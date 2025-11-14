Bihar Election Results 2025

കോണ്‍ഗ്രസ് തന്ത്രം ഫലം കണ്ടു; ജൂബിലി ഹിൽസ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തൂത്തുവാരി

24,729 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ 98,999 വോട്ടുകളോടെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി നവീൻ യാദവ് വിജയിച്ചു.

Jubilee Hills bypoll Result (Eenadu)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 14, 2025 at 4:06 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ജൂബിലി ഹിൽസ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ വിജയം നേടി കോൺഗ്രസ്. 24,729 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ 98,999 വോട്ടുകളോടെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി നവീൻ യാദവ് വിജയിച്ചു. ബിആർഎസ് സ്ഥാനാർഥിയായ മാഗന്തി സുനിത 74,259 വോട്ടുകളാണ് നേടിയത്. തെലങ്കാന രൂപീകൃതമായതിന് ശേഷമുള്ള മണ്ഡലത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ വിജയമാണിത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇന്ത്യൻ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് നായകൻ അസ്‌റുദ്ദീനെ പോലും കളത്തിലിറക്കിയിട്ടും മണ്ഡലത്തില്‍ ജയിക്കാൻ കോണ്‍ഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

30 ശതമാനം മുസ്‌ലിം വോട്ടുള്ള മണ്ഡലത്തില്‍ അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസിയുടെ എഐഎംഐഎം കോണ്‍ഗ്രസിനൊപ്പം നിന്നുവെന്നാണ് ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ബിആര്‍എസിനൊപ്പമായിരുന്നു ഒവൈസിയുടെ പാര്‍ട്ടി. സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണം നഷ്‌ടമായതോടെ ബിആര്‍എസിൻ്റെ പഴയ പ്രതാപവും മണ്ഡലത്തില്‍ നഷ്‌ടമായി.

അതേസമയം, വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ ഓരോ റൗണ്ടിലും കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമായ ലീഡ് നിലനിർത്തി. ബിആർഎസിന് ഒരു റൗണ്ടിൽ പോലും ലീഡ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി അസ്‌റുദ്ദീനെ രേവന്ത് റെഡ്ഡി സര്‍ക്കാര്‍ മന്ത്രിയാക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഒരൊറ്റ മുസ്‌ലിം മന്ത്രിയും ഇല്ലാത്ത മന്ത്രിസഭയില്‍ അസ്‌റുദ്ദീനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ഇതോടെ തെലങ്കാനയിൽ നടന്ന രണ്ട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചു. 2024 ജൂണിലായിരുന്നു ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നത്. ജൂബിലി ഹിൽസ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെട്ടിവച്ച തുക നഷ്‌ടപ്പെട്ടതോടെ ബിജെപിക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടത്.

രേവന്ത് റെഡ്ഡിയെ പ്രശംസിച്ച് മുതിർന്ന് നേതാക്കൾ

ജൂബിലി ഹിൽസിലെ വിജയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയെ പ്രശംസിച്ച് മുതിർന്ന് നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടമാർക്കിടയിലെ അതൃപ്‌തി ഒഴിവാക്കാൻ വോട്ടെടുപ്പിന് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് അസ്‌ഹറുദ്ദീനെ മന്ത്രിയായി നിയമിച്ചത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രധാന നീക്കമാണെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ഇത് മണ്ഡലത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ ഏകീകരിക്കാൻ പാർട്ടിയെ സഹായിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രമാണിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാർക്ക് ഡിവിഷനുകൾ തിരിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. കൂടാതെ ജൂബിലി ഹിൽസിലെ പ്രചാരണത്തിന് അദ്ദേഹം നേരിട്ടാണ് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത്. ദൈനംദിന റിപ്പോർട്ടുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കേഡറിനെ നയിക്കുകയും ചെയ്‌തത് വൻ വിജയത്തിന് കാരണമായെന്നും മുതിർന്ന നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നു.

അതേസമയം അന്തിമ ഫല പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ഹൈദരബാദിലെ ഗാന്ധി ഭവനിൽ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. പടക്കം പൊട്ടിച്ചും മധുര പലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്‌തുമാണ് കോൺഗ്രസ് അണികളുടെ ആഘോഷം.

അവലോകന ചർച്ച നടത്തി ബിആർഎസ്

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയെത്തുടർന്ന് ബിആർഎസ് വർക്കിങ്ങ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ. ടി രാമറാവു നന്ദിനഗറിലെ തൻ്റെ വസതിയിൽ വച്ച് പാർട്ടി നേതാക്കളെ കണ്ടു. പരാജയത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങളും കോൺഗ്രസ് ലീഡ് നേടാൻ കാരണമായ ഘടകങ്ങളും മനസസിലാക്കുന്നതിനായി പാർട്ടി ചർച്ച ആരംഭിച്ചു.

സിറ്റിങ് എംഎൽഎയും ബിആർഎസ് നേതാവുമായ മാഗന്തി ഗോപിനാഥിൻ്റെ മരണത്തെ തുടർന്നാണ് തെലങ്കാനയിലെ ജൂബിലി ഹിൽസിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. ബിആർഎസ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചത് മാഗന്തി സുനിതയും പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽ (ബിസി) നിന്നുള്ള നേതാവായ വി. നവീൻ യാദവ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയും ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി ലങ്കാല ദീപക് റെഡ്ഡിയുമാണ് സ്ഥാനാർഥികളായി മത്സരിച്ചത്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

