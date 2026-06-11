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തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഡിഎംകെ സഖ്യം വിട്ട് സിപിഐ; പ്രഖ്യാപനവുമായി വീരപാണ്ഡ്യൻ

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡിഎംകെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 'ഇന്ത്യ' സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 21 പാർട്ടികളാണ് മത്സരിച്ചിരുന്നത്

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CPI State Secretary Veerapandian Press Conference (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 11, 2026 at 2:02 PM IST

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കോയമ്പത്തൂർ: തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറിയതായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിപിഐ) സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വീരപാണ്ഡ്യൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് സിപിഐയുടെ ഈ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡിഎംകെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 'ഇന്ത്യ' സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 21 പാർട്ടികളാണ് മത്സരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ സീറ്റ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഖ്യത്തിലെ ചില പാർട്ടികൾ കടുത്ത അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ മെയ് നാലിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ 108 സീറ്റുകൾ നേടി തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി മാറുകയായിരുന്നു.

ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് പിന്നാലെ ടിവികെയ്ക്ക് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നതിനായി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഡിഎംകെയുമായുള്ള സഖ്യം പരസ്യമായി ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് സമാനമായി സിപിഐ, സിപിഎം, വിസികെ, ഐയുഎംഎൽ തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളും ടിവികെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിന് പുറത്തുനിന്ന് പിന്തുണ നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ തുടരുമെന്നും ഈ പാർട്ടികൾ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ തുടരാൻ സിപിഐക്ക് സാധിക്കില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വീരപാണ്ഡ്യൻ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി പാർട്ടിയിൽ നടന്ന ആഭ്യന്തര കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള അന്തിമ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സഖ്യം വിടാൻ കാരണം
കോയമ്പത്തൂർ ജില്ല സിപിഐ ഓഫിസായ 'ജീവാ ഇല്ലത്തിൽ' മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കാണവേയാണ് വീരപാണ്ഡ്യൻ പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ തുടരുന്നത് അസാധ്യമായിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി നടത്തിയ വിശദമായ കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷമാണ് സഖ്യത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ആർഎസ്എസ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാവരും തങ്ങൾക്ക് സൗഹൃദ ശക്തികളാണെന്ന് വീരപാണ്ഡ്യൻ വിശദീകരിച്ചു. അതേസമയം ഭരണകക്ഷിയുമായി പാർട്ടി സഖ്യത്തിലല്ലെന്നും അവർക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള പിന്തുണ മാത്രമാണ് നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ അവിടെ ഒരു സഖ്യം രൂപീകരിക്കാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലെന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നതിന് ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെയും പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെയും ഭാവി സഖ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ജനാധിപത്യ ശക്തികളുമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളായ ഡിഎംകെയെയും എഐഎഡിഎംകെയെയും അത്ര പെട്ടെന്ന് അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സാധാരണയായി പാർട്ടി സ്വയം ചർച്ചകൾക്ക് മുൻകൈ എടുക്കാറില്ലെന്നും എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഒറ്റപ്പെടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തൊഴിലാളി വർഗം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ മാറ്റിനിർത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും മതേതര പുരോഗമന സഖ്യത്തിൻ്റെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യത്തെ ബിജെപി തകർക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് തങ്ങളുടെ നിലപാടെന്നും അതൊഴിച്ചാൽ ബിജെപിയോട് മറ്റ് യാതൊരു ശത്രുതയും ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

നെഹ്റുവിനെതിരായ വിമർശനം തെറ്റ്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അധികാരത്തിലിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ലഭിച്ച അംഗീകാരത്തെക്കുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ വീരപാണ്ഡ്യൻ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകി. ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചതിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ പ്രശംസിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ നെഹ്റുവിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. രാജ്യം പിന്നാക്കം പോകാൻ കാരണം നെഹ്റുവാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് തികച്ചും തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളിലൂടെ പിന്നാക്കം നിന്നിരുന്ന ഇന്ത്യയെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിച്ചത് നെഹ്റുവാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. വിക്രം സാരാഭായി, എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാരുടെ ഉദയത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ അടിത്തറ പാകിയത് നെഹ്റുവാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കാണാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും വീരപാണ്ഡ്യൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാധ്യമങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നെടുംതൂണാണെന്നും ഇതിനായുള്ള സമ്മർദം തുടരുമെന്നും മന്ത്രിമാരെയും ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിന് അതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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