'ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ'; ഇന്ത്യ-ഇസ്രയേൽ ബന്ധത്തെ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് യാനിവ് റെവാച്ച്
ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ നേർന്ന് ഇസ്രയേൽ കോൺസൽ ജനറൽ യാനിവ് റെവാച്ച്.
By ANI
Published : August 14, 2026 at 7:45 AM IST
മുംബൈ: ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ നേർന്ന് ഇസ്രയേൽ കോൺസൽ ജനറൽ യാനിവ് റെവാച്ച്. ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ബന്ധത്തെ എടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്തു. മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കാന് കഴിഞ്ഞതിൽ തനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നതിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ട്. ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അരികിൽ മേശയിൽ ഇരുന്നു. അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്ക്കും ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കും ഞങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. ഇന്ത്യയും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം മാത്രമല്ല. മറിച്ച് ശക്തമായ സൗഹൃദമാണെന്ന്" യാനിവ് റെവാച്ച് പറഞ്ഞു.
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സാംസ്കാരിക സഹകരണം, കൃഷി, ജലം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി മേഖലകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇസ്രയേൽ കോൺസൽ ജനറൽ വ്യക്തമാക്കി. പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണ് ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജിന്റെ പ്രതിമ. വരും മാസങ്ങളിൽ അത് ഇസ്രയേലിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുംബൈയിലെ ഇസ്രയേൽ ഡെപ്യൂട്ടി കോൺസൽ ജനറൽ അവിഷാഗ് ഹെഫറും സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ നേരുകയുണ്ടായി.
"ഇത് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനമാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ, നഗരത്തിൻ്റെ ഊർജവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയമെടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ചെലവഴിക്കാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന്" അവിഷാഗ് ഹെഫർ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് മുംബൈയിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം നടത്തി.അതിൽ നിരവധി വിദേശ എംബസികളിൽ നിന്നുള്ള കോൺസൽ ജനറൽമാർ പങ്കെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ചെങ്കോട്ടയിൽ ഫുൾ ഡ്രസ് റിഹേഴ്സൽ
രാജ്യത്തിൻ്റെ 80ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ചെങ്കോട്ടയിൽ ഫുൾ ഡ്രസ് റിഹേഴ്സൽ. നാളെ നടക്കുന്ന പ്രധാന ചടങ്ങുകൾക്കായുള്ള ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തലസ്ഥാനത്ത് സുരക്ഷയും ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടികളിൽ വൻ ജനത്തിരക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ മധ്യ ഡൽഹിയിൽ ഉൾപ്പെടെ വിപുലമായ യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ നടന്ന ഫുൾ ഡ്രസ് റിഹേഴ്സലിനും ഓഗസ്റ്റ് 15ലെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങൾക്കും മുന്നോടിയായി ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ് വിശദമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി. ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ട്രാഫിക് അഡിഷണൽ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഡികെ ഗുപ്ത വ്യക്തമാക്കി.
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