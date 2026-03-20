സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിവാഹം, ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ സംരക്ഷണം!; റീൽസ് വിശ്വസിച്ചെത്തിയ കമിതാക്കളെ കണ്ട് അമ്പരന്ന് കോടതി
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ തെറ്റായ നിയമോപദേശങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിചിത്രമാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.
Published : March 20, 2026 at 11:05 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സുപ്രീം കോടതി വിവാഹം നടത്തിത്തരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഒളിച്ചോടിയ ദമ്പതികളെ സുപ്രീം കോടതി പരിസരത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി അഭിഭാഷക. കോടതി പരിസരത്ത് വിവാഹം കഴിക്കാമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ വസതിയിലേയ്ക്ക് പോകാമെന്നും ഉടനടി സംരക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്നും തെറ്റിധരിച്ചാണ് സുപ്രീം കോടതി പരിസരത്ത് എത്തിയതെന്ന് അഭിഭാഷക പറഞ്ഞു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിനെയാണ് ഇക്കാര്യം ബോധിപ്പിച്ചത്.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ പാർക്കിങ് സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഒളിച്ചോടിയ ദമ്പതികളെ അഭിഭാഷകൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പിനെയും ഭീഷണിയെയും ഭയന്ന് ഒളിച്ചോടിയതാണ് ദമ്പതികൾ. എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചാൽ വിവാഹം നടക്കുമെന്നും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാണെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അറിഞ്ഞ ദമ്പതികൾ, സുപ്രീം കോടതി പരിസരത്ത് എത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ദമ്പതികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ബഞ്ചിന് മുന്നിൽ അഭിഭാഷക സമർപ്പിച്ചു.
ദമ്പതികൾ ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള 19 വയസുള്ള പെൺകുട്ടിയും ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള 22 വയസുള്ള ആൺകുട്ടിയുമാണെന്ന് അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. ഇരുകൂട്ടരുടെയും ബന്ധത്തിൽ വീട്ടുകാർ താത്പ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ പെൺകുട്ടിയെ തൂക്കിക്കൊല്ലുമെന്നുപോലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. തുടർന്നാണ് ഇരുവരും ഒളിച്ചോടിയതെന്നും അഭിഭാഷക ബെഞ്ചിനെയറിയിച്ചു.
പെൺകുട്ടിയും ആൺകുട്ടിയും സംരക്ഷണം തേടിയാണ് സുപ്രീം കോടതി പരിസരത്ത് എത്തിയത്. എന്നാൽ ദമ്പതികൾ എന്തുകൊണ്ട് പൊലീസിൽ ആശ്രയം തേടിയില്ല എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചോദിച്ചു. എന്നാൽ ഇരുവരും തിലക് മാർഗ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയെന്നും ഇവിടെയെത്തിയപ്പോൾ പൊലീസ് ദമ്പതികൾക്ക് നേരെ കുറ്റം ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനുപകരം പൊലീസ് അവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നവർ ആരോപിച്ചതായും അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന് മറ്റ് മാർഗമില്ലെങ്കിൽ ദമ്പതികളെ അഭിഭാഷകനോടൊപ്പം താമസിപ്പിക്കണമെന്ന് പെൺകുട്ടി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതായും അഭിഭാഷക വ്യക്തമാക്കി. ഒളിച്ചോടിയ ദമ്പതികളുടെ സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച് മാർച്ച് 18 ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തതായി അഭിഭാഷക ബെഞ്ചിനെ അറിയിച്ചു. അതേസമയം അഭിഭാഷകൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തില്ല എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചോദിച്ചു. ഇതിന് മറുപടിയായി പെൺകുട്ടി ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ളയൊളാണെന്ന് അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിഞ്ഞ തെറ്റായ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്നും അഭിഭാഷകൻ ആവർത്തിച്ചു. ഇതൊരു വിചിത്ര സംഭവമാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുടർന്ന് ദമ്പതികൾക്ക് സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്ന് അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു. അതേസമയം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനും കോടതി ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചാൽ അവർക്ക് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മറുപടി നൽകി.
തുടർന്ന് സംരക്ഷണത്തിനായി രണ്ട് പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾമാർ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അവർക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം നൽകണമെന്നും അഭിഭാഷകൻ ബെഞ്ചിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് അംഗീകരിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അതിന് മുൻപ് ദമ്പതികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹൈക്കോടതി അനുകൂലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കക്ഷികൾക്ക് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
വിഷയം ഉചിതമായി പരിഗണിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ രജിസ്ട്രാറുമായി (ജുഡീഷ്യൽ) ആശയവിനിമയം നടത്തുമെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതികൾക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയിൽ സമാനമായ നിരവധി ഹർജികൾ പരിഹരിക്കാറുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതിയിൽ അവർക്കായി ഒരു പ്രത്യേക വകുപ്പുണ്ടെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
