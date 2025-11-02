ETV Bharat / bharat

മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിലേക്ക് ശ്രീരാമൻ അമ്പെയ്യുന്ന ചിത്രം, പ്രതിഷേധിച്ച് ഹിന്ദുത്വ സംഘടന; പോസ്റ്റർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്‍റേതെന്ന് മറുപടി

മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ദേവഭൂമി സംഘർഷ് സമിതി മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന് എതിരെ പരാതിയുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.

SHRI RAM PICTURE SHIMLA SHRI RAM PICTURE MC SHIMLA SWACHHTA ABHIYAN MC POSTER SHIMLA LORD RAM ON POSTER
A poster by the Shimla Municipal Corporation shows Lord Ram shooting an arrow at a pile of garbage (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 2, 2025 at 3:57 PM IST

ഷിംല: ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രവും ഹിമാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാനവുമായ ഷിംലയിൽ വിവാദത്തിന് തിരി തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഷിംല മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ശുചിത്വ പരിപാടിക്കായി സ്ഥാപിച്ച ഒരു പോസ്റ്ററാണ് വിവാദത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉറവിടം.

ശ്രീരാമൻ തൻ്റെ ബാല്യകാല രൂപത്തിൽ മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിലേക്ക് അമ്പെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിത്രമാണ് പോസ്റ്ററിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇത് ഹിന്ദു വികാരങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിച്ച് ദേവഭൂമി സംഘർഷ് സമിതി ഇതിനെ എതിർക്കുകയായിരുന്നു.

പോസ്റ്ററിനെതിരെ ദേവഭൂമി സംഘർഷ് സമിതി ഛോട്ടാ ഷിംല പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയതിന് ഷിംല മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനെതിരെ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദേവഭൂമി സംഘർഷ് സമിതി ഇപ്പോൾ പോസ്റ്ററിനെതിരെ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നഗരത്തിലുടനീളമുള്ള എല്ലാ പോസ്റ്ററുകളും നീക്കം ചെയ്‌തില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കമ്മിറ്റി മുന്നറിയിപ്പും നൽകി.

"സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ തന്നെ സനാതന വിരുദ്ധ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അധികാരമേറ്റെടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി, 98% ഹിന്ദു ജനങ്ങളെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് താൻ അധികാരത്തിലെത്തിയതെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ, രാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവായ സനാതനമാർഗത്തേയും കാവി പതാകയേയും വച്ച് കളിക്കുകയാണ്" -കമ്മിറ്റി ആരോപിച്ചു.

"ഇത് പെട്ടെന്ന് നടന്ന സംഭവമല്ല, മനഃപൂർവം നടന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. സർക്കാർ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തുടരുന്നു. ഇന്ന്, ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ, ശ്രീരാമനെ ഒരു മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പോസ്റ്ററുകൾ ഉടൻ നീക്കം ചെയ്യാനും, ക്ഷമാപണം നടത്താനും, കുറ്റവാളികൾക്ക് എതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും ഞങ്ങൾ സർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, ഇത് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ, മന്ത്രിമാർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും എങ്ങനെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം" ദേവഭൂമി സംഘർഷ് സമിതി സർക്കാരിനെതിരെ ഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്‌തു.

പോസ്റ്ററിനെ പ്രതിരോധിച്ച് ഷിംല മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ

ഹിന്ദുത്വ സംഘടനയുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് ഷിംല മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ കമ്മിഷണർ ഭൂപേന്ദ്ര അത്രി പറഞ്ഞു. പോസ്റ്റർ മതവികാരങ്ങൾക്ക് എതിരല്ലെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 'രാവണനെ കൊന്നുകൊണ്ട് ശ്രീരാമൻ തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെ സന്ദേശം നൽകി. മാലിന്യവും നമുക്ക് രാവണൻ തന്നെയാണ്. ശുചിത്വ യോദ്ധാക്കളാകാൻ പോസ്റ്റർ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഷിംല മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനല്ല, സ്വച്ഛതാ ഹി സേവാ കാമ്പെയ്‌നിന് കീഴിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് പോസ്റ്റർ സൃഷ്‌ടിച്ചതെന്നും രാജ്യവ്യാപകമായി ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അത്രി പറഞ്ഞു. 'നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അംഗീകാരവും ലഭിച്ചു. പോസ്റ്ററിൽ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ലോഗോയും ഉണ്ട്. മറ്റ് പല നഗരങ്ങളും ഇത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

