർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗം ആരംഭിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് അക്രമം അരങ്ങേറിയത്. പൊലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ അക്രമികൾ സ്റ്റേജ് അടിച്ചുതകർക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഇടതുനേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. പ്രസംഗവേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന ദീപ്സിത ധർക്ക് നേരെ അക്രമികൾ കസേരകൾ എറിഞ്ഞു.
അക്രമത്തിൽ സി.പി.എം നോർത്ത് 24 പർഗാനാസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ശിവശങ്കർ ഘോഷിൻ്റെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ അഞ്ച് തയ്യലുകളുണ്ട്. ദീപ് സാഹ, പ്രശാന്ത ദാസ്, ശുഭങ്കർ ദാസ് എന്നിവർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സാഗ്നിക് കർ എന്ന പ്രവർത്തകനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അക്രമത്തെ തുടർന്ന് ഇടവഴികളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും പിന്തുടർന്ന് ആക്രമിച്ചതായും സി.പി.എം ആരോപിച്ചു.
"ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രത്തിന് നേരെ മുട്ടയും ചെരുപ്പുമെറിഞ്ഞു" -ദീപ്സിത ധർ
ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയോടെ ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധി ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ചാണ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് ദീപ്സിത ധർ പിന്നീട് പ്രതികരിച്ചു. "ഞങ്ങളുടെ സഖാക്കളുടെ തലയടിച്ച് പൊട്ടിച്ചതൊന്നും ഞങ്ങളെ തളർത്തില്ല. എന്നാൽ, അവർ ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രത്തിന് നേരെ മുട്ടയും ചെരുപ്പുമെറിഞ്ഞ് അപമാനിച്ചു. പൊലീസ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് വെറുതെ കാഴ്ചക്കാരായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു," ദീപ്സിത കുറ്റപ്പെടുത്തി. നിംത പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള വൻ പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് പിന്നീട് സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കിയത്.
ആരോപണം നിഷേധിച്ച് ബി.ജെ.പി; 'രാജ്യവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യം' എന്ന് മറുപടി
അതേസമയം, സി.പി.എമ്മിൻ്റെ എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും പ്രാദേശിക ബി.ജെ.പി നേതൃത്വം നിഷേധിച്ചു. ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് രാജ്യവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർന്നതാണ് സംഘർഷത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ബി.ജെ.പി അവകാശപ്പെട്ടു. ഇതിൽ പ്രകോപിതരായ നാട്ടുകാരാണ് സ്റ്റേജ് തകർത്തതെന്നും ഈ സംഭവവുമായി പാർട്ടിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നുമാണ് ബി.ജെ.പിയുടെ വിശദീകരണം. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബീർഭൂമിലും രാഷ്ട്രീയ ചൂട്; മീനാക്ഷിയുടെ യോഗങ്ങൾക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചു
ബിരാതിയിലെ അക്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ബീർഭൂമിലും രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം പുകയുകയാണ്. ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മീനാക്ഷി മുഖർജി പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന രണ്ട് പ്രധാന പൊതുയോഗങ്ങൾക്ക് അവസാന നിമിഷം ഭരണംകൂടം അനുമതി നിഷേധിച്ചു. മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിയിരുന്ന യോഗങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയ നടപടി ബംഗാളിൽ 'ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കൊലപാതകമാണ്' എന്ന് സി.പി.എം ആരോപിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കനത്ത പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യാനാണ് ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം.
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