ജനിച്ച് അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മകൾക്ക് ആധാർ കാർഡ്! റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ച് ദമ്പതികൾ
ഡോക്ടർ ദമ്പതികൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടി ജനിച്ച് അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ആധാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചു.
Published : August 10, 2026 at 4:38 PM IST
ബെംഗളൂരു: ജനിച്ച് അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മകൾക്ക് ആധാർ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിൽ ആധാർ കാർഡ് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടിയായി മാറി ഡോക്ടർ ദമ്പതിമാരുടെ മകൾ റായങ്ക ത്രിനയനി. കർണാടകയിലാണ് സംഭവം.
സാധാരണയായി, മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് കുറച്ച് മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ ആധാർ കാർഡ് എടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ ഡോക്ടർ ദമ്പതികൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടി ജനിച്ച് അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ആധാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതിലൂടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലാണ് മകൾ ഇടംനേടിയത്.
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കൊപ്പൽ ജില്ലയിലെ ഗംഗാവതി താലൂക്കിലെ ശ്രീരാംനഗറിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ ദമ്പതികളായ ഡോ. എ. പവൻകുമാറും ഡോ. വരലക്ഷ്മി പാലയുമാണ് ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ആ ദമ്പതികൾ. റായ്ച്ചൂർ സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർ എ. പവൻകുമാർ ശ്രീരാംനഗർ സ്വദേശിയായ വരലക്ഷ്മി പാലയെ വിവാഹം കഴിച്ച് ശ്രീരാംനഗറിലാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. മെയ് ഒന്നിന് ഗംഗാവതിയിലെ വിവേകാനന്ദ ആശുപത്രിയിൽ ദമ്പതികൾക്ക് ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചു, മകൾക്ക് അവർ റായങ്ക ത്രിനയനി എന്ന് പേരിട്ടു.
കുഞ്ഞ് ജനിച്ചയുടനെ ദമ്പതികൾ ജനന രജിസ്ട്രേഷനും ആധാർ പ്രക്രിയയും ആരംഭിച്ചു. അതുപോലെ, മെയ് ആറിന് ഓൺലൈൻ വഴി അവർ കുട്ടിയുടെ പേരിൽ ആധാർ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും കുട്ടിയുടെ ചിത്രം വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏജൻസിയായ യുണീക്ക് ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (യുഐഡിഎഐ) കുട്ടിയുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാധൂകരിച്ചു. കുട്ടിയുടെ ആധാർ കാർഡും ഔദ്യോഗികമായി സാധൂകരിച്ചതോടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ കുട്ടിയുടെ ആധാർ കാർഡ് ലഭിച്ചു. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആധാർ കാർഡ് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടി എന്ന നേട്ടം മകൾ സ്വന്തമാക്കി.
ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ്: ഇന്ത്യയിൽ ആധാർ കാർഡ് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടി എന്ന റെക്കോർഡാണ് റായങ്ക ത്രിനയനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാരണത്താൽ, ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇത് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുകയും ലോക റെക്കോർഡ് മെഡലും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകി അവരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു.
റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിൽ തങ്ങൾ സന്തുഷ്രാണെന്ന് ഡോക്ടർ ദമ്പതികൾ പ്രതികരിച്ചു. "ഞങ്ങളുടെ മകൾ ജനിച്ച് അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആധാർ കാർഡിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനവും സന്തോഷവുമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ജാഗ്രതയും വേഗത്തിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷനും മൂലമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്" ഡോ. വരലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.
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