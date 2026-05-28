പശുവിനെ ദേശീയ മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കണം; ആവശ്യവുമായി വലിയ പെരുന്നാള് ദിനത്തില് തെരുവിലിറങ്ങി മുസ്ലിം സംഘടനകള്
ഈദ്-ഉൽ-അസ്ഹായ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ജാമിയത്ത് ഉലമ-ഇ-ഹിന്ദ് (അർഷദ് മദനി വിഭാഗം) പ്രസിഡൻ്റ് മൗലാന അർഷദ് മദനി ഉന്നയിച്ച സമാനമായ ആവശ്യത്തെ പിന്തുണച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ തുടങ്ങി നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുസ്ലീം സംഘടനകളും jരംഗത്തെത്തി
By PTI
Published : May 28, 2026 at 8:05 PM IST
ഡൽഹി: ഈദ് ദിനത്തിൽ പശുവിന് 'ദേശീയ മൃഗം' പദവി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്ലീം സംഘടനകള് രംഗത്തെത്തി. സാമുദായിക ഐക്യത്തിനും പരസ്പര ബഹുമാനത്തിനും ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡൽഹിയിലെ സീലംപൂർ പ്രദേശത്ത് ഈദ്-ഉൽ-അസ്ഹാ പ്രാർത്ഥനയക്ക് ശേഷം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടനകള് തെരുവിലിറങ്ങി. "പശുവിനെ ദേശീയ മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക" എന്ന പ്ലക്കാർഡുകളും പോസ്റ്ററുകളും വഹിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലീം സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ന്യൂ സീലംപൂരിലെ ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെ മാർച്ച് നടത്തി.
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഡെറാഡൂണിലും ഈദ് പ്രാർഥനയ്ക്ക് ശേഷം സമാനമായ സംഭവമുണ്ടായി. ചക്രത റോഡിലുള്ള ഈദ്ഗാഹിൽ ഈദ് അൽ-അദ്ഹ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ശേഷം പശുവിനെ ദേശീയ മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്ലീം സേവാ സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങൾ പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തി.
"ഈ ഉദ്യമം സാഹോദര്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും രാജ്യത്ത് സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം പകരുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു" പ്രകടനത്തില് പങ്കെടുത്തവരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു."ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രധാന പ്രതീകമാണ് പശു" എന്നും ദേശീയ മൃഗത്തിൻ്റെ പദവി ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്നും മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു. സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ ബഹുമാനം വളർത്തുന്നതിനും ദേശീയ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൂടിയാണ് ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്നും പങ്കെടുത്തവർ പറഞ്ഞു.
പശുവിനെ ദേശീയ മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പശുവിനെ കശാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളും ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളും തടയുന്നതിനും സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുടനീളമുള്ള നിരവധി മുസ്ലീം സംഘടനകൾ മദനിയുടെ ആഹ്വാനത്തെ പിന്തുണച്ചു.
അതേസമയം ബക്രീദിന് മുൻപ് ഇന്ത്യയില് പലയിടങ്ങളിലും കന്നുകാലി അറവിനെ ചൊല്ലി സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു. ബംഗാളില് ബിജെപി അധികാരത്തില് വന്ന ശേഷം പശു മാംസത്തിൻ്റെ അറവിന് നിയന്ത്രണങ്ങള് കടുപ്പിച്ചിരുന്നു. കന്നുകാലികള് 14 വയസ് പ്രായമുള്ളവ ആയിരിക്കണം, അറവ് സർക്കാർ അംഗീകൃത അറവുശാലകളില് ആയിരിക്കണം തുടങ്ങിയ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഏര്പ്പെടുത്തിയത്. സംഘർഷാവസ്ഥ ഭയപ്പെട്ട് ബംഗാളിലും മുസ്ലിം സംഘടനകള് പെരുന്നാളിന് ആടിനെ ബലി നല്കാമെന്ന തീരുമാനത്തില് എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു.
