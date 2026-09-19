നന്ദിഗ്രാം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്: കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ അറസ്റ്റ് 19 വർഷം പഴക്കമുള്ള കേസിൽ, മിലൻ പ്രധാനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പൂർബ മേദിനിപൂർ ജില്ലയിലുള്ള ചന്ദിപൂരിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് മിലൻ പ്രധാനെയും പാർട്ടി നേതാവായ സുഭാഷിഷ് ഭട്ടാചാര്യയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
By PTI
Published : September 19, 2026 at 1:50 PM IST
കൊൽക്കത്ത: 2007-ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കലാപം, കൊലപാതകം, ക്രിമിനൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ അറസ്റ്റിലായ നന്ദിഗ്രാം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി മിലൻ പ്രധാനെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോണ്ഗ്രസ് പാർട്ടി കൊൽക്കത്തയിൽ പ്രതിഷേധ റാലി നടത്തും.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പൂർബ മേദിനിപൂർ ജില്ലയിലുള്ള ചന്ദിപൂരിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് മിലൻ പ്രധാനെയും പാർട്ടി നേതാവായ സുഭാഷിഷ് ഭട്ടാചാര്യയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞു എന്നതാണ് സുഭാഷിഷ് ഭട്ടാചാര്യക്കെതിരെയുള്ള കേസ്.
"2007-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നാല് കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മിലൻ പ്രധാൻ അറസ്റ്റിലായത്. കലാപം, കൊലപാതകം, ക്രിമിനൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ കേസുകൾ. നന്ദിഗ്രാം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൂന്ന് കേസുകളും ഖേജുരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു കേസും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് ഹൽദിയയിലെ അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കും," പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
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ഏറെക്കാലം ഇയാള് ഒളിവിലായിരുന്നുവെന്നും ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ജാമ്യമില്ലാ വാറൻ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും പശ്ചിമ ബംഗാൾ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
"അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തിക്കെതിരായ കേസുകളിൽ കൊലപാതകം, കൊലപാതകശ്രമം, കൊലപാതക ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ, അതിക്രമിച്ചു കടക്കൽ, മാരകായുധങ്ങളുമായുള്ള കലാപം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ചില കേസുകളിൽ ആയുധ നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകളും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്," സംസ്ഥാന പൊലീസ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
2007 മുതൽ മിലൻ പ്രധാൻ ഒളിവിലായിരുന്നു. ഈ കേസുകളിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിയായാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. വാറൻ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയും, അവ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ കോടതികളിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും കോടതിയെ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുമെന്ന ഭയം മൂലമാണ് ബിജെപി പൊലീസിനെക്കൊണ്ട് മിലൻ പ്രധാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചതെന്നാണ് കോണ്ഗ്രസിൻ്റെ ആരോപണം. നന്ദിഗ്രാമിൽ ജനപ്രീതിയുള്ള സ്ഥാനാർഥിയാണ് പ്രധാൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽക്കുമെന്ന് ബിജെപിക്ക് ഭയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, പൊലീസിന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിപ്പിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കള് ആരോപിച്ചു.
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