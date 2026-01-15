അഞ്ച് ലക്ഷം പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന സിപിഐയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷം തെലങ്കാനയില്; പങ്കെടുക്കുന്നത് 40 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ
ചൈന, ക്യൂബ, വെനിസ്വേല, വിയറ്റ്നാം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികള് പങ്കെടുക്കും, മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി മുഖ്യാതിഥി
Published : January 15, 2026 at 9:54 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തെലങ്കാനയിലെ ഖമ്മം വേദിയാകും. പാര്ട്ടി രൂപീകരണത്തിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ജനുവരി 18 മുതലാണ് വിപുലമായ പരിപാടികള് നടത്തുന്നത്. നാല് ദിവസത്തെ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ ദിവസങ്ങളില് വമ്പിച്ച ഘോഷയാത്രയും പൊതുയോഗവും ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ മാറ്റ് കൂട്ടും.
തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡി മുഖ്യാതിഥിയായി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. സി.പി.ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി. രാജയും മറ്റ് ദേശീയ നേതാക്കളും സന്നിഹിതരായിരിക്കും. ഡി. രാജ കേഡര്മാരെ നയിക്കും. ചൈന, ക്യൂബ, വിയറ്റ്നാം, വെനസ്വേല തുടങ്ങി ഏകദേശം 40 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഈ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ജനുവരി 18-ന് ഖമ്മത്തെ SR & BGNR ഡിഗ്രി കോളേജ് മൈതാനത്ത് ഏകദേശം 5 ലക്ഷം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വൻ പൊതുസമ്മേളനം നടക്കും.
ജനുവരി 18 ന് വമ്പന് ആഘോഷങ്ങള്
ആദ്യ ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച (ജനുവരി 18) ഖമ്മത്തിൽ പാർട്ടി കേഡർമാരുടെ വമ്പിച്ച പരേഡ് നടക്കും. എസ്ആര്ബിജിഎന്ആര് ഡിഗ്രി കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പൊതുയോഗവും നടക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡി, സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി. രാജ, ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവർ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ഈ ദിവസം ചൈന, ക്യൂബ, വെനിസ്വേല, വിയറ്റ്നാം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും.
ജനുവരി 19-ന് ദേശീയ കൗൺസിൽ യോഗം
രണ്ടാം ദിവസമായ ജനുവരി 19-ന് ദേശീയ കൗൺസിൽ യോഗം സംഘടിപ്പിക്കും. കേരളം, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പാർട്ടി സ്വീകരിക്കേണ്ട തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും. ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജ, സെക്രട്ടറിമാർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ദേശീയ നേതാക്കൾ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും.
ജനുവരി 20-ന് പാര്ട്ടി നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള് ചർച്ച ചെയ്യും
മൂന്നാം ദിവസമായ ചൊവ്വാഴ്ച 'സമകാലിക ഇന്ത്യ - ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ' എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു സമ്മേളനം നടക്കും. സിപിഐ, സിപിഎം, സിപിഐ (എംഎൽ) ലിബറേഷൻ, റെവല്യൂഷണറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (ആർഎസ്പി), ഓൾ ഇന്ത്യ ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് (എഐഎഫ്ബി) എന്നീ പാര്ട്ടികളുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ഡി. രാജ, എം.എ. ബേബി, ദീപങ്കർ ഭട്ടാചാര്യ, മനോജ് ഭട്ടാചാര്യ, ജി. ദേവരാജൻ എന്നിവർ യഥാക്രമം പങ്കെടുക്കും. തെലങ്കാന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഭട്ടി വിക്രമാർക്ക വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും.
ജനുവരി 21-ന് സമാപനം
അവസാന ദിവസം ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപനം ഉണ്ടാകും.
കഴിഞ്ഞ നൂറു വർഷത്തിനിടയിൽ സിപിഐ ഏറ്റെടുത്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഓര്മ്മപ്പെടുത്തലാണ് ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങെന്ന് സിപിഐ തെലങ്കാന സെക്രട്ടറി കെ. സാംബശിവ റാവു പറഞ്ഞു.
"ഈ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളിലൂടെ, കഴിഞ്ഞ നൂറു വർഷത്തിനിടയിൽ സിപിഐ ഏറ്റെടുത്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങളെയും കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ച് നാം ജനങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ആഘോഷങ്ങൾ യുവ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വലിയ പ്രചോദനമായി മാറും. നമ്മുടെ ശക്തിയും ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വേദിയായി ഈ ആഘോഷങ്ങളെ നാം ഉപയോഗിക്കും" സാംബശിവ റാവു കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന ചടങ്ങ് 2025 ഡിസംബർ 26-ന് ഖമ്മമിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കാരണം ജനുവരിയിലേക്ക് മാറ്റിവച്ചു.
കാൺപൂരിൽ നിന്ന് തുടക്കം
സിപിഐ 1925 ഡിസംബർ 26-ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂരിൽ സ്ഥാപിതമായി. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുയും രാജ്യമെമ്പാടും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പാർട്ടിയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾ 2024 ഡിസംബർ 26-ന് കാൺപൂരിൽ ആരംഭിച്ചു. ഇത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തുടരുന്നു. നിസാമിൻ്റെ ഭരണത്തിനെതിരായ സായുധ പോരാട്ടവും മുൻ ഹൈദരാബാദ് സംസ്ഥാനത്തെ റസാക്കർമാരുടെ അതിക്രമങ്ങളും പ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങളായിരുന്നു. 4,500 രക്തസാക്ഷികളുള്ള പാര്ട്ടി മൂവായിരം ഗ്രാമങ്ങളുടെ വിമോചനം നേടിയെടുത്തു. 10 ലക്ഷം ഏക്കർ ഭൂമി പാവങ്ങള്ക്ക് വിതരണം ചെയ്തു.
