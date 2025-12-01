ETV Bharat / bharat

കൽക്കരി ഖനിക്ക് അനുമതിയുമായി സർക്കാർ; പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷവും പ്രദേശവാസികളും

മതപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ രാംഗഡ് പർവതം ഇതിനടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

COAL BLOCK HASDEO ARANYA COAL MINING PERMISSION IN FOREST KETE EXTENSION
Hasdeo Forest (ETV Bharat)
റായ്‌പൂർ : ഹസ്‌ദിയോ വനത്തിലെ കൽക്കരി ഖനി അനുമതിയിൽ വീണ്ടും വിവാദം. കൽക്കരി ഖനി വനത്തെ മാത്രമല്ല രാംഗഡ് പർവതത്തിൻ്റെ പൈതൃകത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. വിഷയത്തിൽ രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഇടപ്പെടൽ ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ നിരവധി ഖനികൾ പ്രദേശത്തുണ്ട്. അതിൽ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ഖനികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കരുതെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. മതപരമായ പ്രാധാന്യം കൂടിയുള്ള ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ രാംജി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാംഗഡ് പർവതം ഈ ഖനികള്‍ക്ക് അടുത്താണുള്ളത്.

ഇതിനോടകം തന്നെ പർവതത്തിന് കാര്യമായ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഖനികൾ പ്രദേശത്തിനും പർവതത്തിനും വലിയ രീതിയിൽ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ഹസ്‌ദിയോ പ്രശ്‌നം ഗ്രാമവാസികളെ മാത്രമല്ല ഡിവിഷനിലെ നഗരവാസികളെയും അലട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു കൽക്കരി ഖനി ഇല്ലാതാകുന്നതുകൊണ്ട് ഗ്രാമത്തിന് ഒരു ദോഷവും സംഭവിക്കില്ലെന്നും മറിച്ച് ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളു എന്നും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ടി എസ് സിങ്‌ദിയോ പറഞ്ഞു.

Kete Extension gets environmental clearance (ETV Bharat)

അനുമതിയുമായി കാലാവസ്ഥാ, വനം മന്ത്രാലയങ്ങൾ

ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ, വനം വകുപ്പ് മന്ത്രാലയങ്ങൾ കൽക്കരി ഖനിക്കായി കെറ്റ് കോൾ എക്‌സ്‌റ്റൻഷന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി 1,742,600 ഹെക്‌ടർ ഭൂമിയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്താണെങ്കിൽ 1,742,155 ഹെക്‌ടർ വനഭൂമിയും 445 ഹെക്‌ടർ റവന്യൂ ഭൂമിയുമാണുള്ളത്.

ഇത് വലിയ തോതിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക നാശത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് ഗ്രാമവാസികൾ പറയുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റുകയും നിരവധി പേർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി താമസിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്.

പ്രതിഷേധവുമായി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോഴും ഇതു തന്നെയായിരുന്നു സംഭവിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോഴും അതു തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നു. നിയമസഭയിൽ പാസാക്കിയ ഏകകണ്‌ഠമായ പ്രമേയം പ്രകാരം ഖനികളിൽ കൂടുതൽ വിപുലീകരണമുണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും പ്രദേശവാസിയായ ലവ്‌ ദുബെ പറഞ്ഞു.

രാംഗഡ് പർവതത്തിന് തുടർച്ചയായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിലും രാഷ്‌ട്രീയം കളിക്കുകയാണ്. തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വളച്ചൊടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. തങ്ങള്‍ക്ക് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച വിശ്വാസത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'ഇത് ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ 1700 ഹെക്‌ടർ വനം നശിക്കും. രാംഗഡ് പർവതം കൂടുതൽ നശിക്കും ഞങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കും. സർക്കാർ ഇതൊന്നും ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നില്ലെ'ന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

'പുതിയ കൽക്കരി ഖനിക്കായി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രാംഗഡ് പർവതം അപകടത്തിലാണ്. ബിജെപി, കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയല്ല വ്യവസായികൾക്കുവേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെ'ന്ന് നാട്ടുകാരനായ അലക്‌സാണ്ടർ കെർക്കട്ട പറഞ്ഞു.

Historic Ramgarh mountain survive (ETV Bharat)

'സർക്കാർ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെയോ പൊതുജനങ്ങളുടെയോ വാക്കുകൾക്ക് യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിയമസഹായവും തേടും. ഹൈക്കോടതിയിലുള്ള മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർ വഴി കേസ് അവതരിപ്പിക്കുമെ'ന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവായ സിങ്‌ദിയോ പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ നടപടികൾ ഒന്നും തന്നെയുണ്ടായില്ല. രാംജി ക്ഷേത്രം ഖനിയുടെ 190 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നും സിങ്‌ദിയോ പറഞ്ഞു.

മറുപടിയുമായി ബിജെപി

ഈ കൽക്കരി ഖനിയിമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം പഴയകാര്യമാണ്. സിങ്‌ദിയോ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് തന്നെ നിരവധി മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റി ഇതിന് വേണ്ട പണികൾ ആരംഭിച്ചതാണെന്നും ബിജെപി എംഎൽഎയായ പ്രബോധ് മിഞ്ച് പറഞ്ഞു.

കൽക്കരി ഖനിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചതിൽ കോൺഗ്രസ് അനാവശ്യമായാണ് തങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാനായി ഒരു സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ പൊതുജന അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നേതാക്കളാണ്. സർക്കാർ ഇത് ഗൗരവമായി തന്നെ പരിഗണിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Sarguja (ETV Bharat)

സർക്കാരിന് ശരിയും തെറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാം. തൊഴിൽ നൽക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് വനിതാ-ശിശു വികസന മന്ത്രി ലക്ഷ്‌മി രാജ്വാഡെ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം സർക്കാരിനെ പഴിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ. വെള്ളം വനം ഭൂമി എന്നിവയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെയെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തം സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറുന്നതാവും നല്ലതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

