ഒരു രൂപ നാണയം വിഴുങ്ങി, ചികിത്സയിലെ പിഴവിൽ കുട്ടി കിടപ്പിലായി; ഡോക്ടർമാർക്ക് 1.77 കോടി പിഴ
2020 നവംബർ 30നാണ് കേസിനാസ്പദമായ ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. കോത്തപ്പേട്ട് സ്വദേശിയായ അഖിലേഷിൻ്റെ മകൾ ആറു വയസ്സുകാരിയായ അൻഷിക വീട്ടിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ ഒരു രൂപ നാണയം വിഴുങ്ങുകയായിരുന്നു.
Published : August 6, 2026 at 11:50 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഒരു രൂപ നാണയം വിഴുങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സയ്ക്കെത്തിച്ച ആറു വയസ്സുകാരിക്ക് ഡോക്ടർമാരുടെ അനാസ്ഥമൂലം പൂർണ വൈകല്യം സംഭവിച്ച കേസിൽ ആശുപത്രിക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും 1.77 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി ഉപഭോക്തൃ കമ്മിഷൻ. ഹൈദരാബാദിലെ പ്രമുഖ ആശുപത്രിയായ റെനോവ എൻഐജിഎൽ (നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി ആൻഡ് ലിവർ ഡിസീസസ്) ആശുപത്രിക്കും കുട്ടിയെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാർക്കുമാണ് ഉപഭോക്തൃ കമ്മിഷൻ രണ്ട് ഭീമമായ തുക പിഴ വിധിച്ചത്. വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ അനാസ്ഥകൾക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ താക്കീതാണ് ഈ വിധിയെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
നാണയം വിഴുങ്ങിയതിനെ തുടർന്നുള്ള ചികിത്സ
2020 നവംബർ 30നാണ് കേസിനാസ്പദമായ ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. കോത്തപ്പേട്ട് സ്വദേശിയായ അഖിലേഷിൻ്റെ മകൾ ആറു വയസ്സുകാരിയായ അൻഷിക വീട്ടിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ ഒരു രൂപ നാണയം വിഴുങ്ങുകയായിരുന്നു. പരിഭ്രാന്തരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ കുട്ടിയെ ഹബ്സിഗുഡയിലുള്ള വിജയ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സിൽ എത്തിച്ച് എക്സ്റേ എടുത്തു. നാണയം കുട്ടിയുടെ വയറ്റിലുണ്ടെന്ന് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായി. തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ബഞ്ചാര ഹിൽസിലുള്ള റെനോവ എൻഐജിഎൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുട്ടിയെ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി വിഭാഗം ഡോക്ടർമാർ എൻഡോസ്കോപ്പിയിലൂടെ നാണയം പുറത്തെടുക്കാമെന്ന് നിർദേശിച്ചു.
ചികിത്സയിലെ ഗുരുതര വീഴ്ച
കുട്ടിക്ക് പ്രഥമശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായി രണ്ട് പഴം നൽകിയിരുന്നതായും, അതിനുമുൻപ് ചോറ് കഴിച്ചിരുന്നതായും മാതാപിതാക്കൾ ഡോക്ടർമാരെ കൃത്യമായി അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അനസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റും ചികിത്സാ സംഘവും ഈ വിവരം മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാതെ തികഞ്ഞ അനാസ്ഥയോടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിനിടെ കുട്ടി ഛർദിക്കുകയും, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അംശം ശ്വാസകോശത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതേത്തുടർന്ന് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ വിതരണം ഏകദേശം 10 മിനിറ്റോളം പൂർണമായും തടസ്സപ്പെടുകയും കുട്ടി കോമ അവസ്ഥയിലാവുകയും ചെയ്തു.
നഷ്ടപ്പെട്ടത് കുട്ടിയുടെ ഭാവി
72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ ആദ്യം അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ ദീർഘകാലം അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകേണ്ടി വന്നു. ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച കാരണം തങ്ങളുടെ മകൾക്ക് കാഴ്ചശക്തിയും സംസാരശേഷിയും നഷ്ടപ്പെട്ടതായും, 100 ശതമാനം സ്ഥിരമായ വൈകല്യം സംഭവിച്ച് പൂർണമായും കിടപ്പിലായതായും മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തങ്ങളുടെ മകളുടെ ഭാവിയാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ അശ്രദ്ധമൂലം ഇല്ലാതായതെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കമ്മിഷൻ്റെ സുപ്രധാന വിധി
മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതി വിശദമായി പരിശോധിച്ച കമ്മിഷൻ രണ്ട് പ്രസിഡൻ്റ് വക്കണ്ടി നരസിംഹ റാവു, അംഗങ്ങളായ ഡി ശ്രീദേവി, പരുപ്പള്ളി ജവഹർബാബു എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ആശുപത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയുണ്ടായതായി കണ്ടെത്തി. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ കുട്ടിക്ക് ചികിത്സ നൽകിയതെന്ന് വിധിന്യായത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആശുപത്രിക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും 1.77 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തിയത്. രോഗികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കേണ്ടവർ തന്നെ അനാസ്ഥ കാണിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
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