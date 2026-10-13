സിദ്ധരാമയ്യയുടെ സ്റ്റിങ് വീഡിയോകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുത്: മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കി കോടതി; സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുമാരസ്വാമി
സിദ്ധരാമയ്യയുടെ സ്റ്റിങ് വീഡിയോകൾ, ക്ലിപ്പുകൾ, സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ, എഡിറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പുകൾ, സമാനമായ ഉള്ളടക്കം എന്നിവ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് കോടതി ഉത്തരവ്.
Published : October 13, 2026 at 8:34 PM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയെ ഹണി ട്രാപ്പ്/ലൈംഗിക ദുരാരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന വ്യാജ സ്റ്റീങ് ഓപ്പറേഷൻ വീഡിയോകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെയും വിലക്കി ബെംഗളൂരു സിറ്റി സിവിൽ കോടതി. സിദ്ധരാമയ്യയുടെ ഹർജിയിൽ 18-ാമത് സിവിൽ കോടതിയാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
വീഡിയോകൾ, ക്ലിപ്പുകൾ, സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ, എഡിറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പുകൾ, സമാനമായ ഉള്ളടക്കം എന്നിവ പങ്കിടുന്നതും പുനഃസംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതും ഇടക്കാല ഉത്തരവ് വിലക്കുന്നു. കൂടാതെ ഓൺലൈനിൽ ഇതിനകം ലഭ്യമായ ലിങ്കുകൾ തടയണമെന്നും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രതികൾക്ക് കോടതി സമൻസ് അയയ്ക്കുകയും കേസ് മാറ്റിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടോളം പൊതുജീവിതം നയിച്ച തൻ്റെ പ്രശസ്തിക്ക് കോട്ടം വരുത്താൻ ഏകോപിത ശ്രമം നടത്തിയതായി സിദ്ധരാമയ്യ തൻ്റെ ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ, പത്രങ്ങൾ, ടെലിവിഷൻ നെറ്റ്വർക്കുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 42 മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും ഗൂഗിൾ, ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്ട്സ്ആപ്പ്, യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കെതിരെയും നടപടി എടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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2011ൽ നടന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം 15 വർഷത്തിനുശേഷം രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാൽ, ഔദ്യോഗിക പരാതിയോ മെഡിക്കൽ രേഖകളോ സ്വതന്ത്ര തെളിവുകളോ ഇല്ലാതെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചുവെന്ന് ഹർജിയിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു. 2026 സെപ്റ്റംബർ 27ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയെയും "സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിഡി അഴിമതി" എന്ന പരിപാടിയെക്കുറിച്ചും ഹർജിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ ഉള്ളടക്കം സ്ഥിരീകരണമില്ലാതെ പ്രചരിപ്പിച്ചതായും പ്രശസ്തി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതായും ചില മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായും സിദ്ധരാമയ്യ ആരോപിച്ചു. കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടിവന്നതിൽ ഖേദമുണ്ടെന്നും നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബെംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സത്യം പുറത്തുവരുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത അവകാശവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോടും പൊതുജനങ്ങളോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. തൻ്റെ പിതാവിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നും ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി യതീന്ദ്ര സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു.
തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നിശബ്ദത പാലിക്കാൻ കഴിയുമോ?" എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. വസ്തുതകളെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആളുകൾ വീഡിയോകളെ യഥാർത്ഥ തെളിവായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പ്രശസ്തിക്ക് ഭംഗം വരുത്താനായി ആരോ നൽകിയ പ്രസ്താവനകളാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട്, ആ ദൃശ്യങ്ങൾ/രേഖകൾ ഒരു സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ (ഒളിക്യാമറ ഓപ്പറേഷൻ) പിടിച്ചെടുത്തതാണെന്ന വാദം അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു. വീഡിയോ ആദ്യം പുറത്തുവന്നപ്പോൾ നിയമപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പ്രതികരിക്കാൻ സിദ്ധരാമയ്യ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമി രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന ആരോപിക്കുകയും സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കുമാരസ്വാമി ചോദിച്ചു. സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായെ സമീപിക്കുമെന്നും ആരെയും മനഃപൂർവ്വം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാതെ സത്യം പുറത്തുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷനുകളുടെ സംസ്കാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതായി കുമാരസ്വാമി ആരോപിച്ചു,
പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് മുൻ എംപി പ്രജ്വൽ രേവണ്ണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ അടങ്ങിയ പെൻ ഡ്രൈവുകൾ സ്ത്രീകളുടെ സ്വകാര്യത ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രചരിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. സ്ത്രീകളുടെ മുഖങ്ങൾ മങ്ങിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കുമാരസ്വാമി ചോദിക്കുകയും അനുബന്ധ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രജ്വാളിനെ ഹിൻഡാൽഗ ജയിലിൽ നിന്ന് സിറയിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നീട് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നതായും സ്വാധീനമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോപിച്ച് അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. 'ഈ അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായ പരിശോധന ആവശ്യമാണ്. മന്ത്രിമാരും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തികളും ഉൾപ്പെടുന്ന ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ സദാശിവനഗറിലെ വസതിയിൽ നാല് വിരമിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്' കുമാരസ്വാമി ആരോപിച്ചു. സുതാര്യമായ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തെറ്റ് ചെയ്തവർ അനന്തരഫലങ്ങൾ നേരിടണമെന്ന് മുൻ മന്ത്രിയും എംഎൽഎയുമായ തൻവീർ സേട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ പൊതു പ്രസ്താവനകളിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുപകരം ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. "ഉപ്പ് തിന്നവർ വെള്ളം കുടിക്കണം" എന്നും തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ അനന്തരഫലങ്ങൾ നേരിടണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ വസ്തുതകൾ തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും അന്വേഷണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2016ലെ ടിപ്പു ജയന്തി വിവാദം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ സത്യസന്ധത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരിതം തനിക്ക് മനസിലായെന്നും സേട്ട് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകളെക്കുറിച്ച് കോടതിയെ സമീപിക്കാനും ആലോചിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൊതു പ്രസ്താവനകൾ സത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുപകരം ആശയക്കുഴപ്പം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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