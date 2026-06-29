ഗോ മൂത്രത്തിൽ 14 ദിവസം ഓടുന്ന ക്ലോക്ക്; ആന്ധ്രയിലെ ഗോശാലയുടെ വ്യത്യസ്ത പരീക്ഷണം വൈറൽ
എലൂരു ജില്ലയിലെ ഉങ്കുതുരു മണ്ഡലത്തിലെ നാച്ചുഗുണ്ട ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോശാലയിലാണ് ഈ പരീക്ഷണം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത്.
Published : June 29, 2026 at 2:57 PM IST|
Updated : June 29, 2026 at 3:47 PM IST
എലൂരു: ബാറ്ററിയോ വൈദ്യുതിയോ സൗരോർജമോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഗോ മൂത്രം ഉപയോഗിച്ച് ക്ലോക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധനേടി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ എലൂരു ജില്ലയിലെ ഒരു ഗോശാല. ലളിതമായ ശാസ്ത്ര തത്വം പ്രയോഗിച്ചാണ് ഈ പരീക്ഷണം വിജയിപ്പിച്ചതെന്ന് ഗോശാല അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വെറും രണ്ട് ലിറ്റർ പശുവിൻ്റെ മൂത്രവും ചെമ്പ്, സിങ്ക് ദണ്ഡുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സാധാരണ ക്വാർട്സ് ക്ലോക്ക് തുടർച്ചയായി ഏകദേശം 14 ദിവസം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാമെന്നാണ് ഇവരുടെ അവകാശവാദം. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത ഊർജപരീക്ഷണമെന്ന നിലയിലാണ് ഇത് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
എലൂരു ജില്ലയിലെ ഉങ്കുതുരു മണ്ഡലത്തിലെ നാച്ചുഗുണ്ട ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോശാലയിലാണ് ഈ പരീക്ഷണം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഗോശാലയിലെ പ്രതിനിധികളായ പരിമി വെങ്കട രാഘവുലുവും ഗഡ്ഡെ വെങ്കട രത്നാജിയും ചേർന്നാണ് പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനരീതി വിശദീകരിച്ചത്.
ഇതിനായി രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളിലാണ് ഓരോ ലിറ്റർ വീതം പശുവിൻ്റെ മൂത്രം നിറയ്ക്കുന്നത്. ഒരു പാത്രത്തിൽ ചെമ്പ് ദണ്ഡും മറ്റൊന്നിൽ സിങ്ക് ദണ്ഡും സ്ഥാപിക്കുന്നു. ആദ്യ പാത്രത്തിലെ ചെമ്പ് ദണ്ഡും രണ്ടാമത്തെ പാത്രത്തിലെ സിങ്ക് ദണ്ഡും വയർ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കും. ശേഷിക്കുന്ന ചെമ്പ്, സിങ്ക് ദണ്ഡുകൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനലുകളിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് ഉടൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു.
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പശുവിൻ്റെ മൂത്രം ഇവിടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് പ്രധാന പ്രത്യേകത. ചെമ്പും സിങ്കും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ചെറിയ അളവിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ വൈദ്യുതിയാണ് ക്വാർട്സ് ഭിത്തി ക്ലോക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ പാത്രങ്ങളിൽ മൂത്രം നിറച്ച് കണക്ഷൻ നൽകിയാൽ ഏകദേശം 14 ദിവസം വരെ ക്ലോക്ക് പ്രവർത്തിക്കും. പിന്നീട് പശുവിൻ്റെ മൂത്രം മാറ്റിനിറച്ചാൽ വീണ്ടും ഇതേ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഗോശാല അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇത് യഥാർഥത്തിൽ ഗാൽവാനിക് സെൽ എന്ന അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രതത്വത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക മാതൃകയാണെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലോഹങ്ങൾ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ മുക്കുമ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും. ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്രെ സ്ഥാനമാണ് പശുവിന്റെ മൂത്രം വഹിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് വളരെ കുറവാണ്. അതിനാൽ മൊബൈൽ ഫോൺ, ഫാൻ, ലൈറ്റ് തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന വൈദ്യുതി ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഈ സംവിധാനം അനുയോജ്യമല്ല. കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി മാത്രം ആവശ്യമായ ക്വാർട്സ് ക്ലോക്ക് പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനാകുക.
ഈ പരീക്ഷണം കാണാൻ നിരവധി പേർ ഗോശാല സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയിൽ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി ഉപയോഗിച്ച് ചെറുകിട ഊർജപരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ പരീക്ഷണം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ചയാകുകയാണ്.
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