രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ സർവീസിന് തുടക്കമാകുന്നു; ജൂലൈ 17 ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും
ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ നമ്പർ 74010 ജിന്ദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പതിവ് സർവ്വീസിൽ രാവിലെ 7.40 ന് പുറപ്പെട്ട് രാവിലെ 9.40 ന് സോണിപത്തിൽ എത്തും.
By PTI
Published : July 10, 2026 at 8:29 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: യാത്രാസൗകര്യം സുഗമമാക്കാൻ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ പവർഡ് ട്രെയിൻ സർവീസ് ഇതാ എത്തുന്നു. ജൂലൈ 17 ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതോടെ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ പവർ ട്രെയിൻ സർവീസിന് തുടക്കമാകും. രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജിന്ദിനും സോണിപത്തിനും ഇടയിലുള്ള 89 കിലോമീറ്റർ ദൂരം പിന്നിടുന്ന ഈ ട്രെയിനിന് 12 ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ടാകും.
ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ നമ്പർ 74010 ജിന്ദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പതിവ് സർവ്വീസിൽ രാവിലെ 7.40 ന് പുറപ്പെട്ട് രാവിലെ 9.40 ന് സോണിപത്തിൽ എത്തുമെന്ന് ജൂലൈ 8 ന് റെയിൽവേ ബോർഡ് നോർത്തേൺ റെയിൽവേയ്ക്ക് നൽകിയ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. ജിന്ദ് സിറ്റി, പാണ്ടു പിണ്ഡാര, ലളിത് ഖേര, ഭാംബേവ, ഇഷാപൂർ ഖേരി, ബുട്ടാന, ഖന്ദ്രായി, ഗോഹാന, രഭ്ര, ലാത്ത്, മോഹന ഹരിയാന, ബർവാസ്നി എന്നീ 12 ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ട്രെയിനിന്ന് സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിരിച്ച് ട്രെയിൻ നമ്പർ 74009 സോണിപത്തിൽ നിന്ന് രാവിലെ 10.40 ന് പുറപ്പെട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.00 ന് ജിന്ദിൽ എത്തിച്ചേരും. അതേ സ്റ്റേഷനുകളിലൂടെ തന്നെയായിരിക്കും ട്രെയിൻ കടന്നുപോകുക. ജൂലൈ 17 ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിന് ശേഷം, രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ സർവീസ് എത്രയും വേഗം ആരംഭിക്കാൻ റെയിൽവേ ബോർഡ് നോർത്തേൺ റെയിൽവേയോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
"ജൂലൈ 17 ന് ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തും. പതിവ് പാസഞ്ചർ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. എത്രയും വേഗം ഇത് അന്തിമമാക്കാനും അതനുസരിച്ച് അറിയിപ്പുകൾ നൽകാനും നോർത്തേൺ റെയിൽവേയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്", എന്ന് ഒരു മുതിർന്ന റെയിൽവേ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
ജൂലൈ 8 ന് നോർത്തേൺ റെയിൽവേയ്ക്ക് നൽകിയ സർക്കുലറിൽ ജിന്ദിനും സോണിപത്തിനും ഇടയിലുള്ള ട്രെയിനിൻ്റെ ദൈനംദിന ഷെഡ്യൂളും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റോപ്പുകളുടെ പട്ടികയും ബോർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും നോർത്തേൺ റെയിൽവേയിലേക്കുള്ള പതിവ് സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല.
ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിനിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ
ജിന്ദിനും സോണിപത്തിനും ഇടയിൽ രണ്ട് റൗണ്ട് ട്രിപ്പുകൾ നടത്തുന്ന ഈ ട്രെയിൻ, പ്രതിദിനം 356 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമെന്നും ഓരോന്നിനും 89 കിലോമീറ്റർ വൺവേ യാത്രയുണ്ടാകുമെന്നും റെയിൽവേ ബോർഡ് പറയുന്നു. 10 കോച്ചുകളോടുകൂടി 682 സീറ്റുകളുണ്ട്. 2,600 യാത്രക്കാരെ വഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയും ട്രെയിനിനുണ്ട്.
പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിനിടെ ട്രെയിൻ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 120 കിലോമീറ്റർ നേടിയെങ്കിലും, പതിവ് സർവീസിനിടെ അതിൻ്റെ പരമാവധി പ്രവർത്തന വേഗത മണിക്കൂറിൽ 75 കിലോമീറ്ററായിരിക്കും. 2026 മെയ് മാസത്തിൽ, ഡീസലിന് പകരം ട്രാക്ഷൻ പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധന സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ-പവർഡ് 10-കോച്ച് ഡെമു ട്രെയിൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ റെയിൽവേ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകി. കൂടാതെ, സുരക്ഷാ നടപടിയായി പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആദ്യ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക്, ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻസെറ്റുകളിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പരിശീലനം ലഭിച്ച സാങ്കേതിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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