പശ്ചിമബംഗാളിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തു; മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്ക് കത്ത് നല്കി സിപിഎം
ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരിൽ പലരുടേയും വോട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ലെന്നും പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലായെന്നും എംഎ ബേബി ആരോപിച്ചു.
By PTI
Published : April 9, 2026 at 5:14 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമബംഗാളിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തതിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് സിപിഎം. വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് കത്ത് അയച്ചു.
പശ്ചിമബംഗാളിലെ ഏകദേശം 12 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന 90 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായി സിപിഐ(എം) നേതാവ് ആരോപിച്ചു. ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരിൽ പലരുടേയും വോട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ലെന്നും പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ "പ്രാപ്യമല്ലാത്തതും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്തതുമായി" തുടരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
എസ്ഐആർ "കൂട്ടത്തോടെ വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥാപിത നടപടി" ആണെന്നും സിപിഎം പറഞ്ഞു. യുക്തിരഹിതമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എസ്ഐആർ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം നടത്തിയതെന്നും ഫീൽഡ് അധിഷ്ഠിത പരിശോധനയ്ക്ക് പകരം കമ്പ്യൂട്ടർ/യന്ത്ര സാമഗ്രികളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം നടത്തിയതെന്നും സിപിഎം ആരോപിക്കുന്നു.
പണനഷ്ടം, അസൗകര്യം, മാനസിക ആഘാതം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പുറമേ ചില വോട്ടർമാർ മരണപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായെമന്നും പാർട്ടി പറഞ്ഞു. പൊതുജന പരിശോധനയ്ക്ക് തടസമാകുന്ന രീതിയിലാണ് വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരിച്ചതെന്നും നടപടിക്രമത്തിൽ സുതാര്യതയില്ലെന്നും പാർട്ടി ഉന്നയിച്ചു. മുസ്ലീങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ, സാമ്പത്തികമായി ദുർബലരായ വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളെ അനുപാതമില്ലാതെ ഇത് ബാധിച്ചുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 326 പ്രകാരമുള്ള വോട്ടവകാശം ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഭരണഘടനാപരമായ ഉറപ്പ് ലംഘിക്കുന്നതാണിതെന്ന് പാർട്ടി പറയുന്നു. വോട്ടവകാശം "സമത്വത്തിനും അന്തസിനും അവിഭാജ്യമായ ഒരു പ്രധാന ജനാധിപത്യ അവകാശം" എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നും ഭരണഘടനാപരമായ വോട്ടവകാശം" എന്ത് വില കൊടുത്തും" സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ആശങ്കകളും പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സിപിഎം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്ന് പേര് വെട്ടിയതിൽ പ്രതിഷേധം
വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്ന് പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മാൾഡയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം നടന്നിരുന്നു. ഏഴ് ജുഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ജനക്കൂട്ടം തടഞ്ഞുവച്ചത്.
സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്ഐആർ) നടപടികൾക്കെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ജനം ഉപരോധിച്ചത്. മൂന്നു വനിതകളുൾപ്പെടുന്ന സംഘത്തെ അർധരാത്രിയോടെ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തിയാണ് മോചിപ്പിച്ചത്.
കാളിയചക് 2 ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്മെൻ്റ് (ബിഡിഒ) ഓഫിസിലായിരുന്നു സംഭവം. വൈകുന്നേരം നാലുമണിയോടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രതിഷേധക്കാർ തടഞ്ഞുവച്ചത്. എസ്ഐആർ നടപടികളിലൂടെ വ്യാപകമായി വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു പ്രധാന ആരോപണം.
