ലോക്സഭയില് അടിതെറ്റി കേന്ദ്രം, വനിതാ സംവരണ ബില്ല് പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നില് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ കരുത്ത്
ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാസാക്കുന്നതിന് എൻഡിഎയ്ക്ക് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ആവശ്യമായിരുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമായ വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല
Published : April 18, 2026 at 8:14 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലോക്സഭയിലെ അംഗബലം 543-ൽ നിന്ന് 850 ആയി വർധിപ്പിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 131-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ല് പരാജയപ്പെട്ടത് പ്രതിപക്ഷമായ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന് വലിയൊരു കരുത്തായി മാറിയെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തല്. ഭരണകക്ഷിയായ എൻഡിഎയ്ക്കെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയത്. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പാസാക്കുന്നതിന് എൻഡിഎയ്ക്ക് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ആവശ്യമായിരുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമായ വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
298 എംപിമാർ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ 230 പേർ എതിർത്തു വോട്ട് ചെയ്തു. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ, ഇതിനൊപ്പം സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഡിലിമിറ്റേഷൻ (മണ്ഡല പുനർനിർണയം) ബില്ലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ നിയമ ബില്ലും പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്രം നിർബന്ധിതരായി. നിലവിലുള്ള 543 ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ 850 ആയി ഉയർത്താനാണ് എൻഡിഎ നിർദേശിച്ചത്. ഇതിൽ 815 സീറ്റുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ടും, ബാക്കി 35 സീറ്റുകൾ പാർലമെൻ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും ആയിരുന്നു.
ഇടിവിഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ 18 വരെ നീണ്ടുനിന്ന ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് മാത്രമാണ് സർക്കാർ ഈ അജണ്ട പുറത്തുവിട്ടത്. എന്നാൽ ഈ നീക്കത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന് സാധിച്ചു. ലോക്സഭയിലും നിയമസഭകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണം നൽകാനാണ് മൂന്ന് ബില്ലുകളും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നായിരുന്നു എൻഡിഎയുടെ വാദം. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അർഹമായത് നൽകുന്നു എന്ന വ്യാജേന അന്യായമായ മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടത്താനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു.
2023-ൽ രൂപീകൃതമായ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യാ സഖ്യം 2024-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 543-ൽ 234 സീറ്റുകൾ നേടിയിരുന്നു. ബിജെപിയെ 240 സീറ്റുകളിലും എൻഡിഎയെ 291 സീറ്റുകളിലും തളച്ചിടാൻ സഖ്യത്തിന് സാധിച്ചു. എങ്കിലും ഭരിക്കാനാവശ്യമായ 272 സീറ്റുകൾ ഉണ്ടായതിനാൽ എൻഡിഎ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു. 400-ലധികം സീറ്റുകൾ അവകാശപ്പെട്ട ബിജെപിയെ 240-ലേക്ക് താഴ്ത്തിയെന്നും, ജെഡിയു, ടിഡിപി എന്നീ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ തേടാൻ അവരെ നിർബന്ധിതരാക്കിയെന്നും ഇന്ത്യാ സഖ്യം അന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.
കോൺഗ്രസ് 99 സീറ്റുകൾ നേടി. ഇതിനെത്തുടർന്ന് റായ്ബറേലിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി. പിന്നീട്, ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യവും എൻഡിഎയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം കൂടുതൽ പ്രകടമായത്. പ്രതിപക്ഷം വനിതാ സംവരണത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്നു എന്ന് കേന്ദ്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, 2023-ൽ തന്നെ 'നാരി ശക്തി വന്ദൻ അധിനിയമം' ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കിയതാണെന്നും സർക്കാരിന് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 2024-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ അത് നടപ്പിലാക്കാമായിരുന്നു എന്നും പ്രതിപക്ഷം തിരിച്ചടിച്ചു.
"ഈ മൂന്ന് ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം പാർലമെൻ്റിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 230 എംപിമാർ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്തു. സഖ്യം ദേശീയതലത്തിൽ ശക്തമായി മുന്നോട്ടുപോകും," കോൺഗ്രസ് എംപി മുഹമ്മദ് ജാവേദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ മറവിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ ആക്രമിക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷം ഒന്നിച്ച് നിന്ന് അവരുടെ ഗൂഢാലോചന പരാജയപ്പെടുത്തി. കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും വനിതാ സംവരണത്തെ പൂർണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മറവിൽ ഏകപക്ഷീയമായി മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെ അട്ടിമറിക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷം ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തെ സംരക്ഷിച്ചു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാഹുൽ ഗാന്ധി തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ എൻഡിഎയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്യുന്നതിനായി 2011-ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ അന്യായമായ പുനർനിർണയം നടത്താൻ കേന്ദ്രം ശ്രമിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ എസ്സി, എസ്ടി, ഒബിസി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒന്നായി വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽ തന്ത്രപരമായ നീക്കം നടത്തി. ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 50 ശതമാനം വർധനവ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ തെറ്റായ പുനർനിർണയം നടപ്പിലാക്കിയാൽ തെക്ക്, വടക്കുകിഴക്ക്, വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ വിവിധ അംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
ആവശ്യത്തിന് ഭൂരിപക്ഷമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലുമായി മുന്നോട്ട് പോയ എൻഡിഎയുടെ പാളിച്ചകൾ ബിജെപിയെ തുറന്നുകാട്ടിയെന്നും, ഇത് ഏപ്രിൽ 23-ന് തമിഴ്നാട്ടിലും ഏപ്രിൽ 23, 29 തീയതികളിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലും നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകുമെന്നും കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
"2023-ൽ നിയമമാകുന്നതുവരെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രധാന വാഗ്ദാനമായിരുന്ന വനിതാ സംവരണ വിഷയം ഉയർത്തിക്കാട്ടാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ബിജെപിക്ക് സീറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പാർലമെൻ്റിലുണ്ടായ കനത്ത തിരിച്ചടിയും പുനർനിർണയ വിഷയവും അവരുടെ സാധ്യതകളെ കൂടുതൽ തകർത്തു," തമിഴ്നാടിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി സൂരജ് ഹെഗ്ഡെ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യാ സഖ്യകക്ഷികൾ സാധാരണയായി ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഐക്യം നിലനിർത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ഉദാഹരണത്തിന്, പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസ് തൃണമൂലിനോടും ഡൽഹി, പഞ്ചാബ്, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആം ആദ്മിയോടും മത്സരിക്കുന്നു. അതുപോലെ, ജാർഖണ്ഡിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സഖ്യകക്ഷിയായ ജെഎംഎം അസമിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തി. കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ കോൺഗ്രസിനോട് പൊരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാർലമെൻ്റിൽ അവർ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
"എൻഡിഎ കൊണ്ടുവന്ന വിവാദ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ചരിത്ര ദിനമാണ്. അവർക്ക് 298 വോട്ടുകൾ മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ, പ്രതിപക്ഷത്തിന് 230 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. ഇത് ബിജെപിയുടെ തകർച്ചയുടെ തുടക്കമാണ്. അവർ കേരളത്തിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും തോൽക്കും. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിവിധ ജനാധിപത്യ വേദികളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ സംവരണം നൽകുന്നുണ്ട്, കൂടാതെ ഒരു വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയായ മമതാ ബാനർജിയാണ് പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്നത്," ടിഎംസി ലോക്സഭാ എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി പല വിഷയങ്ങളിലും ബിജെപിയെ പിന്തുണച്ചിരുന്ന ബിജെഡി നേതാവും ഒഡീഷ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ നവീൻ പട്നായിക്കും വിവാദ ബില്ലുകളെ എതിർക്കാൻ പാർട്ടികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അടുത്ത കാലത്തായി ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൽ നിന്നും എൻഡിഎയിൽ നിന്നും ഒരുപോലെ അകലം പാലിക്കുകയായിരുന്നു ബിജെഡി.
"രാജ്യത്തെയും സംസ്ഥാനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യും. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിലൂടെ പുനർനിർണയ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ നീക്കത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ച ഫോർമുല അനുസരിച്ച് ഒഡീഷയുൾപ്പെടെയുള്ള പല സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പ്രാതിനിധ്യം കുറയുമായിരുന്നു. ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിച്ച ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതിന് പകരം അവ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. ഐക്യ പ്രതിപക്ഷം ഈ തെറ്റായ ബില്ലുകളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് നല്ല നീക്കമാണ്. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാണ് ബിജെപി ആഗ്രഹിച്ചത്," ബിജെഡി രാജ്യസഭാ എംപി സുഭാശിഷ് ഖുന്തിയ പറഞ്ഞു.
