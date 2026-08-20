മക്കളുടെ മുന്നിൽ വച്ച് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് വീണ്ടും വിവാഹം; കൗതുകമായി മറു മംഗല്യ ധാരണ
വിശാഖപട്ടണം ജില്ലയിലെ അച്യുതാപുരം മണ്ഡലത്തിലുള്ള കൊണ്ടകർള, ആനന്ദപുരം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒൻപത് ദമ്പതികളാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയെ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിച്ചത്
Published : August 20, 2026 at 1:56 PM IST
അമരാവതി: വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് താലി ചാർത്തി സ്വന്തമാക്കിയ പ്രിയതമയുടെ കഴുത്തിൽ അവർ വീണ്ടും മിന്നു ചാർത്തി. അച്ഛനമ്മമാരുടെ വിവാഹത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ മക്കളും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു ഈ അപൂർവ വിവാഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കാക്കിനാഡ ജില്ലയിലുള്ള അന്നവാരം സത്യദേവ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഈ സമൂഹ വിവാഹം നടന്നത്.
വിശാഖപട്ടണം ജില്ലയിലെ അച്യുതാപുരം മണ്ഡലത്തിലുള്ള കൊണ്ടകർള, ആനന്ദപുരം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒൻപത് ദമ്പതികളാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയെ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിച്ചത്. ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരം നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ഒരു ജ്യോതിഷിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഇവർ വീണ്ടും വിവാഹിതരാകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 'മറു മംഗല്യ ധാരണ' എന്നാണ് ഈ ചടങ്ങ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ നിശ്ചയിച്ച ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് എല്ലാ പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങളോടെയുമാണ് വിവാഹം നടന്നത്. തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ വീണ്ടും വിവാഹിതരാകുന്നത് കാണാൻ മക്കൾക്കും വലിയ ആവേശമായിരുന്നു.
ജീലക്കര ബെല്ലം, താലി ചാർത്തൽ, സപ്തപദി, താലമ്പ്രലു, പരസ്പരം മാല ചാർത്തൽ, വധുവിനെ മിഞ്ചി അണിയിക്കൽ, മംഗള ഹാരതി തുടങ്ങി എല്ലാ ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിച്ചായിരുന്നു വിവാഹം. അന്നവാരം ക്ഷേത്രത്തിലെ സത്യനാരായണ സ്വാമിയുടെ സന്നിധിയിൽ വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ദമ്പതികൾ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി പ്രാർഥിച്ചു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയെ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള അതിയായ സന്തോഷം ദമ്പതികൾ പങ്കുവച്ചു. പഴയ വിവാഹ ദിനത്തിലെ ഓർമകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ചടങ്ങ് സഹായിച്ചുവെന്നും, വീണ്ടും വിവാഹ കർമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ജ്യോതിഷപരമായ ദോഷങ്ങൾ അകറ്റാനും ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരാനും സഹായിക്കുമെന്ന വിശ്വാസവും അവർ പങ്കുവച്ചു.
എന്താണ് മറു മംഗല്യ ധാരണ?
ആദ്യ വിവാഹ സമയത്ത് മുഹൂർത്തം അനുയോജ്യമല്ലാതിരിക്കുകയോ ജാതകത്തിൽ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ ദമ്പതികൾക്ക് വീണ്ടും താലി ചാർത്താവുന്നതാണ്. കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം നിലനിർത്താനും ആത്മീയമായ പരിഹാരങ്ങൾക്കുമായാണ് ഈ ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത്. തിരു മംഗല്യം പൂജ എന്നും ഇതിന് പേരുണ്ട്. ശ്രീശൈലം, തിരുമല തുടങ്ങിയ പുണ്യതീർഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലോ ക്ഷേത്ര പൂജാരിമാരുടെ നിർദേശപ്രകാരമോ ആണ് സാധാരണയായി ഇത് ചെയ്യാറുള്ളത്. ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ ദീർഘായുസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജ്യോതിഷ ദോഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാണ് പ്രധാനമായും ഈ പൂജ നടത്തുന്നത്. ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കാൻ ഇത്തരം പൂജകൾ ഉത്തമമാണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
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ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ദമ്പതികൾ പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും പുതിയ പുഷ്പഹാരങ്ങൾ കൈമാറുകയും വീണ്ടും താലി ചാർത്തുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം നടക്കുന്ന കർമമായതിനാൽ കന്യാദാനം ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ശ്രീശൈലം, തിരുമല തുടങ്ങിയ പുണ്യതീർഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പ്രത്യേക മണ്ഡപങ്ങളിലോ യാഗശാലകളിലോ നിത്യ കല്യാണ ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ ആണ് ഈ പൂജകൾ നടത്താറുള്ളത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വളരെ സജീവമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
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