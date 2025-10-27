ഭൂനീതിയും 65ശതമാനം സംവരണവും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ബിഹാറില് സിപിഐ എംഎല് പ്രകടന പത്രിക
എല്ലാ വിളകളും തങ്ങളുടെ സര്ക്കാര് സംഭരിക്കുമെന്നും മാന്യമായ വില നല്കുമെന്നും സിപിഐഎംഎല് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

Published : October 27, 2025 at 10:42 AM IST|

ഭോജ്പൂര്: ബിഹാര് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ( മാര്ക്സിസ്റ്റ് ലെനിനിസ്റ്റ്) ലിബറേഷന്. ഭൂരഹിതരര്ക്ക് നീതി ഉറപ്പ് നല്കുന്ന പ്രകടന പത്രികയില് 21 ലക്ഷം ഏക്കര് ഭൂമി പുനര്വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും കര്ഷകരുടെയും ഗ്രാമീണ തൊഴിലാളികളുടെയും വായ്പകള് എഴുതിത്തള്ളുമെന്നും ഉറപ്പ് നല്കുന്നു. ദുര്ബല വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് 65 ശതമാനം സംവരണം നല്കുമെന്നും പ്രകടന പത്രിക വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
പരസ്ജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദലിത് നേതാവ് രാം നരേഷ് രാമിന്റെ പതിനഞ്ചാം ചരവാര്ഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഭോജ്പൂരില് നടത്തിയ സങ്കല്പ്പ് യാത്രയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് പ്രകടന പത്രിക പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
ഭൂരഹിതര്ക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാന് ഭൂമിയും വീടും ഇല്ലാത്ത ഓരോരുത്തര്ക്കും, ഗ്രാമീണ മേഖലയില് അഞ്ച് ഡെസിമല് ഭൂമിയും നഗര മേഖലയില് മൂന്ന് ഡെസിമല് ഭൂമിയും നല്കും. നല്ല വീടുകളും നിര്മ്മിച്ച് നല്കും. ഒരു ഡെസിമല് ഭൂമി എന്നാല് 435.6 ചതുരശ്ര അടിയാണ്.
ബന്ദോപാധ്യായ കമ്മീഷന്റെ ശുപാര്ശകള് നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 21 ലക്ഷം ഏക്കര് പുനര്വിതരണം ചെയ്യും. ഡി ബന്ദോപാധ്യായയുടെ നേതൃത്വത്തില് ഉണ്ടായിരുന്ന 2006ല ബിഹാര് സംസ്ഥാനകമ്മിഷന് സമഗ്ര ഭൂപരിഷ്ക്കരണങ്ങള്ക്ക് ശുപാര്ശ ചെയ്തിരുന്നു. ഒരുപാവപ്പെട്ടവനെ പോലും പുരധിവസിപ്പിക്കാതെ പലായനം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും കമ്മിഷന് വിലക്കുന്നുണ്ട്.
എല്ലാ കാര്ഷിക വിളകളും സര്ക്കാര് സംഭരിച്ച് കൊള്ളാമെന്ന് കര്ഷകര്ക്കും കര്ഷക സംഘങ്ങള്ക്കും സിപിഐഎംഎല് ഉറപ്പ് നല്കുന്നു. കര്ഷകരുടെയും കൂലിപ്പണിക്കാരുടെയും വായ്പകള് എഴുതിത്തള്ളുമെന്ന വാഗ്ദാനവുമുണ്ട്. കൃഷിക്ക് സൗജന്യ വൈദ്യുതി, എല്ലാ കൃഷിയിടങ്ങളിലും വെള്ളം, കനാലുകളുടെ ആധുനീകരണം, തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡുകള്, അവകാശങ്ങള് ഉറപ്പാക്കല്, കര്ഷക സംഘങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നത് നിരോധിക്കല്, കാര്ഷിക ഉത്പാദന വിപണന സമിതി നിയമം പുനസ്ഥാപിക്കല് തുടങ്ങിയവയും പ്രകടന പത്രിക ഉറപ്പ് നല്കുന്നു.
ദുര്ബല വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് 65 ശതമാനം സംവരണമെന്ന മഹാഗട്ബന്ധന്റെ വാഗ്ദാനം സിപിഐഎംഎല്ലും ആവര്ത്തിക്കുന്നു. ഒന്പതാം പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളായ വൈദ്യുതി, റേഷന്, പെന്ഷന്, തുടങ്ങിയവയും പ്രകടന പത്രിക ഉറപ്പ് നല്കുന്നു. ദലിതുകള്ക്കും പാവങ്ങള്ക്കും എതിരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളിലും പൊലീസിന്റെ അമിതമായ നടപടികളിലും അഴിമതിയിലും ശക്തമായ നടപടികള് തുടങ്ങിയ ഉറപ്പുകളുമുണ്ട്.
വാര്ദ്ധക്യകാല പെന്ഷനായി 1500 രൂപ, രണ്ട് ലക്ഷ രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകള് എഴുതിത്തള്ളല്, ആശമാര്, പാചകത്തൊഴിലാളികള്, അങ്കണവാടി ജീവനക്കാര്, ജീവിക, ശുചീകരണ, മമത ജീവനക്കാര് എന്നിവരെ സര്ക്കാര് ജീവനക്കാരാക്കും. കൃത്യമായ വേതനം ഉറപ്പാക്കും. മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം 200 തൊഴില് ദിനങ്ങള്, 600 രൂപ പ്രതിദിന വേതനം, വാര്ദ്ധക്യകാല പെന്ഷന് പുനസ്ഥാപിക്കല് തുടങ്ങിയവയും സിപിഐഎംഎല് ഉറപ്പ് നല്കുന്നു.
കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഡയറക്ടറേറ്റും സംസ്ഥാനതല സഹായ കേന്ദ്രങ്ങളും സിപിഐഎംഎല് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തസ്തികകളെല്ലാം ഉടന് നികത്തും. തൊഴിലില്ലാത്ത യുവാക്കള്ക്ക് പ്രതിമാസം മൂവായിരം രൂപ നല്കും. ഏകീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ സംവധാനം, സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കല് തുടങ്ങിയവയും ഇവര് ഉറപ്പ് നല്കുന്നു.
ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയില് ശക്തമായ നിയമം, സ്കോളര്ഷിപ്പ് തുക വര്ദ്ധിപ്പിക്കല്,ഓരോ ബ്ലോക്കിലും വനിതാ കോളജുകള്, പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയവയും ഇവര് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു.
വനിതകള്ക്ക് 2500 രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഇവര്ക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണം, അപമാനിക്കല്, ദുരഭിമാന കുറ്റകൃത്യങ്ങള് തുടങ്ങിയവയെ ശക്തമായി തടയുമെന്നും ഉറപ്പ് നല്കുന്നു. തൊഴിലിടങ്ങളിലും വനിതാ ഹോസ്റ്റലുകളിലും വിശാഖ മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് നടപ്പാക്കും. മൈക്രോഫിനാന്സ് ചൂഷണം നിയന്ത്രിക്കും. പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ കടങ്ങള്ക്ക് ആശ്വാസമുണ്ടാക്കും.
ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങള് സംരക്ഷിക്കും. വഖഫ് വസ്തുക്കളും കാക്കും. വര്ഗീയ ലഹളകള്, വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങള് തുടങ്ങിയവയ്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടികള്, സച്ചാര് സമിതി ശുപാര്ശകള് നടപ്പാക്കും തുടങ്ങിയവയാണ് ന്യൂനപക്ഷത്തിന് നല്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങള്.
ആരോഗ്യ സേവന രംഗത്തെ ഒഴിവുകള് നികത്തും. സൗജന്യ ചികിത്സ, പരിശോധന, മരുന്നുകള് തുടങ്ങിയവയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഭരണഘടന വിരുദ്ധമോ, ഫെഡറല് സംവിധാനത്തിന് വിരുദ്ധമോ ആയി സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു നിയമവും നടപ്പാക്കാന് അനുവദിക്കില്ല. ബിഹാര് അധിഷ്ഠിത നീതി, സമത്വം, ജനാധിപത്യം തുടങ്ങിയവ ഉറപ്പ് നല്കുകയാണ് സിപിഐഎംഎല് പ്രകടന പത്രികയിലൂടെ.
വരുന്ന ബിഹാര് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 20സീറ്റുകളിലാണ് സിപിഐഎംഎല് മത്സരിക്കുന്നത്. കോണ്ഗ്രസ്,രാഷ്ട്രീയ ജനതാദള്, വികാസ് ശീല് ഇന്സാന്പാര്ട്ടി, കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ, കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാര്ക്സിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവര് ഉള്പ്പെടുന്ന മഹാസഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവര്.