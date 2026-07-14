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പൗരത്വത്തിലും 'ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസി'ലും കേന്ദ്രത്തെ കടന്നാക്രമിച്ച് സിപിഎം

പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ തകർച്ച ഇടതുപക്ഷത്തിന് മികച്ച തിരിച്ചുവരവിനുള്ള അവസരമൊരുക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട്.

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എം എ ബേബി (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 8:57 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പൗരത്വ നയങ്ങൾക്കും, പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ തകർക്കാനുള്ള 'ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസ്' നീക്കങ്ങൾക്കുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സിപിഎം. ന്യൂഡൽഹിയിൽ സമാപിച്ച മൂന്ന് ദിവസത്തെ പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കവെ സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബിയാണ് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിന് വലിയ അവസരമൊരുക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ബംഗാളിൽ തിരുത്തൽ പ്രക്രിയ; ജനങ്ങൾ ബദൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു

ജൂലൈ 11 മുതൽ 13 വരെ നടന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം അടുത്തിടെ സമാപിച്ച നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ പാർട്ടിയുടെ പ്രകടനം വിശദമായി വിലയിരുത്തി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിലെ പോരായ്‌മകളും തന്ത്രങ്ങളിലെ പാളിച്ചകളും പരിഹരിക്കാൻ പാർട്ടി തിരുത്തൽ ആരംഭിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആഗസ്റ്റ് അവസാന വാരം പശ്ചിമ ബംഗാളിലും സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം വാരം കേരളത്തിലും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങൾ ചേരും. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു ബദൽ ശക്തിയെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും എം എ ബേബി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പൗരത്വ തർക്കവും ഡെമോഗ്രാഫിക് പാനലും

ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് പൗരത്വത്തിനുള്ള തെളിവല്ലെന്ന വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നിലപാടിനെ സി പി എം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലും സി എ എ-എൻ ആർ സി (CAA-NRC) നടപടികളും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്നും പാർട്ടി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

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കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉന്നതാധികാര കമ്മീഷനിൽ ഒരു ജനസംഖ്യാ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പോലും ഇല്ലെന്നും എം എ ബേബി ആരോപിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള മുസ്‌ലിം കുടിയേറ്റക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് രാജ്യത്ത് സാമൂഹിക ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാനും ബിജെപി ആർഎസ്എസ് അജണ്ട നടപ്പാക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ പാനൽ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫെഡറൽ തത്വങ്ങളെ കാറ്റിൽപ്പറത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആലോചിക്കാതെയാണ് കേന്ദ്രം ഈ സമിതിയെ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രതിപക്ഷ വേട്ടയും അയോധ്യയിലെ അഴിമതി ആരോപണവും

പ്രാദേശിക പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് ജനപ്രതിനിധികളെ കൂറുമാറ്റി പാർലമെൻ്റിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ഒപ്പിക്കാനാണ് ബി ജെ പി 'ഓപ്പറേഷൻ ലോട്ടസ്' വഴി ശ്രമിക്കുന്നത്. അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി ലഭിച്ച സംഭാവനകളിൽ വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടന്നതായി മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടെന്നും, ഇതിൽ സംഘപരിവാർ നേതാക്കളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം വേണമെന്നും സി പി എം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജൂലൈ 20-ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന പാർലമെൻ്റ് മാർച്ചിന് സി പി എം പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വരാനിരിക്കുന്ന വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സംയുക്ത യോഗത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഉന്നയിക്കുമെന്നും എം എ ബേബി വ്യക്തമാക്കി.

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OPERATION LOTUS
BJP RSS
MA BABY PRESS CONFERENCE
PASSPORT CITIZENSHIP
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