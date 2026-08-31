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രാഹുലിനെ പിന്തുണച്ചില്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭ വിടും; ടിവികെയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ് മുന്നറിയിപ്പ്

തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്‌യെ അടുത്ത ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ ടിവികെ നേതാക്കൾ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ ഈ നിർണായക പ്രതികരണം

PRIME MINISTERIAL CANDIDATES 2029 TVK RAHUL GANDHI TAMIL NADU CHIEF MINISTER VIJAY
Tamil Nadu Tourism Minister S Rajesh Kumar (ANI)
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By ANI

Published : August 31, 2026 at 9:03 AM IST

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കന്യാകുമാരി: 2029ലെ ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) പിന്തുണച്ചില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിമാർ രാജിവയ്ക്കുമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് ടൂറിസം മന്ത്രി എസ്. രാജേഷ് കുമാറിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. കന്യാകുമാരി വെസ്റ്റ് ജില്ല കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനായി ജോർജ് റോബിൻസൺ ചുമതലയേൽക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2029ൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്നും, അതിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തയാറല്ലെന്നും അദ്ദേഹം അസന്ദിഗ്ധമായി വ്യക്തമാക്കി.

വിജയ്‌യെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ ടിവികെ
തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്‌യെ അടുത്ത ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ ടിവികെ നേതാക്കൾ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ ഈ നിർണായക പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത പദവിയിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നേതാവ് എത്തണമെന്ന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ആദവ് അർജുനയുടെ പ്രസ്താവനയോടെയാണ് ഈ ചർച്ചകൾക്ക് കൂടുതൽ വേഗമേറിയത്.

അടുത്തിടെ ഒരു സ്വകാര്യ മാധ്യമം നടത്തിയ സർവേയിൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ താല്പര്യപ്പെടുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥികളുടെ പട്ടികയിൽ വിജയ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവർക്ക് പിന്നിലായാണ് സർവേയിൽ വിജയ് ഇടംപിടിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് വിഷയം ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയത്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ പുതിയ നിലപാട് തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇരു പാർട്ടികളുടെയും നേതൃത്വങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ചരിത്ര വിജയവും പുതിയ സഖ്യവും
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ചരിത്ര വിജയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ സമവാക്യങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത്. സി. ജോസഫ് വിജയ്‌യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച തമിഴക വെട്രി കഴകം 2026ലെ തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 108 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് അധികാരത്തിൽ എത്തിയത്.

സംസ്ഥാനത്ത് പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നിരുന്ന ഡിഎംകെ, എഐഎഡിഎംകെ പാർട്ടികളുടെ അനിഷേധ്യമായ ആധിപത്യം തകർത്തായിരുന്നു ടിവികെയുടെ ഈ മുന്നേറ്റം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് പിന്നാലെ വിസികെ, ഐയുഎംഎൽ, കോൺഗ്രസ്, സിപിഐ, സിപിഎം എന്നീ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ടിവികെ സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത്.

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ഡിഎംകെയുമായുള്ള ദീർഘകാലത്തെ സഖ്യം അവസാനിപ്പിച്ചാണ് കോൺഗ്രസ് ടിവികെയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ചെന്നൈയിലെ ടിവികെ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഔദ്യോഗികമായി പിന്തുണ അറിയിക്കുന്ന കത്ത് കൈമാറിയത്. വർഗീയ ശക്തികളെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് കർശനമായി മാറ്റിനിർത്തണം എന്ന പ്രധാന വ്യവസ്ഥയോടെയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പിന്തുണ നൽകിയത്. ഈ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സഖ്യത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ടിവികെ നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഏറെ നിർണായകമാകും.

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PRIME MINISTERIAL CANDIDATES 2029
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RAHUL GANDHI
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