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രാജസ്ഥാനിലെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം; 2028 നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ദിശാസൂചികയോ?

ബിജെപിയേക്കാള്‍ കുറച്ച് മുനിസിപ്പല്‍ വാര്‍ഡുകളില്‍ മാത്രമേ വിജയിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. എന്നാല്‍ ഇവരുടെ വോട്ട് പങ്കാളിത്തം ബിജെപിയേക്കാല്‍ കേവലം ഒരു ശതമാനത്തില്‍ താഴെ മാത്രമാണ്.

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Women wait in a queue to cast votes during the second and final phase of the urban local body elections, at a polling station, in Ajmer district, Rajasthan, Friday, Sept. 11, 2026 (PTI)
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By Amit Agnihotri

Published : September 15, 2026 at 8:32 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയോട് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് രാജസ്ഥാനിലെ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിയത്. കടുത്ത ഈ പോരാട്ടത്തില്‍ അവരോട് പൊരുതി തോറ്റെങ്കിലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2028ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കൃത്യമായ ദിശാസൂചികയാണെന്നാണ് നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നത്.

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തിങ്കളാഴ്‌ചയാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ബിജെപിയെക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ വാര്‍ഡുകളില്‍ മാത്രമേ കോണ്‍ഗ്രസിന് വിജയിക്കാനായുള്ളൂ. എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ വോട്ട് പങ്കാളിത്തം 31.5 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 34.2ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ബിജെപിയുടെ വോട്ട് പങ്കാളിത്തം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ 39.6ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 35.1 ശതമാനമായി കൂപ്പുകുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതായത് കോണ്‍ഗ്രസിന് നിലവില്‍ ബിജെപിയുടെ വോട്ടിനെക്കാള്‍ കേവലം ഒരു ശതമാനത്തില്‍ താഴെ മാത്രം കുറവേ ഉള്ളൂ.

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തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മികച്ച രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. എന്നാല്‍ വാര്‍ഡ് പുനര്‍നിര്‍ണയവും പഴയ വോട്ടര്‍ പട്ടിക ഉപയോഗിച്ചതുമാണ് തിരിച്ചടിയായതെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കാവിപ്പാര്‍ട്ടിയോടുള്ള അസംതൃപ്‌തിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നല്‍കുന്നതെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തീര്‍ച്ചയായും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഞങ്ങള്‍ക്ക് സന്തോഷം നല്‍കുന്നതാണെന്ന് രാജസ്ഥാന്‍റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി ചിരഞ്ജീവ് റാവു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസ് സംഘം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയില്‍ ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. 2028 നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ തക്ക കരുത്ത് തങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ആര്‍ജിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

ബിജെപിയെക്കാള്‍ കേവലം ഒരു ശതമാനം വോട്ടുകളുടെ കുറവ് എന്നതിനര്‍ത്ഥം ജനങ്ങള്‍ ഞങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നു എന്നതാണ്. ജനങ്ങള്‍ വീണ്ടും തങ്ങളില്‍ വിശ്വാസം അര്‍പ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വോട്ടര്‍മാര്‍ ബിജെപിക്ക് കൃത്യമായ സന്ദേശമാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വര്‍ഷമായി ബിജെപിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലുള്ള അതൃപ്‌തിയാണ് ജനങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ചിരംഞ്ജീവി പറഞ്ഞു.

ഭരണകക്ഷി തങ്ങളുടെ സകല രാഷ്‌ട്രീയ ഭരണപരമായ ശക്തിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് രാജസ്ഥാന്‍റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി ഋത്വിക് മക്‌വാന പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ബിക്കാനീറില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായി. അജ്‌മീറില്‍ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിയായി. പാലി, ഝാലവാര്‍ അടക്കമുള്ള സുപ്രധാന ഇടങ്ങളില്‍ ശക്തമായ പ്രകടനം നടത്തി.

അജ്‌മീറില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് 36 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് തിരികെ എത്തുന്നത്. എണ്‍പത് വാര്‍ഡുകളില്‍ 37 സ്വന്തമാക്കിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ഈ പടയോട്ടം. സ്വതന്ത്രര്‍ പതിനൊന്ന് സീറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോള്‍ ബിജെപിക്ക് 32 വാര്‍ഡുകളില്‍ മാത്രമേ വിജയിക്കാനായുള്ളൂ.

പാലിയില്‍ 65 സീറ്റില്‍ 29ഉം കോണ്‍ഗ്രസ് സ്വന്തമാക്കി. സ്വതന്ത്രര്‍ക്ക് പതിനഞ്ച് സീറ്റുകള്‍ കിട്ടിയപ്പോള്‍ ബിജെപി 21ലേക്ക് ചുരുങ്ങി.

ബിക്കാനീറില്‍ എണ്‍പത് സീറ്റുകളില്‍ 42ഉം സ്വന്തമാക്കിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ തേരോട്ടം. സ്വതന്ത്രര്‍ പത്ത് സീറ്റില്‍ വിജയിച്ചപ്പോള്‍ ബിജെപിക്ക് കേവലം 27 സീറ്റുകള്‍ കൊണ്ട് തൃപ്‌തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു.

ജോധ്‌പൂരിലെ 100 സീറ്റുകളില്‍ 44 എണ്ണം കോണ്‍ഗ്രസ് സ്വന്തമാക്കി. സ്വതന്ത്രര്‍ പത്ത് സീറ്റുകള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ ബിജെപിക്കും 44 സീറ്റ് കിട്ടി.

മുഖ്യമന്ത്രി ഭജന്‍ലാല്‍ ശര്‍മ്മയുടെ സ്വന്തം ജില്ലയായ ഭരത്‌പൂരില്‍65 സീറ്റില്‍ 36ഉം സ്വതന്ത്രര്‍ നേടി. ബിജെപിക്ക് 20ഉം കോണ്‍ഗ്രസിന് ഏഴ് സീറ്റുമാണ് കിട്ടിയത്. പട്ടികജാതിക്കാര്‍ക്ക് സംവരണം ചെയ്‌തിട്ടുള്ള 542 വാര്‍ഡുകളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിജയിച്ചു. ബിജെപിക്ക് ഇതില്‍ 350 എണ്ണമേ നേടാനായുള്ളൂ. പട്ടിക ജാതി വനിത വാര്‍ഡുകളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് 261 എണ്ണം സ്വന്തമാക്കി. ബിജെപിക്ക് കേവലം 186 സീറ്റേ നേടാനായുള്ളൂ. പട്ടികവര്‍ഗ വനിത വാര്‍ഡുകളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് 53 എണ്ണം സ്വന്തമാക്കി. ബിജെപിക്ക് 39 വാര്‍ഡുകളാണ് കിട്ടിയത്.

ബിജെപിയുടെ ശക്തിദുര്‍ഗങ്ങളായി കരുതിയിരുന്ന ഈ മേഖലകളിലെ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ തിരിച്ച് വരവ് അവര്‍ക്കുള്ള ശക്തമായ രാഷ്‌ട്രീയ സന്ദേശമാണ്. ഭരത്പൂരിലെ സ്വതന്ത്രരുടെ മികച്ച പ്രകടനം ബിജെപിയോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ കൃത്യമായ അതൃപ്‌തി തന്നെയാണ് വെളിവാക്കുന്നത്. ഇത്തരമൊരു ഫലത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച ഓരോ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരോടും നേതാക്കളോടും നന്ദി പറയുന്നുവെന്നും മക്‌വാന ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

നഗര മേഖലകളിലെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനം ഒക്‌ടോബറില്‍ നടക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പരിഷത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ഊര്‍ജ്ജം പകരും. ബിജെപിയുടെ 2019-21ലെ 8.12 ശതമാനം വോട്ട് പങ്കാളിത്തം 0.94 ശതമാനത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിജയികളുടെ ഉള്‍പ്പെടെ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ വോട്ട് പങ്കാളിത്തം 30.92ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 35.27 ആയി കുതിച്ചുയര്‍ന്നു. കാവിപ്പാര്‍ട്ടിക്ക് 46.49ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 40.79ലേക്ക് വന്‍ വീഴ്‌ചയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജസ്ഥാനില്‍ ബിജെപി തകര്‍ച്ചയിലാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വച്ചു എന്നുമാണ് ഇത് കാട്ടുന്നത്. ഇതേ നില തുടര്‍ന്നാല്‍ പഞ്ചായത്ത്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ വിജയം ആവര്‍ത്തിക്കാനാകുമെന്നും മക്വാന പറഞ്ഞു.

പൊതുജനപിന്തുണ നഷ്‌ടമാകുന്നതില്‍ ബിജെപി ആശങ്കയിലാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റി വയ്ക്കാന്‍ ചില ആലോചനകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഇത് ഈ മാസം പതിനേഴിനും പതിനെട്ടിനും നടത്താനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.

ഒരു വശത്ത് ബിജെപി ഒരു രാഷ്‌ട്രം ഒറ്റതെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. മറുവശത്ത് ഇവര്‍ക്ക് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലും ഒന്നിച്ച് നടത്താന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല. ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ഭയന്ന് ഗ്രാമങ്ങളില്‍ ഇവര്‍ നടപടികള്‍ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു. ഇവര്‍ക്ക് എത്രകാലം ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഓടിയൊളിക്കാനാകും. ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചേ തീരു എന്നും മക്വാന പറഞ്ഞു.

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