ഹിമാലയന് താഴ്വരകളില് നിര്മ്മാണ പ്രവൃത്തികളില് 46ശതമാനം വര്ദ്ധന, ഇന്ത്യ, നേപ്പാള്, ടിബറ്റ് മേഖലകളിലെ 2.93 ലക്ഷം ജനങ്ങള് വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയില്
ഹിമാലയന് വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി, ഇന്ത്യ, നേപ്പാള്, ബ്രിട്ടന് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഗവേഷകരുടെ പഠന പ്രകാരം മരണ മേഖലയായ ഹിമതടാകത്തില് പോലും നിര്മ്മാണം 77ശതമാനം എന്ന റെക്കോര്ഡ് കടന്നിരിക്കുന്നു.
Published : November 9, 2026 at 3:11 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മലയോര മേഖലകളില് 2026 നവംബറിലെ മഞ്ഞുകാലത്തിന് തുടക്കമായിരിക്കുന്ന ഈ വേളയില് തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടന്, ഇന്ത്യ, നേപ്പാള് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞര് ഒരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര മാസികയായ സയന്റിഫിക് റിപ്പോര്ട്ടില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ഹിമാലന് താഴ്വരയില് നിര്മ്മാണങ്ങള് 46ശതമാനം വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.
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അതിലേറെ ഞെട്ടിക്കുന്നത് മരണ മേഖലയായ ഗ്ലെസിയര് തടാകത്തില് പോലും നിര്മ്മാണത്തില് 77 ശതമാനം വര്ദ്ധന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോര്ട്ടിലെ പരാമര്ശമാണ്. തത്ഫലമായി ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെ 2.93 ലക്ഷം ജനങ്ങള് വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലായിരിക്കുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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ഓഗസ്റ്റില് നേപ്പാളിലെ തിമൂര് ഉള്നാടന് തുറമുഖം(ചൈന-നേപ്പാള് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി)വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം തകര്ന്നിരുന്നു. ഭോടെകോഷി തൃശൂല് നദികളിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭൗമ-പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞര് ഇതിനെ വലിയ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന ഭീഷണിയായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഗവേഷണ റിപ്പോര്ട്ട് സമാനമായ വലിയ ഭീഷണിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് വിരല് ചൂണ്ടുന്നത്.
2016 മുതല് 2023 വരെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടണിലെ ലീഡ്സ് സര്വകലാശാല നേതൃത്വം നല്കിയ പഠനത്തില് ഡല്ഹി സര്വകലാശാലയിലെയും നേപ്പാളിലെ ത്രിഭുവന് സര്വകലാശാലയിലെയും ഗവേഷകര് പരിശോധിച്ചത്. ഏഴ് വര്ഷം കൊണ്ട് ഹിമാലയന് മേഖലയില് എത്രമാത്രം കെട്ടിടങ്ങളും അവയുടെ മൊത്തം മേഖലയും വര്ദ്ധിച്ചുവെന്ന് ഈ റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഹിമാലയന് ശൃംഖലയില് 1361 ഹിമതടാകങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകര് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഹിമാലയന് താഴ്വരയില് അതിവേഗം വര്ദ്ധിക്കുന്ന നിര്മ്മാണം
ഹിമാലയത്തില് നിന്ന് നദികള് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഇടങ്ങളില് പോലും വീടുകളും ഹോട്ടലുകളും വന്തോതില് അതിവേഗം നിര്മ്മിക്കുന്നതായി ഉയര്ന്ന മലനിരകളിലെ വെള്ളം തങ്ങിനില്ക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക വെല്ലുവിളികളുള്ള മേഖലകളില് വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന മനുഷ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങള് എന്ന തലക്കെട്ടില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ലേഖനത്തില് പറയുന്നു. ഏഴ് വര്ഷം കൊണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തില് 46ശതമാനം വര്ദ്ധനയുണ്ടായി.
റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യ, നേപ്പാള്, ടിബറ്റ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെ 2,93,800 പേര് വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത മേഖലകളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. നദികള്ക്കും ഹിമതടാകങ്ങള്ക്കും ചുറ്റുമുള്ള നിര്മ്മാണങ്ങള് വര്ദ്ധിക്കുന്നത് മൂലമാണ് ഇത്രയും ജനങ്ങള് വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിടുന്നത്. നേപ്പാളില് മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള 108500ജനങ്ങള് ഭീഷണി നേരിടുന്നു. അതായത് നേപ്പാളിലാണ് അപകടം ഏറ്റവും കൂടുതലെന്ന് സാരം.
ഹിമതടാകങ്ങളുടെ മരണ മേഖലയില് റെക്കോര്ഡ് നിര്മ്മാണമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2016നും 2023നുമിടയില് 77 ശതമാനം വര്ദ്ധനയാണ് നിര്മ്മാണത്തില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഹിമതടാക പൊട്ടിത്തെറി ഇവിടെ ഏറെ അപകടകരമാകാമെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. നേപ്പാളില് അപകടമേഖലയിലുള്ള 108500 ജനങ്ങളില് 22800 പേരും നദിയിലെ ജലനിരപ്പില് നിന്ന് കേവലം പത്ത് മീറ്റര് മാത്രം ഉയരത്തില് വീട് നിര്മ്മിച്ച് പാര്ക്കുന്നവരാണ്.
ഹിമതടാകങ്ങളില് നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ജലപാതയുടെ അന്പത് കിലോമീറ്ററോളം ഗവേഷകര് ആഴത്തില് പഠിച്ചു. ആകെ 1361 ഹിമാലയന് നദികളാണ് ഈ മേഖലയില് വരുന്നത്. 2016ല് ഈ മേഖലിയല് 1238 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര് മാത്രമാണ് കെട്ടിങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2023ല് ഇത് 1804 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററായി വര്ദ്ധിച്ചു.
ഹിമാലയന് മേഖലയിലെ വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന നിര്മ്മാണവും ഭാവിയില് പ്രവചിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളും ഗവേഷകര് വിലയിരുത്തി. റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം 2030ഓടെ വെള്ളപ്പൊക്ക മേഖലയില് ജീവിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 17900 ആകും. അതായത് ആറ് ശതമാനത്തോളം ജനങ്ങള് വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നര്ത്ഥം. കുറച്ച് കൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാല് വീടുകള് ഹോട്ടലുകള് എന്നിവയുടെ നിര്മ്മാണം ഹിമാലയന് മേഖലയില് തുടരുമെന്ന് അര്ത്ഥം.
ഏഴ് വര്ഷത്തിനിടെ നേപ്പാളിലെയും ടിബറ്റിലെയും നദികള്ക്ക് സമീപവും പര്വത നിരകളിലുമെല്ലാം നിര്മ്മാണങ്ങള് വന്തോതില് വര്ദ്ധിച്ചു. എന്നാല് ഇത്തരം വലിയൊരു മാറ്റമൊന്നും ഇന്ത്യന് അതിര്ത്തികളിലില്ല. അതായത് നമ്മുടെ മലയോര മേഖലകളില് നിര്മ്മാണങ്ങള് താരതമ്യേന കുറവാണ്. ഇത് നേപ്പാളിലും ടിബറ്റിലുമുള്ളതിനെക്കാള് വളരെ കുറവാണ്.
ഹിമതടാകങ്ങള് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാകും
റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ഹിമാലയന് മേഖലയില് മഴക്കാലം മാത്രമല്ല നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയര്ത്തുകയും വെള്ളപ്പൊക്കം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഹിമതടാകങ്ങള് അതായത് മലനിരകളില് മഞ്ഞ് സംഭരിക്കപ്പെട്ട് ഇത് ഉരുകി തടാകങ്ങള് രൂപപ്പെടുന്നു. ഇവയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായേക്കാം. പെട്ടെന്ന് ഈ തടാകങ്ങള് പൊട്ടിത്തെറിക്കപ്പെട്ടാല് വലിയ തോതില് വെള്ളം താഴേക്ക് ഒഴുകിയെത്താം. ഇതാണ് ഹിമതടാക സ്ഫോടന വെള്ളപ്പൊക്കം.
എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഹിമാലയന് മേഖലകളില് വെള്ളപ്പൊക്ക വെല്ലുവിളി കൂടുതല്?
ഹിമാലയന് മേഖലകളില് രണ്ട് പ്രധാന കാരണങ്ങള് മൂലമാണ് വെള്ളപ്പൊക്ക വെല്ലുവിളി വര്ദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതില് ആദ്യത്തേത് ആഗോള താപനമാണ്. ഹിമാലയന് മേഖലകളിലെ മഞ്ഞ് വന്തോതില് ഉരുകാന് ഇത് കാരണമാകുന്നു. തത്ഫലമായി അപകടകരമായ ഹിമതടാകങ്ങള് താഴെതലങ്ങളില് നിരന്തരം വര്ദ്ധിക്കുന്നു. മലനിരകള് അങ്ങേയറ്റം ചെങ്കുത്തായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നദീതടങ്ങള് ഇടുങ്ങിയതും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹിമതടാകങ്ങള് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോള് വെള്ളവും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളും വളരെ വേഗത്തില് കനത്ത മഴയ്ക്കൊപ്പം വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
നിയമം പാലിക്കാത്തത് പ്രശ്നം ഗുരുതരമാക്കുന്നു
മലയോര മേഖലകളിള് നിര്മ്മാണത്തിന് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കര്ശന നിയമങ്ങള് ആരും പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഗവേഷകര് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അപകടമേഖലകളിള് നിരന്തരം നിര്മ്മാണം നടക്കുന്നു. അപകടമേഖലകളില് ആളുകളും വലിയതോതില് താമസിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകളില് കൃത്യസമയത്ത് നടപടികള് കൈക്കൊണ്ടില്ലെങ്കില് വരും കാലങ്ങളില് വലിയ തോതില് ജീവനും സ്വത്തിനും നാശമുണ്ടാകും.
സെപ്റ്റംബറില് പുറത്ത് വന്ന ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ച് കൊടുംചൂടും കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കവും മറ്റ് കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസങ്ങളും ഗുരുതര പാരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് കൊണ്ട് തന്നെ ആഗോള താപനില ഉടന് സുരക്ഷിത പരിധി കടക്കും. എങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നടപടികള് കൈക്കൊള്ളാന് തുടങ്ങിയാല് വന് നാശങ്ങള് ഒഴിവാക്കാനായേക്കും.
രാജ്യാന്തര ഗവേഷണ സംഘടനയായ ലാന്സെറ്റ് കൗണ്ട് ഡൗണ് പുറത്ത് വിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും എല്നിനോയും ലോകമെമ്പാടും കൊടും ചൂടിന് കാരണമാകുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ചൂട് മൂലമുള്ള മരണം 36ശതമാനം വര്ദ്ധിച്ചു. 2023ല് മാത്രം ചൂട് മൂലം 710000 ജീവനുകളാണ് നഷ്ടമായത്. അതേസമയം 2027 മാര്ച്ചോടെ ലോകമെമ്പാടുമായി 857000 മരണങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 55000മരണങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയില് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
274 ലക്ഷം ജനങ്ങള് പട്ടിണിയിലേക്ക്
എല്നിനോ മൂലം ലോകമെമ്പാടും കാലാവസ്ഥ വലിയതോതില് മാറിമറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സയന്റിഫിക് റിപ്പോര്ട്ടില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ലേഖനം ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. റാബി വിളകളായ ഗോതമ്പ്, എണ്ണക്കുരുക്കള് എന്നിവ ഖാരിഫ് സീസണ് പിന്നാലെ നശിക്കാന് പോകുകയാണ്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില് , ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ മറ്റൊരു റിപ്പോര്ട്ട് കൂടി പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. 274 ലക്ഷം ജനങ്ങള് പട്ടിണിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതകളാണ് ഇതിലുള്ളത്.