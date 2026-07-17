ETV Bharat / bharat

'ജനാധിപത്യത്തിന് എതിരായ അഹങ്കാരമാണ് സർക്കാർ കാണിക്കുന്നത്‌; സോനം വാങ്ചുക്കിന് പിന്തുണയുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്

വെള്ളിയാഴ്‌ച ജന്തർ മന്തറിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയും രാജ്‌ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

CONGRESS RESPONES PAWAN KHERA MEETS WANGCHUK WANGCHUK PROTEST AGAINST CENTRE NEEK EXAM PROTEST
Pawan Khera (Pawan Khera@facebook)
author img

By PTI

Published : July 17, 2026 at 2:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ നിരാഹരം കിടന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആക്‌ടിവിസ്റ്റ് സോനം വാങ്ചുക്കിനെയും മറ്റ് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി അംഗങ്ങളെയും കണ്ട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പവൻ ഖേര. വെള്ളിയാഴ്‌ച ജന്തർ മന്തറിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയും രാജധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർ പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതും ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ കടമയാണെന്ന പറഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വാങ്ചുകിനെയും പ്രതിഷേധിക്കുന്ന യുവാക്കളെയും കേൾക്കാത്ത സർക്കാരിനെ ക്രൂരമായി വിമർശിക്കുകയും ജനാധിപത്യത്തിന് എതിരായ അഹങ്കാരമാണ് സർക്കാർ കാണിക്കുന്നതെന്നും വിമർശിച്ചു. ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത്, സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"പൗരന്മാർ കേൾക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിരാഹാരം കിടക്കുമ്പോൾ, സർക്കാരിൻ്റെ കടമ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഇരിക്കുക എന്നതല്ല, അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതാണ്. അതാണ് രാജധർമ്മം. "1984-ൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജി ചെയ്‌തത് അതാണ്. 2011-ൽ ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ്ങിൻ്റെ സർക്കാറും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് . വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഥമ ഉത്തരവാദിത്തം ഇടപെടലാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കണം."നിലവിലെ സർക്കാറിന് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയം ഇല്ല. നിസ്സംഗത മാത്രമാണ് അവർ തിരഞ്ഞെടുതത്ത്" കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പവൻ ഖേര പറഞ്ഞു.

വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾക്കായുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, എൻ‌എസ്‌യു‌ഐ (നാഷണൽ സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ), ഐ‌വൈ‌സി (ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്) പ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെ വാക്കുകളിലും ഇതേ നിസ്സംഗത പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇടപെടാൻ അവർ വിസമ്മതിക്കുകയാണെന്നും, അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ഇത്തരം നിസ്സംഗത വെറും അഹങ്കാരമല്ല അത് നിർദയവും ജനാധിപത്യത്തിന് പൂർണ്ണമായും യോഗ്യമല്ലാത്തതുമായ പെരുമാറ്റമാണ് എന്ന് ഖേര പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നീറ്റ്-യു‌ജി പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് 28 ദിവസത്തിലേറെയായി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി പ്രതിഷേധം നടത്തിവരികയാണ്. ജൂൺ 28 ന് വാങ്‌ചുക്ക് പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും, അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാരം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യ്തത്. വാങ്‌ചുക്കിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് ഇതിനകം തന്നെ നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വാങ്‌ചുകിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളും സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവ് ഡിംപിൾ യാദവും ജന്തർ മന്തറിൽ വാങ്‌ചുകിനെയും മറ്റുള്ളവരെയും സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് ഖേരയുടെ സന്ദർശനവും പ്രതികരണവും ഉണ്ടായത്.

വാങ്‌ചുക്കുമായി ചർച്ച ആരംഭിക്കാനും സിജെപി ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവ് യാദവ് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരാഹാര സമരവും വിദ്യാർത്ഥി മരണങ്ങളും നടന്നിട്ടും ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനങ്ങുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാസത്തിലേറെയായി പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌ ശ്രീ വാങ്ചുക്ക് ജി അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയും രോഷവും ഞങ്ങൾക്ക് മനസിലാവും. പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് മോദി സർക്കാരിനുള്ളിൽ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്‌മയാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്ന് എക്‌സിലൂടെ വേണുഗോപാൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

Also read: ഹരിത വിപ്ലവവുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ; രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഹൈഡ്രജൻ ട്രെയിൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌തു

TAGGED:

CONGRESS RESPONES
PAWAN KHERA MEETS WANGCHUK
WANGCHUK PROTEST AGAINST CENTRE
NEEK EXAM PROTEST
PAWAN KHERA MEETS WANGCHUK

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.