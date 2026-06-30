മുംബൈ - അഹമ്മദാബാദ് ആദ്യ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ 2027 ഓഗസ്റ്റിൽ ഓടി തുടങ്ങും, നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു
മണിക്കൂറിൽ 320 കി.മീ. വേഗത, 508.17 കിലോമീറ്റർ ദൂരം വെറും 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും.
Published : June 30, 2026 at 2:05 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ 2027 ഓഗസ്റ്റിൽ ഓടുമെന്ന് നാഷണൽ ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്. മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതി 2027 ഓഗസ്റ്റോടെ വാപി-ബിലിമോറ-സൂറത്ത് തമ്മിലുള്ള 98 കിലോമീറ്റർ അതിവേഗ ഇടനാഴി പൂർത്തിയാക്കി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്തമാക്കുമെന്ന് എന്എച്ച്എസ്ആര്സിഎല് പറഞ്ഞു.
മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് റൂട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം റെയിൽവേ അടുത്തിടെ പുറത്തുവിട്ടു. തുടക്കത്തിൽ ഈ റൂട്ടിൽ രണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ സ്ഥാപിക്കും. വാപ്പി മുതൽ സബർമതി വരെയുള്ള 352 കിലോമീറ്റർ അതിവേഗ ഇടനാഴിയുടെ നിർമ്മാണം 2027 ഡിസംബറോടെ പൂർത്തിയാക്കും. 2028 ഡിസംബറോടെ താനെ-സബർമതിയിൽ നിന്ന് മൊത്തം 492 കിലോമീറ്ററും, 2029 ഡിസംബറോടെ ആരംഭ പോയിൻ്റായ മുംബൈ മുതൽ സബർമതി വരെയുള്ള മൊത്തം 508 കിലോമീറ്ററും പണി പൂര്ത്തിയാക്കും.
ഈ റൂട്ടിൽ ആകെ 30 ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ റെയിൽവേ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ, പദ്ധതിയിലെ 91 ശതമാനം പില്ലർ (പിയർ) ജോലികളും പൂർത്തിയായി. അതേസമയം ഗർഡർ കാസ്റ്റിംഗും ഗർഡർ ലോഞ്ചിംഗ് ജോലികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
2 മണിക്കൂർ 7 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ...
മണിക്കൂറിൽ പരമാവധി 320 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന ഈ ട്രെയിനിന് പരിമിതമായ സ്റ്റോപ്പുകളാണ് ഉള്ളത്. മുംബൈയിൽ നിന്ന് വെറും 2 മണിക്കൂർ 7 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ എത്തിച്ചേരും. എല്ലാ സ്റ്റോപ്പുകളിലും നിർത്തിയാൽ അഹമ്മദാബാദില് എത്തിച്ചേരാന് 2 മണിക്കൂർ 58 മിനിറ്റ് എടുക്കും.
വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ പോലെ ചെക്ക്-ഇൻ ടെൻഷനുകളും വാഹന യാത്ര പോലുള്ള ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല. ഈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിന് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗതാഗത മേഖലയിൽ ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന് തുടക്കമിടാൻ കഴിയും. എൻഎച്ച്എസ്ആർസിഎൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടുത്തിടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, റോഡ്സ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് വകുപ്പിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സിഎസ്, മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഈ അവസരത്തിൽ, മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ ഇടനാഴി പദ്ധതിയുടെ സവിശേഷതകളും നിർമ്മാണ പുരോഗതിയും അവർ വിശദീകരിച്ചു.
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി
മെട്രോ റെയിലിന് സമാനമായ ഉയരത്തിൽ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ട്രാക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായുള്ള തൂണുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ 91 ശതമാനം പൂർത്തിയായി. വലിയ കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകളാണിവ. വലിയ കോൺക്രീറ്റ് ബീമുകൾ (ഗിർഡർ കാസ്റ്റിംഗ്) നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയ 76 ശതമാനത്തിലെത്തി. തൂണുകളിൽ ഗിർഡറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഗിർഡർ ലോഞ്ചിംഗ്. ഈ ജോലികൾ 72 ശതമാനത്തിലെത്തി. പാളങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശക്തമായ അടിത്തറയായി നിർമ്മിച്ച ട്രാക്ക്ബെഡിൻ്റെ ജോലികള് 35 ശതമാനം പൂര്ത്തിയായി. വൈദ്യുത വയറുകളും തൂണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒഎച്ച്ഇ ജോലികൾ 33 ശതമാനം പൂർത്തിയായി.
മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
- 508.90 കി.മീ. ആകെ ദൂരം (ഗുജറാത്തിൽ 349.03, ദാമൻ, ദിയു എന്നിവിടങ്ങളിൽ 4.30, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 154.76)
- 465.38 കി.മീ: വയഡക്റ്റുകൾ (91.58 ശതമാനം)
- 9.82 കി.മീ: പാലങ്ങൾ (1.93 ശതമാനം)
- 26.22 കി.മീ: തുരങ്കങ്ങൾ (5.26 ശതമാനം)
- ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തുരങ്കം 21 കി.മീ. അതിൽ 7 കി.മീ കടലിനടിയിലാണ് (മുംബൈയിൽ)
- 6.75 കി.മീ: മറ്റുള്ളവ (1.3 ശതമാനം)
- ആകെ 12 സ്റ്റേഷനുകൾ (ഗുജറാത്തിൽ 8, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 4)
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